Що поставити на стіл 13 вересня, щоб 2026 рік був вдалим

13 вересня 2025 12:07
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Що поставити на стіл 13 вересня, щоб 2026 рік був вдалим — народні прикмети та традиції
Кава та книжки. Фото: Freepik
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

13 вересня у народі вважали особливим днем, коли можна "закликати" удачу на майбутній рік. Господині накривали стіл так, щоб у домі завжди були ситість, злагода й достаток. Дізнайтеся, які страви обов’язково потрібно приготувати, аби 2026 рік був вдалим.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб 2026 рік був щасливим і вдалим.

Читайте також:

13 вересня у народному календарі має особливе значення. Цей день вважали переломним у сезоні: літо остаточно відходило, а осінь вступала у свої права.

традиції та прикмети на осінь
Чай та листя. Фото: Freepik

Наші предки вірили, що саме від цього числа залежить добробут і врожай у наступному році. Тому господині ретельно готували святковий стіл, щоб задобрити долю та запросити у дім достаток.

Які страви варто приготувати

  • Хліб та випічка — обов’язковим символом був свіжоспечений хліб або пиріг. Вважалося, що чим рум’яніший і пишніший коровай, тим щедрішим буде рік. Частину випічки залишали на підвіконні як "пожертву" добрим духам.
  • Страви з круп — особливо популярними були пшоно та гречка. Їх подавали у вигляді каші або пирогів, бо зерно символізує родючість і здоров’я.
  • Мед і яблука — вважалося, що мед приносить солодке життя, а яблука — мир і гармонію в родині. У цей день обов’язково ставили тарілку зі свіжими яблуками чи яблучним пирогом.
  • Овочі нового врожаю — на стіл клали моркву, капусту, буряк, гарбуз. Чим різноманітнішими були овочі, тим багатшим обіцяв бути наступний рік.
  • Риба — символ води, руху й удачі. Навіть проста запечена або смажена риба вважалася добрим знаком для родини.
  • Курка або індичка — м’ясні страви були символом достатку. Але господині уникали ставити на стіл качку чи гуску, бо вірили, що разом з ними "щастя попливе".
прикмети на осінь, щоб рік був вдалим
Яблука та гарбуз. Фото: Freepik

Чого не можна було робити

Не залишати стіл порожнім — навіть якщо не було можливості приготувати багато страв, обов’язково ставили хоча б хліб і фрукти.

Не сваритися цього дня — суперечки обіцяли важкий рік.

Не відмовляти у гостинності — вважалося, що чим більше людей сяде за ваш стіл, тим більше удачі буде у 2026 році.

Сила обрядової трапези

Наші предки вірили: те, що стоїть на столі 13 вересня, "програмує" долю на рік уперед. Тому господині готували страви з любов’ю та обов’язково ділилися ними з близькими. Саме ця щедрість і тепло вважалися головним ключем до щасливого й вдалого року.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.

прикмети їжа осінь рецепт народні прикмети
