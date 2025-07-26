Бюджетний торт Мрія — рецепт з фото ніжного домашнього десерту без міксера

Торт "Мрія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей домашній торт із промовистою назвою "Мрія" стане улюбленим на кожному столі. Ніжний, сметанковий, із вологим шоколадним коржем і легкою глазур’ю, він готується без міксера — достатньо ложки, трохи терпіння і холодильника. А головне, що цей десерт доступний кожному, адже всі інгредієнти знайдуться на звичайній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 10 г;

олія — 3 ст. л.;

борошно — 150 г;

какао — 2 ст. л.

Для крему:

сметана 20% — 600 г;

кисломолочний сир або вершковий сир — 300 г;

цукор — 130 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для глазурі:

цукор — 2 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.;

масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Підготувати корж. У кефір додати соду й залишити на 10 хвилин. Потім додати яйце, цукор, ванільний цукор і перемішати. Влити олію, ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно з какао й замісити тісто до однорідності. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто та випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин. Дати коржу повністю охолонути, зрізати верхівку, перетворити її на крихту. Основний корж розрізати горизонтально на 3 частини.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати крем. Відважену сметану змішати з сиром, додати цукор та ванільний цукор, збити блендером до пишної, кремової маси. Перемастити всі коржі, змастити боки й верх торта, обсипати боки тортовою крихтою.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати глазур. У сотейнику з’єднати цукор, какао, молоко та вершкове масло. Нагріти до кипіння та варити 3 хвилини. Полити глазур’ю верх торта, за бажанням зробити візерунки. Поставити торт у холодильник для просочення.

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