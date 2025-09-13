Що поставити на стіл 13 вересня, щоб 2026 рік був вдалим — народні прикмети та традиції

Кава та книжки. Фото: Freepik

13 вересня у народі вважали особливим днем, коли можна "закликати" удачу на майбутній рік. Господині накривали стіл так, щоб у домі завжди були ситість, злагода й достаток. Дізнайтеся, які страви обов’язково потрібно приготувати, аби 2026 рік був вдалим.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб 2026 рік був щасливим і вдалим.

13 вересня у народному календарі має особливе значення. Цей день вважали переломним у сезоні: літо остаточно відходило, а осінь вступала у свої права.

Чай та листя. Фото: Freepik

Наші предки вірили, що саме від цього числа залежить добробут і врожай у наступному році. Тому господині ретельно готували святковий стіл, щоб задобрити долю та запросити у дім достаток.

Які страви варто приготувати

Хліб та випічка — обов’язковим символом був свіжоспечений хліб або пиріг. Вважалося, що чим рум’яніший і пишніший коровай, тим щедрішим буде рік. Частину випічки залишали на підвіконні як "пожертву" добрим духам.

Страви з круп — особливо популярними були пшоно та гречка. Їх подавали у вигляді каші або пирогів, бо зерно символізує родючість і здоров’я.

Мед і яблука — вважалося, що мед приносить солодке життя, а яблука — мир і гармонію в родині. У цей день обов’язково ставили тарілку зі свіжими яблуками чи яблучним пирогом.

Овочі нового врожаю — на стіл клали моркву, капусту, буряк, гарбуз. Чим різноманітнішими були овочі, тим багатшим обіцяв бути наступний рік.

Риба — символ води, руху й удачі. Навіть проста запечена або смажена риба вважалася добрим знаком для родини.

Курка або індичка — м’ясні страви були символом достатку. Але господині уникали ставити на стіл качку чи гуску, бо вірили, що разом з ними "щастя попливе".

Яблука та гарбуз. Фото: Freepik

Чого не можна було робити

Не залишати стіл порожнім — навіть якщо не було можливості приготувати багато страв, обов’язково ставили хоча б хліб і фрукти.

Не сваритися цього дня — суперечки обіцяли важкий рік.

Не відмовляти у гостинності — вважалося, що чим більше людей сяде за ваш стіл, тим більше удачі буде у 2026 році.

Сила обрядової трапези

Наші предки вірили: те, що стоїть на столі 13 вересня, "програмує" долю на рік уперед. Тому господині готували страви з любов’ю та обов’язково ділилися ними з близькими. Саме ця щедрість і тепло вважалися головним ключем до щасливого й вдалого року.

