Что поставить на стол 21 сентября, чтоб зима была сытой и удачной

21 сентября 2025 12:04
Что поставить на стол 21 сентября — традиции и блюда для сытой зимы
Тыквы и блины. Фото: Freepik
21 сентября украинцы издавна накрывали щедрый стол, чтобы привлечь благосостояние и обеспечить сытую зиму. Хозяйки готовили кашу из нового урожая, пекли свежий хлеб, подавали яблоки, мед и мясные блюда. Узнайте, что именно следует поставить на стол в этот день, чтобы зима была удачной и богатой.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы зима была сытой и удачной.

Читайте также:

Что празднуют 21 сентября

21 сентября украинцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых осенних праздников, который в народе называют Вторым Пречистым. Считалось, что этот день открывает настоящую осень и определяет, какой будет зима. Хозяйки обязательно накрывали праздничный стол, чтобы задобрить судьбу, обеспечить достаток в доме и благополучие на целый год.

народні прикмети на осінь
Тыквы и листья. Фото: Freepik

Что должно быть на столе 21 сентября

Традиционно на столе должны были быть блюда из нового урожая. Особенно почитали пшеницу и рожь, ведь именно они символизировали достаток и силу.

Обязательным блюдом была каша — пшеничная или ячменная. Считалось: если попробовать кашу в этот день, то вся зима будет сытой.

Не обходилось и без хлеба. Хозяйки пекли свежий каравай или каравай, ведь хлеб считался оберегом семьи. Его клали в центр стола, украшали узорами из теста, а первый кусок отдавали самому старшему в семье.

Обязательно готовили и блюда из яблок и груш — символов здоровья и достатка. А еще на стол ставили мед, чтобы жизнь была сладкой, и орехи, которые считались источником силы и защиты.

що святкують 21 вересня 2025
Курица и пирог, фото: Freepik

Мясные блюда разрешались, ведь этот день не приходится на пост. Поэтому на праздничном столе часто были запеченная курица, тушеное мясо или жареная рыба. Считалось, что сытные блюда принесут в дом благосостояние.

Особое значение имела и вода. Хозяйки ставили на стол кувшин чистой родниковой воды, которой кропили дом, чтобы отгонять плохое и привлекать добро.

Современным хозяйкам тоже можно поддержать эту хорошую традицию: приготовить кашу, свежеиспеченный хлеб, яблочный пирог или медовые пирожные. Такие блюда не только вкусные, но и наполнены символизмом, который веками оберегал украинские семьи.

Говорят, что как встретишь этот день, такой и будет зима. Поэтому стоит накрыть стол щедро, с любовью, пригласить родных и близких — тогда и холодная пора пройдет в достатке и тепле.

