Главная Вкус Вкусный пирог "12 ложек" — по рецепту от свекрови кондитера

Вкусный пирог "12 ложек" — по рецепту от свекрови кондитера

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 03:04
Пирог 12 ложек — простой рецепт от свекрови-кондитера с опытом
Вкусный пирог "12 ложек". Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог "12 ложек" — это настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Всего несколько простых ингредиентов, без весов и сложных подсчетов и вы получите ароматную домашнюю выпечку. По рецепту свекрови-кондитера с 30-летним опытом десерт получается всегда удачным, пышным и очень вкусным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 12 ст. л.;
  • масло — 12 ст. л.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • мука — 12 ст. л. с горкой;
  • разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;
  • ягоды (черника или клубника) — 200-250 г (по желанию);
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и молоко, перемешать венчиком. В отдельной емкости просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь.

рецепт пирога 12 ложок
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Замесить однородное тесто без комочков, по консистенции чуть гуще, чем для блинов.

рецепт пирога
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом или смазать маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста.

пиріг з ягодами
Тесто и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Если используете ягоды, обвалять их в крахмале с сахаром и выложить на тесто. Сверху распределить вторую половину теста. Выпекать в духовке при 180 °C около 35-40 минут до золотистой корочки. Проверять готовность деревянной шпажкой. Пирог остудить в форме, после чего вынуть и, по желанию, посыпать сахарной пудрой.

простий рецепт пирога з ягодами
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Такой пирог всегда получается воздушным, нежным и ароматным. А главное, что его легко приготовить без весов и мерных стаканов, пользуясь лишь ложками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
