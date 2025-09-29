Торт Помічник за 15 хвилин — рецепт швидкого домашнього десерту

Торт "Помічник". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Помічник" — це справжня знахідка для тих, хто любить швидку та смачну випічку. Усього 15 хвилин у духовці — і ви отримуєте ніжний бісквіт, який просочується молоком та покривається легким вершковим кремом. Десерт виходить святковим, красивим і настільки смачним, що його просять приготувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

згущене молоко — 1 б.;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно — 140 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

вершки — 500 мл.;

цукор — 100 г.

Додатково:

молоко — для просочення бісквіту;

варене згущене молоко — для прикраси.

Спосіб приготування

У мисці змішати згущене молоко з яйцями та ванільним цукром. Всипати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Форму 20×30 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у духовці при 180 °C близько 15 хвилин.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт остудити, обрізати краї (для прикраси), розрізати на 2 частини, а потім кожну — горизонтально, щоб отримати 4 коржі.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити вершки з цукром до пишної консистенції. Кожен корж просочити молоком, змастити кремом. Верх і боки торта також покрити кремом.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати боки крихтою від обрізаних коржів, а зверху прикрасити сіточкою з вареного згущеного молока. Такий торт готується швидко, виходить ніжним і святковим — справжній "помічник" у ситуаціях, коли потрібен десерт за лічені хвилини.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.