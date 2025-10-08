Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Нежный пирог с двумя яблоками — рецепт вкуснее Шарлотки

Нежный пирог с двумя яблоками — рецепт вкуснее Шарлотки

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 03:04
Нежный яблочный пирог с двумя яблоками — рецепт вкусного десерта с курагой
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот нежный яблочный пирог с курагой — настоящее осеннее наслаждение, которое превосходит даже классическую Шарлотку. Сочетание сладких яблок, цитрусовой цедры, корицы и сушеных фруктов создает неповторимый аромат домашнего уюта. Такой пирог легко приготовить без весов и сложных техник — а результат вас удивит своей нежностью и сбалансированным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 170 г;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 120 мл.;
  • подсолнечное масло — 75 мл.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • пшеничная мука — 260 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • цедра лимона — с 1 фрукта;
  • курага — 100-150 г;
  • молотая корица — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — для смазывания формы;
  • бумага для выпечки — при необходимости.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой кремовой массы. Добавить молоко, масло и ванильный экстракт, хорошо перемешать венчиком или миксером на низких оборотах.

пиріг з яблуками
Яблоки и курага. Фото: smachnenke.com.ua

В другой емкости смешать просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Постепенно добавлять сухую смесь к жидкой, осторожно перемешивая до образования однородного теста без комочков.

рецепт яблучного пирога
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Курагу нарезать кусочками, добавить вместе с яблоками и натертой лимонной цедрой в тесто. Аккуратно перемешать лопаткой, чтобы фрукты равномерно распределились.

смачний яблучний пиріг з курагою
Пирог с яблоками и курагой. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить бумагой и смазать сливочным маслом. Перелить тесто в форму и разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180°C около 40-45 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка после прокола выходит сухой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт выпечка пирог с яблоками шарлотка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации