Головна Смак Смачний пиріг "12 ложок" — за рецептом від свекрухи кондитера

Смачний пиріг "12 ложок" — за рецептом від свекрухи кондитера

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 03:04
Пиріг 12 ложок — простий рецепт від свекрухи-кондитера з досвідом
Смачний пиріг "12 ложок". Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг "12 ложок" — це справжня палочка-виручалочка для кожної господині. Лише кілька простих інгредієнтів, без вагів і складних підрахунків і ви отримаєте ароматну домашню випічку. За рецептом свекрухи-кондитера з 30-річним досвідом десерт виходить завжди вдалим, пухким і дуже смачним.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 12 ст. л.;
  • олія — 12 ст. л.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • борошно — 12 ст. л. з гіркою;
  • розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;
  • ягоди (чорниця чи полуниця) — 200–250 г (за бажанням);
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром до світлої пишної маси. Додати олію та молоко, перемішати вінчиком. В окремій ємності просіяти борошно з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш.

рецепт пирога 12 ложок
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Замісити однорідне тісто без грудочок, за консистенцією трохи густіше, ніж для млинців.

рецепт пирога
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом або змастити маслом і присипати борошном. Вилити половину тіста.

пиріг з ягодами
Тісто та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо використовуєте ягоди, обкачати їх у крохмалі з цукром і викласти на тісто. Зверху розподілити другу половину тіста. Випікати у духовці при 180 °C близько 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Перевіряти готовність дерев’яною шпажкою. Пиріг остудити у формі, після чого вийняти та, за бажанням, посипати цукровою пудрою.

простий рецепт пирога з ягодами
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Такий пиріг завжди виходить пухким, ніжним і ароматним. А головне, що його легко приготувати без вагів і мірних стаканів, користуючись лише ложками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка пиріг до чаю
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
