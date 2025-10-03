Пиріг 12 ложок — простий рецепт від свекрухи-кондитера з досвідом

Смачний пиріг "12 ложок". Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг "12 ложок" — це справжня палочка-виручалочка для кожної господині. Лише кілька простих інгредієнтів, без вагів і складних підрахунків і ви отримаєте ароматну домашню випічку. За рецептом свекрухи-кондитера з 30-річним досвідом десерт виходить завжди вдалим, пухким і дуже смачним.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 12 ст. л.;

олія — 12 ст. л.;

молоко — 12 ст. л.;

борошно — 12 ст. л. з гіркою;

розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;

ягоди (чорниця чи полуниця) — 200–250 г (за бажанням);

крохмаль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром до світлої пишної маси. Додати олію та молоко, перемішати вінчиком. В окремій ємності просіяти борошно з розпушувачем і поступово ввести в рідку суміш.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Замісити однорідне тісто без грудочок, за консистенцією трохи густіше, ніж для млинців.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом або змастити маслом і присипати борошном. Вилити половину тіста.

Тісто та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо використовуєте ягоди, обкачати їх у крохмалі з цукром і викласти на тісто. Зверху розподілити другу половину тіста. Випікати у духовці при 180 °C близько 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Перевіряти готовність дерев’яною шпажкою. Пиріг остудити у формі, після чого вийняти та, за бажанням, посипати цукровою пудрою.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Такий пиріг завжди виходить пухким, ніжним і ароматним. А головне, що його легко приготувати без вагів і мірних стаканів, користуючись лише ложками.

