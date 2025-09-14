Видео
Что поставить на стол 15 сентября чтобы зима была сытой — приметы

14 сентября 2025 12:14
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Что поставить на стол 15 сентября, чтобы зима была сытой — народные приметы
Печенье и листья. Фото: Freepik
15 сентября издавна считалось особым днем, когда хозяйки призывали сытую и щедрую зиму. В это время осень уже ощутимо входила в силу, а на столе должны были быть блюда, символизирующие достаток и здоровье. Капуста, фасоль, орехи, яблоки или медовые лакомства — все это считалось не просто едой, а своеобразными оберегами для семьи. Верили, что если правильно накрыть стол в этот день, то зима пройдет в добре, в доме не будет недостатка, а семья останется крепкой и сплоченной.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы зима была сытой и удачной.

15 сентября в народе отмечали особый день, который в древности считали "порогом осени". Именно с этого числа начинали активно собирать и хранить урожай, закрывать овощи в банки и готовить запасы на холодный сезон. Считалось, что как хозяйка накроет стол в этот день, так и будет питаться семья зимой.

народні прикмети на осінь
Тыквы и виноград. Фото: Freepik

Что должно быть на столе 15 сентября

  • Фасоль или горох — бобовые символизировали сытость и силу. Наши предки верили, что они способны "накормить" год вперед. Если на столе была фасоль — зимой никто не останется голодным.
  • В этот день часто готовили первые блюда из осенней капусты: борщ, тушенку или пироги с начинкой. Она символизировала здоровье и крепость.
  • Считалось, что именно к середине сентября орехи набирали наибольшей силы. Их ставили на стол в любом виде — свежие, подсушенные или в выпечке, чтобы в доме водились деньги.
  • Готовили густые похлебки с овощами и крупами. Чем больше компонентов в блюде — тем богаче будет зима.
  • Осенние яблоки — они олицетворяли уют и семейное согласие. Считалось, что яблоко, разделенное между всеми членами семьи, защищает от ссор в доме.
  • Мед добавляли в каши, выпечку или просто ставили в кувшине на стол. Это символизировало сладкую жизнь без недостатка и болезней.

Народные запреты этого дня

Нельзя было оставлять стол пустым даже на минуту — иначе в доме будет пусто зимой.

Не советовали есть в одиночестве: хотя бы одно блюдо должно было быть разделено с кем-то из семьи или соседей.

Не разрешали выносить из дома хлеб или фасоль — считалось, что с ними "вынесешь" достаток.

народні прикмети, щоб зима була ситою
Чай и торт. Фото: Freepik

Сила обрядов 15 сентября

Наши прабабушки верили, что именно 15 сентября стоит загадывать желание на щедрую зиму. Для этого после ужина оставляли на столе кусочек хлеба и горсть орехов — "для душ предков". А утром этот хлеб отдавали птицам, чтобы привлечь благосостояние в дом.

Такие простые, но символические действия создавали ощущение защищенности и веры в будущее. Поэтому и сегодня можно воспользоваться древними советами, чтобы встретить зиму сыто и радостно.

