Що приготувати на 1 вересня, щоб 2026 був вдалим — прикмети

31 серпня 2025 12:04
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор
Що приготувати поставити на стіл 1 вересня — прикмети та традиції для вдалого 2026 року
Жовтий светр та кава. Фото: Freepik




1 вересня — особливий день, коли закладається настрій на весь рік. Традиційно господині накривали багатий стіл, аби забезпечити родині щедрість і добробут. Страви з яблуками, медом, горіхами та овочами символізували здоров’я й достаток. 

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб 2026 рік був щасливим і вдалим.

Читайте також:

Перший день осені завжди має особливу атмосферу. 1 вересня — це не лише початок навчального року для школярів і студентів, а й символ нових стартів у житті кожної родини.

прикмети та традиції на початок осені
Страва в гарбузі. Фото: Freepik

У народі вважали, що те, як господиня накриє стіл цього дня, вплине на достаток і добробут упродовж усього року. Тому в меню 1 вересня завжди намагалися додати страви, які символізують щедрість, здоров’я та гармонію.

Що обов’язково мало бути на столі

Хліб і випічка — домашній хліб чи пиріг це символ родинного затишку й благополуччя. Вважалося, що чим пухкіший та ароматніший хліб на столі, тим багатшим буде рік.

Страви з яблуками та грушами — ці фрукти уособлюють здоров’я та довголіття. Яблучна шарлотка, запечені яблука чи легкий фруктовий салат принесуть у дім солодкі миті.

Мед і горіхи — вони символізують мудрість і працю. Господині часто ставили на стіл горіхові торти, медові пряники або просто мисочку з медом і волоськими горіхами.

Овочеві страви — помідори, огірки, капуста, баклажани — все, чим щедра осінь. Готували салати, рагу чи консервацію, адже овочі символізують достаток і сталість.

Молочні продукти — сирники, запіканка чи молочна каша — символ чистоти та гармонії в домі.

Прикмети й традиції

Наші предки казали: "Який стіл на перший день осені, таким і рік буде". Якщо на столі багатий вибір страв, то й рік буде щедрим. Якщо ж обмежитися лише мінімумом, рік може видатися складним. Також існувала традиція ділитися їжею: пригостити когось із сусідів чи гостей — на щасливий рік.

Що приготувати сучасній господині

прикмети та традиції на 1 вересня
Жінка з фруктами. Фото: Freepik

Щоб зберегти давні традиції, але зробити святковий стіл сучасним і легким, можна приготувати:

  • яблучний пиріг або штрудель;
  • салат із сезонних овочів із легкою заправкою;
  • медовий торт або пряники;
  • горіхово-сирний рулет;
  • овочеве рагу чи голубці.

Такі страви не лише прикрасять стіл, а й наповнять дім ароматом осені та відчуттям нового етапу в житті.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.

прикмети їжа традиції народні прикмети 1 вересня
