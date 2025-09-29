Видео
Україна
Торт "Помощник" за 15 минут вместе с выпечкой — любимый рецепт

Торт "Помощник" за 15 минут вместе с выпечкой — любимый рецепт

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 03:04
Торт Помощник за 15 минут — рецепт быстрого домашнего десерта - рецепт быстрого домашнего десерта
Торт "Помощник". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Помощник" — это настоящая находка для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку. Всего 15 минут в духовке — и вы получаете нежный бисквит, который пропитывается молоком и покрывается легким сливочным кремом. Десерт получается праздничным, красивым и настолько вкусным, что его просят приготовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 1 б;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 140 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливки — 500 мл.;
  • сахар — 100 г.

Дополнительно:

  • молоко — для пропитки бисквита;
  • вареная сгущенка — для украшения.

Способ приготовления

В миске смешать сгущенное молоко с яйцами и ванильным сахаром. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Форму 20×30 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в духовке при 180 °C около 15 минут.

рецепт торта за 15 хвилин
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит остудить, обрезать края (для украшения), разрезать на 2 части, а затем каждую — горизонтально, чтобы получить 4 коржа.

швидкий рецепт торта
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сливки с сахаром до пышной консистенции. Каждый корж пропитать молоком, смазать кремом. Верх и бока торта также покрыть кремом.

швидкий рецепт торта за 15 хвилин
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать бока крошкой от обрезанных коржей, а сверху украсить сеточкой из вареной сгущенки. Такой торт готовится быстро, получается нежным и праздничным — настоящий "помощник" в ситуациях, когда нужен десерт за считанные минуты.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
