Это блюдо должно быть на столе 25 августа, чтобы год был успешным

24 августа 2025 12:00
Какое блюдо должно быть на столе 25 августа, чтобы весь следующий год был счастливым — народные приметы
Фрукты в корзине. Фото: Freepik
25 августа — день благодарности за урожай и заботы о будущей зиме. Народная традиция советует подать пшенную кашу с тыквой и медом как знак достатка, а также блюда с яблоками, орехами и узвар. Ржаной хлеб на столе считают хорошей приметой для мира в доме, а наблюдения за погодой подсказывают, какой будет осень.

Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.

Читайте также:

25 августа в народной традиции считают временем благодарности за хлеб и овощи. Чтобы зима была сытой и удачной, на стол ставили пшенную кашу с тыквой и медом — сочетание зерна и "солнечного" плода считали знаком достатка и доброй судьбы.

народны прикмети на серпень
Каша и тыква. Фото: Freepik

Уместными были и блюда с яблоками и орехами, узвар из летних фруктов, ржаной хлеб — все, что символизирует урожай и домашнее благополучие.

Что приготовить 25 августа

  • пшенная каша с тыквой и медом;
  • пирог с яблоками и орехами или сырник с изюмом;
  • узвар или компот как благодарность за урожай;
  • ржаные лепешки или каравай для мира в доме.
народны прикмети на 25 серпня
Яблоки и ведро, фото: Freepik

Чего избегать в этот день

  • не ссориться и не повышать голос — верили, что это зовет неурядицы;
  • не занимать денег и не брать долгов, чтобы не "вынести" достаток;
  • не начинать больших дел и не планировать свадьбу;
  • не выносить мусор после захода солнца.

Народные приметы на 25 августа

  • утренний туман густой — осенью грибов будет вдоволь;
  • паутина стелется низко — осень будет теплой и сухой;
  • орехи щедро сыплются — к богатому урожаю в следующем году;
  • облака высоко плывут — к устойчивой погоде и хорошему сбору поздних культур.

приметы фрукты тыква народные приметы каша
