Ця страва має бути на столі 25 серпня, щоб рік був щасливим

24 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яка страва має бути на столі 25 серпня, щоб весь наступний рік був щасливим — народні прикмети
Фрукти в кошику. Фото: Freepik
25 серпня — день подяки за врожай і турботи про майбутню зиму. Народна традиція радить подати пшоняну кашу з гарбузом і медом як знак достатку, а також страви з яблуками, горіхами та узвар. Житній хліб на столі вважають доброю прикметою для миру в домі, а спостереження за погодою підказують, якою буде осінь.

Новини.LIVE розповідають про народні прикмети, яких важливо дотриматися в цей день. 

Читайте також:

25 серпня в народній традиції вважають часом подяки за хліб і городину. Щоб зима була ситою та вдалою, на стіл ставили пшоняну кашу з гарбузом і медом — поєднання зерна та "сонячного" плоду вважали знаком достатку й доброї долі.

народны прикмети на серпень
Каша та гарбу. Фото: Freepik

Доречними були й страви з яблуками та горіхами, узвар із літніх фруктів, житній хліб — усе, що символізує урожай і домашній добробут.

Що приготувати 25 серпня

  • пшоняна каша з гарбузом і медом;
  • пиріг з яблуками та горіхами або сирник із родзинками;
  • узвар чи компот як подяка за врожай;
  • житні паляниці або коровай для миру в домі.
народны прикмети на 25 серпня
Яблука та відро. Фото: Freepik

Чого уникати цього дня

  • не сваритися і не підвищувати голос — вірили, що це кличе негаразди;
  • не позичати грошей і не брати боргів, щоб не "винести" достаток;
  • не починати великих справ і не планувати весілля;
  • не виносити сміття після заходу сонця.

Народні прикмети на 25 серпня

  • ранковий туман густий — восени грибів буде вдосталь;
  • павутиння стелиться низько — осінь триватиме теплою й сухою;
  • горіхи щедро сиплються — до багатого врожаю наступного року;
  • хмари високо пливуть — на стійку погоду і добрий збір пізніх культур.

прикмети фрукти гарбуз народні прикмети каша
