Пирог 12 ложек — простой рецепт от свекрови-кондитера с опытом

Вкусный пирог "12 ложек". Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог "12 ложек" — это настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Всего несколько простых ингредиентов, без весов и сложных подсчетов и вы получите ароматную домашнюю выпечку. По рецепту свекрови-кондитера с 30-летним опытом десерт получается всегда удачным, пышным и очень вкусным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 12 ст. л.;

масло — 12 ст. л.;

молоко — 12 ст. л.;

мука — 12 ст. л. с горкой;

разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;

ягоды (черника или клубника) — 200-250 г (по желанию);

крахмал — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и молоко, перемешать венчиком. В отдельной емкости просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Замесить однородное тесто без комочков, по консистенции чуть гуще, чем для блинов.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом или смазать маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста.

Тесто и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Если используете ягоды, обвалять их в крахмале с сахаром и выложить на тесто. Сверху распределить вторую половину теста. Выпекать в духовке при 180 °C около 35-40 минут до золотистой корочки. Проверять готовность деревянной шпажкой. Пирог остудить в форме, после чего вынуть и, по желанию, посыпать сахарной пудрой.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Такой пирог всегда получается воздушным, нежным и ароматным. А главное, что его легко приготовить без весов и мерных стаканов, пользуясь лишь ложками.

