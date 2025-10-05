Новый рецепт яблочного пирога — кулинарный шедевр из Полтавы

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог с творогом и манкой — настоящий шедевр, пришедший к нам из Полтавы. Он имеет нежную структуру, сочный вкус яблок и легкий аромат ванили. Простой в приготовлении, но настолько вкусный, что станет вашим любимым десертом для семейных чаепитий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

творог 9 % — 600 г;

яйца — 6 шт.;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 20 г;

манка — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

яблоки — 6 шт.

Способ приготовления

Творог положить в чашу блендера и перебить до нежной кремовой консистенции. Желтки отделить от белков. К творогу добавить желтки, сахар и ванильный сахар, взбить до однородности. Всыпать манку с разрыхлителем, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка впитала влагу.

Творог и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки натереть на терке, отжать сок и сразу смешать с творожной массой. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать лопаткой в тесто, чтобы оно осталось воздушным.

Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки или кексов смазать маслом и притрусить мукой. Выложить тесто и разровнять поверхность. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 45-55 минут.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый пирог слегка остудить, украсить сахарной пудрой и подавать к чаю. Получается нежный, ароматный и очень сочный десерт, который покоряет с первого кусочка.

