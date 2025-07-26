Бюджетный торт Мечта — рецепт с фото нежного домашнего десерта без миксера

Торт "Мечта". Фото: gospodynka.com.ua

Этот домашний торт с красноречивым названием "Мечта" станет любимым на каждом столе. Нежный, сметанный, с влажным шоколадным коржом и легкой глазурью, он готовится без миксера — достаточно ложки, немного терпения и холодильника. А главное, что этот десерт доступен каждому, ведь все ингредиенты найдутся на обычной кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

сода — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

масло — 3 ст. л.;

мука — 150 г;

какао — 2 ст. л.

Для крема:

сметана 20% — 600 г;

творог или сливочный сыр — 300 г;

сахар — 130 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для глазури:

сахар — 2 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.;

масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Подготовить корж. В кефир добавить соду и оставить на 10 минут. Затем добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и перемешать. Влить растительное масло, еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с какао и замесить тесто до однородности. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Дать коржу полностью остыть, срезать верхушку, превратить ее в крошку. Основной корж разрезать горизонтально на 3 части.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить крем. Отваренную сметану смешать с творогом, добавить сахар и ванильный сахар, взбить блендером до пышной, кремовой массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх торта, обсыпать бока тортовой крошкой.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить глазурь. В сотейнике соединить сахар, какао, молоко и сливочное масло. Нагреть до кипения и варить 3 минуты. Полить глазурью верх торта, по желанию сделать узоры. Поставить торт в холодильник для пропитки.

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