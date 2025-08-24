Какое блюдо должно быть на столе 25 августа, чтобы весь следующий год был счастливым — народные приметы

Фрукты в корзине. Фото: Freepik

25 августа — день благодарности за урожай и заботы о будущей зиме. Народная традиция советует подать пшенную кашу с тыквой и медом как знак достатка, а также блюда с яблоками, орехами и узвар. Ржаной хлеб на столе считают хорошей приметой для мира в доме, а наблюдения за погодой подсказывают, какой будет осень.

Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.

25 августа в народной традиции считают временем благодарности за хлеб и овощи. Чтобы зима была сытой и удачной, на стол ставили пшенную кашу с тыквой и медом — сочетание зерна и "солнечного" плода считали знаком достатка и доброй судьбы.

Каша и тыква. Фото: Freepik

Уместными были и блюда с яблоками и орехами, узвар из летних фруктов, ржаной хлеб — все, что символизирует урожай и домашнее благополучие.

Что приготовить 25 августа

пшенная каша с тыквой и медом;

пирог с яблоками и орехами или сырник с изюмом;

узвар или компот как благодарность за урожай;

ржаные лепешки или каравай для мира в доме.

Яблоки и ведро, фото: Freepik

Чего избегать в этот день

не ссориться и не повышать голос — верили, что это зовет неурядицы;

не занимать денег и не брать долгов, чтобы не "вынести" достаток;

не начинать больших дел и не планировать свадьбу;

не выносить мусор после захода солнца.

Народные приметы на 25 августа

утренний туман густой — осенью грибов будет вдоволь;

паутина стелется низко — осень будет теплой и сухой;

орехи щедро сыплются — к богатому урожаю в следующем году;

облака высоко плывут — к устойчивой погоде и хорошему сбору поздних культур.

