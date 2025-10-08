Нежный яблочный пирог с двумя яблоками — рецепт вкусного десерта с курагой

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот нежный яблочный пирог с курагой — настоящее осеннее наслаждение, которое превосходит даже классическую Шарлотку. Сочетание сладких яблок, цитрусовой цедры, корицы и сушеных фруктов создает неповторимый аромат домашнего уюта. Такой пирог легко приготовить без весов и сложных техник — а результат вас удивит своей нежностью и сбалансированным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 170 г;

соль — щепотка;

молоко — 120 мл.;

подсолнечное масло — 75 мл.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

пшеничная мука — 260 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 2 шт.;

цедра лимона — с 1 фрукта;

курага — 100-150 г;

молотая корица — 1 ч. л.;

сливочное масло — для смазывания формы;

бумага для выпечки — при необходимости.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой кремовой массы. Добавить молоко, масло и ванильный экстракт, хорошо перемешать венчиком или миксером на низких оборотах.

Яблоки и курага. Фото: smachnenke.com.ua

В другой емкости смешать просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Постепенно добавлять сухую смесь к жидкой, осторожно перемешивая до образования однородного теста без комочков.

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Курагу нарезать кусочками, добавить вместе с яблоками и натертой лимонной цедрой в тесто. Аккуратно перемешать лопаткой, чтобы фрукты равномерно распределились.

Пирог с яблоками и курагой. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить бумагой и смазать сливочным маслом. Перелить тесто в форму и разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180°C около 40-45 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка после прокола выходит сухой.

