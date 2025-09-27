Что поставить на стол 28 сентября - приметы и традиции для удачной зимы - приметы и традиции

Тыквы и яблоки. Фото: Freepik

28 сентября издавна считали особым днем, когда нужно было накрыть щедрый стол, чтобы обеспечить благополучие на зиму. Хлеб, овощи нового урожая, мед и орехи символизировали достаток и защиту от невзгод. Народные приметы этого дня помогали предсказать, какой будет зима — суровой или мягкой.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы зима была сытой и удачной.

28 сентября издавна считался особым днем в народном календаре. Наши предки верили, что все, что будет на столе в этот день, повлияет на благополучие, здоровье и урожай в следующем году.

Тарелка и яблоки. Фото: Freepik

Осень — пора подведения итогов, когда в амбаре уже собраны овощи, в погребе стоят банки с консервациями, а в доме пахнет свежим хлебом и блюдами из нового урожая. Именно поэтому 28 сентября хозяйки накрывали щедрый стол, чтобы зима была сытой и удачной.

Какие блюда стоит поставить на стол

Хлеб и выпечка — считалось, что если в этот день на столе есть свежеиспеченный хлеб или пирог, то зимой в семье не будет недостатка в еде. Хлеб символизировал благосостояние и достаток.

Овощи из нового урожая — на стол ставили свеклу, капусту, морковь, тыкву, яблоки и груши. Это было знаком благодарности за щедрый урожай и просьбы о хорошей зиме.

Молочные продукты — творог, сливки и сметана символизировали здоровье и крепость, в которых так нуждались в холодное время.

Блюда с мясом или рыбой — если хозяева могли себе позволить, то готовили мясные или рыбные блюда. Считалось, что они приносят силу и защиту зимой.

Мед и орехи — это символы сладкой жизни и мудрости. Наши предки верили, что они оберегают от болезней и злых духов.

Осенние приметы на погоду и зиму

Если 28 сентября много паутины — осень будет долгой и теплой.

Ясный закат предвещает сухую и морозную зиму.

Если журавли в этот день летят низко — ждите суровой зимы, а если высоко — зима будет мягкой.

Гром в этот день — к теплой осени и легкой зиме.

Если деревья покрыты густой желтой листвой, зима будет со снегом и урожайным летом после нее.

Интересные факты и приметы об осени и зиме

Осень считалась временем духовного очищения. Люди завершали все важные дела, чтобы зиму встретить спокойно.

Во многих регионах Украины в этот период устраивали "капустные вечерницы" — собирались вместе, квасили капусту, пели песни и загадывали желания.

Зиму часто называли "испытанием для семьи". Если осень была щедрой и стол 28 сентября — богатым, то верили, что семья выдержит холод и недостаток.

По народным поверьям, все, что вы отложили в этот день "про запас" (сухофрукты, орехи, квашеные овощи), будет долго храниться и пригодится в самые морозные дни.

28 сентября — это своеобразная граница между щедрой осенью и ожиданием зимы. Недаром говорили: "Какой стол на осень накроешь, такую и зиму встретишь".

