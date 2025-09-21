Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Що поставити на стіл 21 вересня, щоб зима була ситою та вдалою arrow

Що поставити на стіл 21 вересня, щоб зима була ситою та вдалою

21 вересня 2025 12:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Що поставити на стіл 21 вересня — традиції та страви для ситої зими
Гарбузи та млинці. Фото: Freepik
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

21 вересня українці здавна накривали щедрий стіл, щоб залучити добробут і забезпечити ситу зиму. Господині готували кашу з нового врожаю, пекли свіжий хліб, подавали яблука, мед і м’ясні страви. Дізнайтесь, що саме слід поставити на стіл цього дня, аби зима була вдалою та заможною.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб зима була ситою та вдалою. 

Реклама
Читайте також:

Що святкують 21 вересня

21 вересня українці відзначають Різдво Пресвятої Богородиці — одне з найбільш шанованих осінніх свят, яке в народі називають Другою Пречистою. Вважалося, що цей день відкриває справжню осінь та визначає, якою буде зима. Господині обов’язково накривали святковий стіл, щоб задобрити долю, забезпечити достаток у домі та добробут на цілий рік.

народні прикмети на осінь
Гарбузи та листя. Фото: Freepik

Що повинно бути на столі 21 вересня

Традиційно на столі мали бути страви з нового врожаю. Особливо шанували пшеницю та жито, адже саме вони символізували достаток і силу.

Обов’язковою стравою була каша — пшенична чи ячмінна. Вважалося: якщо скуштувати кашу цього дня, то вся зима буде ситою.

Не обходилося й без хліба. Господині пекли свіжий коровай або паляницю, адже хліб вважався оберегом родини. Його клали в центр столу, прикрашали візерунками з тіста, а перший шматок віддавали найстаршому в родині.

Обов’язково готували й страви з яблук та груш — символів здоров’я і достатку. А ще на стіл ставили мед, щоб життя було солодким, та горіхи, які вважалися джерелом сили й захисту.

що святкують 21 вересня 2025
Курка та пиріг. Фото: Freepik

М’ясні страви дозволялися, адже цей день не припадає на піст. Тому на святковому столі часто були запечена курка, тушковане м’ясо чи смажена риба. Вважалося, що ситні страви принесуть у будинок добробут.

Особливе значення мала й вода. Господині ставили на стіл глечик чистої джерельної води, якою кропили хату, щоб відганяти лихе й привертати добро.

Сучасним господиням теж можна підтримати цю гарну традицію: приготувати кашу, свіжоспечений хліб, яблучний пиріг або медові тістечка. Такі страви не лише смачні, а й наповнені символізмом, який століттями оберігав українські родини.

Кажуть, що як зустрінеш цей день, такою й буде зима. Тож варто накрити стіл щедро, з любов’ю, запросити рідних і близьких — тоді й холодна пора мине в достатку й теплі.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.

прикмети осінь зима Українська кухня народні прикмети
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації