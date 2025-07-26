Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Бюджетный и вкусный торт "Мечта" — готовится без миксера arrow

Бюджетный и вкусный торт "Мечта" — готовится без миксера

26 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бюджетный торт Мечта — рецепт с фото нежного домашнего десерта без миксера
Торт "Мечта". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот домашний торт с красноречивым названием "Мечта" станет любимым на каждом столе. Нежный, сметанный, с влажным шоколадным коржом и легкой глазурью, он готовится без миксера — достаточно ложки, немного терпения и холодильника. А главное, что этот десерт доступен каждому, ведь все ингредиенты найдутся на обычной кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • масло — 3 ст. л.;
  • мука — 150 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для крема:

  • сметана 20% — 600 г;
  • творог или сливочный сыр — 300 г;
  • сахар — 130 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для глазури:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Подготовить корж. В кефир добавить соду и оставить на 10 минут. Затем добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и перемешать. Влить растительное масло, еще раз перемешать.

рецепт шоколадного торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с какао и замесить тесто до однородности. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Дать коржу полностью остыть, срезать верхушку, превратить ее в крошку. Основной корж разрезать горизонтально на 3 части.

рецепт бюджетного торта
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить крем. Отваренную сметану смешать с творогом, добавить сахар и ванильный сахар, взбить блендером до пышной, кремовой массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх торта, обсыпать бока тортовой крошкой.

бюджетний рецепт шоколадного торта
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить глазурь. В сотейнике соединить сахар, какао, молоко и сливочное масло. Нагреть до кипения и варить 3 минуты. Полить глазурью верх торта, по желанию сделать узоры. Поставить торт в холодильник для пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

десерт торт рецепт выпечка шоколадный торт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации