Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Что приготовить на 1 сентября, чтобы 2026 был удачным — приметы arrow

Что приготовить на 1 сентября, чтобы 2026 был удачным — приметы

31 августа 2025 12:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Что приготовить поставить на стол 1 сентября - приметы и традиции для удачного 2026 года
Желтый свитер и кофе. Фото: Freepik
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

1 сентября — особый день, когда закладывается настроение на весь год. Традиционно хозяйки накрывали богатый стол, чтобы обеспечить семье щедрость и благополучие. Блюда с яблоками, медом, орехами и овощами символизировали здоровье и достаток.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы 2026 год был счастливым и удачным.

Реклама
Читайте также:

Первый день осени всегда имеет особую атмосферу. 1 сентября — это не только начало учебного года для школьников и студентов, но и символ новых стартов в жизни каждой семьи.

прикмети та традиції на початок осені
Блюдо в тыкве. Фото: Freepik

В народе считали, что, то, как хозяйка накроет стол в этот день, повлияет на достаток и благополучие в течение всего года. Поэтому в меню 1 сентября всегда старались добавить блюда, символизирующие щедрость, здоровье и гармонию.

Что обязательно должно было быть на столе

Хлеб и выпечка — домашний хлеб или пирог это символ семейного уюта и благополучия. Считалось, что чем пышнее и ароматнее хлеб на столе, тем богаче будет год.

Блюда с яблоками и грушами — эти фрукты олицетворяют здоровье и долголетие. Яблочная шарлотка, запеченные яблоки или легкий фруктовый салат принесут в дом сладкие мгновения.

Мед и орехи — они символизируют мудрость и труд. Хозяйки часто ставили на стол ореховые торты, медовые пряники или просто мисочку с медом и грецкими орехами.

Овощные блюда — помидоры, огурцы, капуста, баклажаны — все, чем щедра осень. Готовили салаты, рагу или консервацию, ведь овощи символизируют достаток и постоянство.

Молочные продукты — сырники, запеканка или молочная каша — символ чистоты и гармонии в доме.

Приметы и традиции

Наши предки говорили: "Какой стол на первый день осени, таким и год будет". Если на столе богатый выбор блюд, то и год будет щедрым. Если же ограничиться лишь минимумом, год может показаться сложным. Также существовала традиция делиться едой: угостить кого-то из соседей или гостей — на счастливый год.

Что приготовить современной хозяйке

прикмети та традиції на 1 вересня
Женщина с фруктами. Фото: Freepik

Чтобы сохранить древние традиции, но сделать праздничный стол современным и легким, можно приготовить:

  • яблочный пирог или штрудель;
  • салат из сезонных овощей с легкой заправкой;
  • медовый торт или пряники;
  • орехово-сырный рулет;
  • овощное рагу или голубцы.

Такие блюда не только украсят стол, но и наполнят дом ароматом осени и ощущением нового этапа в жизни.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.

Также мы сообщали о том, какое растение категорически нельзя высаживать возле дома.

приметы еда традиции народные приметы 1 сентября
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации