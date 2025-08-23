Яка страва має бути на столі 24 серпня, щоб зима була ситою — народні прикмети

Стіл на природі. Фото: Freepik

24 серпня — день подяки за врожай і турботи про зиму. На стіл ставлять борщ із квасолею та пампушками, адже поєднання овочів і зерна вважають добрим знаком для достатку. Доречні також вареники, пироги з яблуками чи сливами та узвар, а прості прикмети цього дня підкажуть, якою буде осінь.

Яка страва має бути на столі 24 серпня — прикмети для ситої зими

24 серпня у народній традиції вважають доброю порою дякувати за дари городу й поля. Щоб зима була щедрою на страви й удачу, на стіл ставили борщ із квасолею та пампушками.

Борщ з квасолею. Фото: Freepik

Буряк і капуста символізують врожай, квасоля — достаток у домі, часник у пампушках — оберіг від усього лихого. Господарі ділили страву між усіма за столом, аби добробут тримався в родині.

Що приготувати 24 серпня:

борщ із квасолею та пампушками;

вареники з капустою або картоплею;

пиріг з яблуками чи сливами;

узвар або компот із літніх фруктів як подяка за врожай;

житній хліб або паляницю для миру й злагоди в домі.

Поле з пшеницею. Фото: Freepik

Чого уникати цього дня:

не сваритися й не підвищувати голос — вірили, що це притягує нестачу;

не давати й не брати грошей у борг, щоб не "винести" достаток;

не планувати весілля й великі переїзди — день вважали несприятливим для починань;

не виносити сміття після заходу сонця.

Народні прикмети на 24 серпня

ранок із росою — осінь буде теплою та врожайною;

павутиння стелиться низько — до сухої тривалої осені;

пішов тихий дощ — грибів восени буде багато;

вітер рівний і лагідний — зима пройде без різких відлиг.



