Головна arrow Смак arrow Ця страва має бути на столі 24 серпня, щоб зима була ситою arrow

Ця страва має бути на столі 24 серпня, щоб зима була ситою

23 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яка страва має бути на столі 24 серпня, щоб зима була ситою — народні прикмети
Стіл на природі. Фото: Freepik
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

24 серпня — день подяки за врожай і турботи про зиму. На стіл ставлять борщ із квасолею та пампушками, адже поєднання овочів і зерна вважають добрим знаком для достатку. Доречні також вареники, пироги з яблуками чи сливами та узвар, а прості прикмети цього дня підкажуть, якою буде осінь.

Новини.LIVE розповідають про народні прикмети, яких важливо дотриматися в цей день. 

Читайте також:

Яка страва має бути на столі 24 серпня — прикмети для ситої зими

24 серпня у народній традиції вважають доброю порою дякувати за дари городу й поля. Щоб зима була щедрою на страви й удачу, на стіл ставили борщ із квасолею та пампушками.

народні прикмети на серпень
Борщ з квасолею. Фото: Freepik

Буряк і капуста символізують врожай, квасоля — достаток у домі, часник у пампушках — оберіг від усього лихого. Господарі ділили страву між усіма за столом, аби добробут тримався в родині.

Що приготувати 24 серпня:

  • борщ із квасолею та пампушками;
  • вареники з капустою або картоплею;
  • пиріг з яблуками чи сливами;
  • узвар або компот із літніх фруктів як подяка за врожай;
  • житній хліб або паляницю для миру й злагоди в домі.
прикмети для вдачі на серпень
Поле з пшеницею. Фото: Freepik

Чого уникати цього дня:

  • не сваритися й не підвищувати голос — вірили, що це притягує нестачу;
  • не давати й не брати грошей у борг, щоб не "винести" достаток;
  • не планувати весілля й великі переїзди — день вважали несприятливим для починань;
  • не виносити сміття після заходу сонця.

Народні прикмети на 24 серпня

  • ранок із росою — осінь буде теплою та врожайною;
  • павутиння стелиться низько — до сухої тривалої осені;
  • пішов тихий дощ — грибів восени буде багато;
  • вітер рівний і лагідний — зима пройде без різких відлиг.


прикмети їжа зима народні прикмети борщ
