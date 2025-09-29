Торт Помощник за 15 минут — рецепт быстрого домашнего десерта - рецепт быстрого домашнего десерта

Торт "Помощник". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Помощник" — это настоящая находка для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку. Всего 15 минут в духовке — и вы получаете нежный бисквит, который пропитывается молоком и покрывается легким сливочным кремом. Десерт получается праздничным, красивым и настолько вкусным, что его просят приготовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 1 б;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливки — 500 мл.;

сахар — 100 г.

Дополнительно:

молоко — для пропитки бисквита;

вареная сгущенка — для украшения.

Способ приготовления

В миске смешать сгущенное молоко с яйцами и ванильным сахаром. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Форму 20×30 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в духовке при 180 °C около 15 минут.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит остудить, обрезать края (для украшения), разрезать на 2 части, а затем каждую — горизонтально, чтобы получить 4 коржа.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сливки с сахаром до пышной консистенции. Каждый корж пропитать молоком, смазать кремом. Верх и бока торта также покрыть кремом.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать бока крошкой от обрезанных коржей, а сверху украсить сеточкой из вареной сгущенки. Такой торт готовится быстро, получается нежным и праздничным — настоящий "помощник" в ситуациях, когда нужен десерт за считанные минуты.

