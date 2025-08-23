Какое блюдо должно быть на столе 24 августа, чтобы зима была сытой — народные приметы

Это блюдо должно быть на столе 24 августа, чтобы зима была сытой
24 августа — день благодарности за урожай и заботы о зиме. На стол ставят борщ с фасолью и пампушками, ведь сочетание овощей и зерна считают хорошим знаком для достатка. Уместны также вареники, пироги с яблоками или сливами и узвар, а простые приметы этого дня подскажут, какой будет осень.
Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.
Какое блюдо должно быть на столе 24 августа — приметы для сытой зимы
24 августа в народной традиции считают хорошим временем благодарить за дары огорода и поля. Чтобы зима была щедрой на блюда и удачу, на стол ставили борщ с фасолью и пампушками.
Свекла и капуста символизируют урожай, фасоль — достаток в доме, чеснок в пампушках — оберег от всего плохого. Хозяева делили блюдо между всеми за столом, чтобы благосостояние держалось в семье.
Что приготовить 24 августа:
- борщ с фасолью и пампушками;
- вареники с капустой или картофелем;
- пирог с яблоками или сливами;
- узвар или компот из летних фруктов как благодарность за урожай;
- ржаной хлеб или каравай для мира и согласия в доме.
Чего избегать в этот день:
- не ссориться и не повышать голос — верили, что это притягивает недостаток;
- не давать и не брать денег в долг, чтобы не "вынести" достаток;
- не планировать свадьбы и большие переезды — день считали неблагоприятным для начинаний;
- не выносить мусор после захода солнца.
Народные приметы на 24 августа
- утро с росой — осень будет теплой и урожайной;
- паутина стелется низко — к сухой продолжительной осени;
- пошел тихий дождь — грибов осенью будет много;
- ветер ровный и ласковый — зима пройдет без резких оттепелей.
