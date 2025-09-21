Що поставити на стіл 21 вересня — традиції та страви для ситої зими

Гарбузи та млинці. Фото: Freepik

21 вересня українці здавна накривали щедрий стіл, щоб залучити добробут і забезпечити ситу зиму. Господині готували кашу з нового врожаю, пекли свіжий хліб, подавали яблука, мед і м’ясні страви. Дізнайтесь, що саме слід поставити на стіл цього дня, аби зима була вдалою та заможною.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб зима була ситою та вдалою.

Що святкують 21 вересня

21 вересня українці відзначають Різдво Пресвятої Богородиці — одне з найбільш шанованих осінніх свят, яке в народі називають Другою Пречистою. Вважалося, що цей день відкриває справжню осінь та визначає, якою буде зима. Господині обов’язково накривали святковий стіл, щоб задобрити долю, забезпечити достаток у домі та добробут на цілий рік.

Гарбузи та листя. Фото: Freepik

Що повинно бути на столі 21 вересня

Традиційно на столі мали бути страви з нового врожаю. Особливо шанували пшеницю та жито, адже саме вони символізували достаток і силу.

Обов’язковою стравою була каша — пшенична чи ячмінна. Вважалося: якщо скуштувати кашу цього дня, то вся зима буде ситою.

Не обходилося й без хліба. Господині пекли свіжий коровай або паляницю, адже хліб вважався оберегом родини. Його клали в центр столу, прикрашали візерунками з тіста, а перший шматок віддавали найстаршому в родині.

Обов’язково готували й страви з яблук та груш — символів здоров’я і достатку. А ще на стіл ставили мед, щоб життя було солодким, та горіхи, які вважалися джерелом сили й захисту.

Курка та пиріг. Фото: Freepik

М’ясні страви дозволялися, адже цей день не припадає на піст. Тому на святковому столі часто були запечена курка, тушковане м’ясо чи смажена риба. Вважалося, що ситні страви принесуть у будинок добробут.

Особливе значення мала й вода. Господині ставили на стіл глечик чистої джерельної води, якою кропили хату, щоб відганяти лихе й привертати добро.

Сучасним господиням теж можна підтримати цю гарну традицію: приготувати кашу, свіжоспечений хліб, яблучний пиріг або медові тістечка. Такі страви не лише смачні, а й наповнені символізмом, який століттями оберігав українські родини.

Кажуть, що як зустрінеш цей день, такою й буде зима. Тож варто накрити стіл щедро, з любов’ю, запросити рідних і близьких — тоді й холодна пора мине в достатку й теплі.

