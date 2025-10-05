Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий рецепт яблучного пирога — шедевр випічки з Полтави

Новий рецепт яблучного пирога — шедевр випічки з Полтави

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 02:44
Новий рецепт яблучного пирога — кулінарний шедевр з Полтави
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг із сиром і манкою — справжній шедевр, що прийшов до нас із Полтави. Він має ніжну структуру, соковитий смак яблук та легкий аромат ванілі. Простий у приготуванні, але настільки смачний, що стане вашим улюбленим десертом для сімейних чаювань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 9 % — 600 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 300 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • манка — 6 ст. л.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • яблука — 6 шт.

Спосіб приготування

Сир покласти у чашу блендера та перебити до ніжної кремової консистенції. Жовтки відділити від білків. До сиру додати жовтки, цукор і ванільний цукор, збити до однорідності. Всипати манку з розпушувачем, перемішати та залишити на кілька хвилин, щоб манка ввібрала вологу.

рецепт випічки з яблуками
Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука натерти на тертці, відтиснути сік і одразу змішати з сирною масою. Білки збити до стійких піків і акуратно вмішати лопаткою в тісто, щоб воно залишилося повітряним.

рецепт випічки з яблуками та сиром
Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки або кексів змастити маслом і притрусити борошном. Викласти тісто й розрівняти поверхню. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 45–55 хвилин.

рецепт пирога з яблуками
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий пиріг злегка остудити, прикрасити цукровою пудрою й подавати до чаю. Виходить ніжний, ароматний і дуже соковитий десерт, який підкорює з першого шматочка.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Полтава пиріг десерт рецепт випічка Українська кухня шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації