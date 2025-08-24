Яка страва має бути на столі 25 серпня, щоб весь наступний рік був щасливим — народні прикмети

Фрукти в кошику. Фото: Freepik

25 серпня — день подяки за врожай і турботи про майбутню зиму. Народна традиція радить подати пшоняну кашу з гарбузом і медом як знак достатку, а також страви з яблуками, горіхами та узвар. Житній хліб на столі вважають доброю прикметою для миру в домі, а спостереження за погодою підказують, якою буде осінь.

Новини.LIVE розповідають про народні прикмети, яких важливо дотриматися в цей день.

Реклама

Читайте також:

25 серпня в народній традиції вважають часом подяки за хліб і городину. Щоб зима була ситою та вдалою, на стіл ставили пшоняну кашу з гарбузом і медом — поєднання зерна та "сонячного" плоду вважали знаком достатку й доброї долі.

Каша та гарбу. Фото: Freepik

Доречними були й страви з яблуками та горіхами, узвар із літніх фруктів, житній хліб — усе, що символізує урожай і домашній добробут.

Що приготувати 25 серпня

пшоняна каша з гарбузом і медом;

пиріг з яблуками та горіхами або сирник із родзинками;

узвар чи компот як подяка за врожай;

житні паляниці або коровай для миру в домі.

Яблука та відро. Фото: Freepik

Чого уникати цього дня

не сваритися і не підвищувати голос — вірили, що це кличе негаразди;

не позичати грошей і не брати боргів, щоб не "винести" достаток;

не починати великих справ і не планувати весілля;

не виносити сміття після заходу сонця.

Народні прикмети на 25 серпня

ранковий туман густий — восени грибів буде вдосталь;

павутиння стелиться низько — осінь триватиме теплою й сухою;

горіхи щедро сиплються — до багатого врожаю наступного року;

хмари високо пливуть — на стійку погоду і добрий збір пізніх культур.

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна садити вербу на подвір’ї.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду.

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.