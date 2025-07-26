Бюджетный торт Мечта — рецепт с фото нежного домашнего десерта без миксера

Бюджетный и вкусный торт "Мечта" — готовится без миксера
Этот домашний торт с красноречивым названием "Мечта" станет любимым на каждом столе. Нежный, сметанный, с влажным шоколадным коржом и легкой глазурью, он готовится без миксера — достаточно ложки, немного терпения и холодильника. А главное, что этот десерт доступен каждому, ведь все ингредиенты найдутся на обычной кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло — 3 ст. л.;
- мука — 150 г;
- какао — 2 ст. л.
Для крема:
- сметана 20% — 600 г;
- творог или сливочный сыр — 300 г;
- сахар — 130 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Для глазури:
- сахар — 2 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 30 г.
Способ приготовления
Подготовить корж. В кефир добавить соду и оставить на 10 минут. Затем добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и перемешать. Влить растительное масло, еще раз перемешать.
Просеять муку с какао и замесить тесто до однородности. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Дать коржу полностью остыть, срезать верхушку, превратить ее в крошку. Основной корж разрезать горизонтально на 3 части.
Подготовить крем. Отваренную сметану смешать с творогом, добавить сахар и ванильный сахар, взбить блендером до пышной, кремовой массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх торта, обсыпать бока тортовой крошкой.
Подготовить глазурь. В сотейнике соединить сахар, какао, молоко и сливочное масло. Нагреть до кипения и варить 3 минуты. Полить глазурью верх торта, по желанию сделать узоры. Поставить торт в холодильник для пропитки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!