Україна
Що поставити на стіл 12 жовтня, щоб зима була вдалою

Що поставити на стіл 12 жовтня, щоб зима була вдалою

Дата публікації: 11 жовтня 2025 12:04
Що поставити на стіл 12 жовтня, щоб зима була вдалою + місячний знак — чи можна квасити капусту
Пиріг та горіхи. Фото: Freepik

12 жовтня — символічна дата на порозі зими. Щоб зустріти її з добрим настроєм та запасами, варто на столі мати зернові, м’ясні страви, кислі овочі та домашній десерт. Але чи варто квасити капусту саме цього дня за місячним календарем? За фазами Місяця 2025 року це день спадного місяця — і хоч не "заборонено", але не надто сприятливий. Якщо все ж заквасите — подивіться, щоб усе було чисто, з хорошим сортом капусти й прямим контролем рецепта.

Новини.LIVE розкажуть, що саме треба поставити на стіл у цей день і які прикмети допоможуть зрозуміти, якою буде зима.

Читайте також:

У народі кажуть, як зустрінеш зиму — так і проживеш її. Тому стіл 12 жовтня варто облаштувати з особливою увагою — поставити так, щоб і гості, і сама зима залишилися задоволеними.

Що має бути обов’язково

  • Квашена капуста чи інша кисла закуска
  • Секрет вітамінів і "тепла" в морозні дні. Кислі овочі вважаються потрібними для імунітету.
  • Наприклад: квашена капуста з морквою й ароматними спеціями — це і смак, і традиція.

Солона риба або оселедець

  • Солона риба — символ благополуччя, достатку. Наприклад, оселедець, приготований за добу, як у спеку, — чудовий варіант.
  • Запечена м’ясна страва або голубці / капустяні рулети
  • Щось ситне, таке, що "тягне" всю родину за стіл. Краще — домашнє, з печі чи духовки.
прикмети на оіснь 2025
Гарбузи та листя. Фото: Freepik

Гарнір із зернових або бобових

Це може бути гречка, пшоняна каша, сочевиця чи ячмінь. Зерно символізує запас на зиму.

Салати з розсольними чи маринованими овочами

  • Наприклад, салат із буряком із маринованими огірками — яскравий, вітамінний.
  • Або салат із помідорами, морквою, цибулею.
  • Десерт із яблуками, грушами чи іншими пізніми плодами
  • Наприклад, "невидимий" яблучний пиріг без тіста — легкий десерт і символ урожаю.

Запаси для зберігання

Перед столом можна поставити кілька баночок із запасами: варення, квашені овочі, гриби, які вже стерилізувалися. Щоб зима "була в банках".

Хліб ручної випічки, короваї чи домашні булки

Домашній хліб — символ сімейного благополуччя.

Теплі напої чи узвар

Узвар із сухофруктів, компоти чи чай з травами — щоб зігріти тіло і душу.

Символи дому та достатку

Говорили, що кашу знову ніколи не варили — краще поставити на стіл, щоб зерно "не покидало" хату.

Полуниці, горіхи, сушені фрукти — як натяк на солодкість життя.

Живі прикраси: гілочка калини, осінні листки — для атмосфери.

народні прикмети на 12 жовтня 2025
Випічка та гарбузи. Фото: Freepik

Чи можна квасити капусту 12 жовтня за місячним календарем у 2025 році

Щоб відповісти — спершу подивімося на місячні фази:

  • У календарі місяців 2025 року видно, що повний місяць відбудеться 7 жовтня, після якого Місяць починає спадати. 
  • 12 жовтня — це вже фаза спадного Місяця. 

За традиційними народними/місячними повір’ями:

Квасити капусту найкраще на зростаючий Місяць або перед повним — в дні, коли енергія "підвищена".

На фазі спадного Місяця, особливо після повні, часто вважають менш вдалим часом для квашення, тому що, мовляв, енергія спадає і процес бродіння може бути повільнішим або капуста може вийти м’якшою.

Таким чином, 12 жовтня 2025 року не є "стандартним хорошим" днем для квашення за місячним календарем, оскільки це вже фаза спадного Місяця. Але це не означає, що взагалі не можна — просто потрібно бути уважнішим: вибрати добрий сорт капусти, дотримуватися чистоти, використовувати достатню кількість солі та спецій, і контролювати процес бродіння.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
