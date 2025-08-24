Какое блюдо должно быть на столе 25 августа, чтобы весь следующий год был счастливым — народные приметы

Это блюдо должно быть на столе 25 августа, чтобы год был успешным
25 августа — день благодарности за урожай и заботы о будущей зиме. Народная традиция советует подать пшенную кашу с тыквой и медом как знак достатка, а также блюда с яблоками, орехами и узвар. Ржаной хлеб на столе считают хорошей приметой для мира в доме, а наблюдения за погодой подсказывают, какой будет осень.
Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.
25 августа в народной традиции считают временем благодарности за хлеб и овощи. Чтобы зима была сытой и удачной, на стол ставили пшенную кашу с тыквой и медом — сочетание зерна и "солнечного" плода считали знаком достатка и доброй судьбы.
Уместными были и блюда с яблоками и орехами, узвар из летних фруктов, ржаной хлеб — все, что символизирует урожай и домашнее благополучие.
Что приготовить 25 августа
- пшенная каша с тыквой и медом;
- пирог с яблоками и орехами или сырник с изюмом;
- узвар или компот как благодарность за урожай;
- ржаные лепешки или каравай для мира в доме.
Чего избегать в этот день
- не ссориться и не повышать голос — верили, что это зовет неурядицы;
- не занимать денег и не брать долгов, чтобы не "вынести" достаток;
- не начинать больших дел и не планировать свадьбу;
- не выносить мусор после захода солнца.
Народные приметы на 25 августа
- утренний туман густой — осенью грибов будет вдоволь;
- паутина стелется низко — осень будет теплой и сухой;
- орехи щедро сыплются — к богатому урожаю в следующем году;
- облака высоко плывут — к устойчивой погоде и хорошему сбору поздних культур.
