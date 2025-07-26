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Бюджетний та смачний торт "Мрія" — готується без міксера

26 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Бюджетний торт Мрія — рецепт з фото ніжного домашнього десерту без міксера
Торт "Мрія". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей домашній торт із промовистою назвою "Мрія" стане улюбленим на кожному столі. Ніжний, сметанковий, із вологим шоколадним коржем і легкою глазур’ю, він готується без міксера — достатньо ложки, трохи терпіння і холодильника. А головне, що цей десерт доступний кожному, адже всі інгредієнти знайдуться на звичайній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 250 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 150 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для крему:

  • сметана 20% — 600 г;
  • кисломолочний сир або вершковий сир — 300 г;
  • цукор — 130 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Для глазурі:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Підготувати корж. У кефір додати соду й залишити на 10 хвилин. Потім додати яйце, цукор, ванільний цукор і перемішати. Влити олію, ще раз перемішати.

рецепт шоколадного торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з какао й замісити тісто до однорідності. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин. Дати коржу повністю охолонути, зрізати верхівку, перетворити її на крихту. Основний корж розрізати горизонтально на 3 частини.

рецепт бюджетного торта
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати крем. Відважену сметану змішати з сиром, додати цукор та ванільний цукор, збити блендером до пишної, кремової маси. Перемастити всі коржі, змастити боки й верх торта, обсипати боки тортовою крихтою.

бюджетний рецепт шоколадного торта
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати глазур. У сотейнику з’єднати цукор, какао, молоко та вершкове масло. Нагріти до кипіння та варити 3 хвилини. Полити глазур’ю верх торта, за бажанням зробити візерунки. Поставити торт у холодильник для просочення.

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