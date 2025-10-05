Видео
Новый рецепт яблочного пирога — шедевр выпечки из Полтавы

Дата публикации 5 октября 2025 02:44
Новый рецепт яблочного пирога — кулинарный шедевр из Полтавы
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог с творогом и манкой — настоящий шедевр, пришедший к нам из Полтавы. Он имеет нежную структуру, сочный вкус яблок и легкий аромат ванили. Простой в приготовлении, но настолько вкусный, что станет вашим любимым десертом для семейных чаепитий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • творог 9 % — 600 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • манка — 6 ст. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • яблоки — 6 шт.

Способ приготовления

Творог положить в чашу блендера и перебить до нежной кремовой консистенции. Желтки отделить от белков. К творогу добавить желтки, сахар и ванильный сахар, взбить до однородности. Всыпать манку с разрыхлителем, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка впитала влагу.

рецепт випічки з яблуками
Творог и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки натереть на терке, отжать сок и сразу смешать с творожной массой. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать лопаткой в тесто, чтобы оно осталось воздушным.

рецепт випічки з яблуками та сиром
Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки или кексов смазать маслом и притрусить мукой. Выложить тесто и разровнять поверхность. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 45-55 минут.

рецепт пирога з яблуками
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый пирог слегка остудить, украсить сахарной пудрой и подавать к чаю. Получается нежный, ароматный и очень сочный десерт, который покоряет с первого кусочка.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Полтава пирог десерт рецепт выпечка Украинская кухня шарлотка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
