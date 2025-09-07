Відео
Що повинно бути на столі 8 вересня, щоб 2026 був вдалим

7 вересня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Що повинно бути на столі 8 вересня — прикмети на 2026 рік
Мед та виноград. Фото: Freepik
8 вересня здавна вважали днем, коли закладається добробут на наступний рік. Господині накривали багатий стіл із хлібом, овочами, медом і фруктами, щоб родина жила у достатку. Прикмети цього дня обіцяють: чим щедріший стіл, тим щасливішим буде 2026 рік.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб 2026 рік був щасливим і вдалим.

8 вересня у народному календарі відзначали день Наталії й Адріана. Вважалося, що ця дата має особливу енергетику, здатну вплинути на добробут і щастя родини в наступному році.

прикмети на осінь
Гарбузи на столі. Фото: Freepik

Люди вірили: якщо правильно накрити стіл і поділитися стравами з близькими, то весь наступний рік мине у злагоді, достатку та радості.

Що ставили на стіл 8 вересня

Хліб і випічка — обов’язковим атрибутом був свіжоспечений хліб або пиріг. Він символізував достаток, благополуччя та захист від бідності.

Молочні продукти — сир, масло, сметана асоціювалися з чистотою, здоров’ям і добробутом.

Овочі нового врожаю — на столі мали бути капуста, морква, буряк, картопля, цибуля. Це знак вдячності землі за її щедрість.

Фрукти — яблука, груші, виноград символізували гармонію в сім’ї та добрі стосунки.

Мед — його вважали символом солодкого життя, злагоди та доброго здоров’я.

Риба — страва з риби обіцяла багатство і матеріальну стабільність.

прикмети на вересень
Горіхи та гарбуз. Фото: Freepik

Прикмети на 8 вересня

Чим багатший стіл цього дня, тим успішнішим буде наступний рік.

Хліб, покладений у центр столу, приносить у дім достаток.

Якщо в родині цього дня поділитися яблуками — весь рік пануватиме злагода.

Риба на столі гарантує приріст у фінансах і спокій у домі.

Мед у цей день вважається оберегом від хвороб на цілий рік.

Значення традицій

Наші предки вірили, що дотримання таких обрядів допомагає налаштуватися на гармонійний і вдалий рік. Це була не лише символіка, а й можливість зібратися родиною, подякувати за врожай і подумати про майбутнє.

Сьогодні ці традиції мають не менше значення: вони створюють атмосферу домашнього тепла і нагадують, що добробут починається з уваги до близьких і вдячності за те, що маємо.

