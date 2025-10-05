Новий рецепт яблучного пирога — кулінарний шедевр з Полтави

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг із сиром і манкою — справжній шедевр, що прийшов до нас із Полтави. Він має ніжну структуру, соковитий смак яблук та легкий аромат ванілі. Простий у приготуванні, але настільки смачний, що стане вашим улюбленим десертом для сімейних чаювань.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир 9 % — 600 г;

яйця — 6 шт.;

цукор — 300 г;

ванільний цукор — 20 г;

манка — 6 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

яблука — 6 шт.

Спосіб приготування

Сир покласти у чашу блендера та перебити до ніжної кремової консистенції. Жовтки відділити від білків. До сиру додати жовтки, цукор і ванільний цукор, збити до однорідності. Всипати манку з розпушувачем, перемішати та залишити на кілька хвилин, щоб манка ввібрала вологу.

Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука натерти на тертці, відтиснути сік і одразу змішати з сирною масою. Білки збити до стійких піків і акуратно вмішати лопаткою в тісто, щоб воно залишилося повітряним.

Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки або кексів змастити маслом і притрусити борошном. Викласти тісто й розрівняти поверхню. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 45–55 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий пиріг злегка остудити, прикрасити цукровою пудрою й подавати до чаю. Виходить ніжний, ароматний і дуже соковитий десерт, який підкорює з першого шматочка.

