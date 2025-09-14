Що поставити на стіл 15 вересня, щоб зима була ситою — народні прикмети

Печиво та листя. Фото: Freepik

15 вересня здавна вважалося особливим днем, коли господині закликали ситу й щедру зиму. У цей час осінь уже відчутно входила в силу, а на столі мали бути страви, що символізують достаток і здоров’я. Капуста, квасоля, горіхи, яблука чи медові ласощі — усе це вважалося не просто їжею, а своєрідними оберегами для родини. Вірили, що якщо правильно накрити стіл у цей день, то зима мине у добрі, в домі не буде нестачі, а сім’я залишиться міцною та згуртованою.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб зима була ситою та вдалою.

Реклама

Читайте також:

15 вересня в народі відзначали особливий день, який у давнину вважали "порогом осені". Саме від цього числа починали активно збирати та зберігати врожай, закривати овочі в банки й готувати запаси на холодний сезон. Вважалося, що як господиня накриє стіл у цей день, так і буде харчуватися родина взимку.

Гарбузи та виноград. Фото: Freepik

Що має бути на столі 15 вересня

Квасоля чи горох — бобові символізували ситість і силу. Наші предки вірили, що вони здатні "нагодувати" рік уперед. Якщо на столі була квасоля — взимку ніхто не залишиться голодним.

У цей день часто готували перші страви з осінньої капусти: борщ, тушковану або пироги з начинкою. Вона символізувала здоров’я і міцність.

Вважалося, що саме до середини вересня горіхи набирали найбільшої сили. Їх ставили на стіл у будь-якому вигляді — свіжі, підсушені чи у випічці, щоб у хаті водилися гроші.

Готували густі юшки з овочами й крупами. Чим більше компонентів у страві — тим багатшою буде зима.

Осінні яблука — вони уособлювали затишок та родинну злагоду. Вважалося, що яблуко, розділене між усіма членами сім’ї, захищає від сварок у домі.

Мед додавали до каш, випічки чи просто ставили в глечику на стіл. Це символізувало солодке життя без нестачі й хвороб.

Народні заборони цього дня

Не можна було залишати стіл порожнім навіть на хвилину — інакше в хаті буде пусто взимку.

Не радили їсти самотньо: хоча б одна страва мала бути розділена з кимось із родини чи сусідів.

Не дозволяли виносити з дому хліб чи квасолю — вважалося, що з ними "винесеш" достаток.

Чай та торт. Фото: Freepik

Сила обрядів 15 вересня

Наші прабабусі вірили, що саме 15 вересня варто загадувати бажання на щедру зиму. Для цього після вечері залишали на столі шматочок хліба й жменю горіхів — "для душ предків". А вранці цей хліб віддавали птахам, щоб привернути добробут у дім.

Такі прості, але символічні дії створювали відчуття захищеності та віри в майбутнє. Тож і сьогодні можна скористатися давніми порадами, аби зустріти зиму сито та радісно.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду.

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.