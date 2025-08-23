Какое блюдо должно быть на столе 24 августа, чтобы зима была сытой — народные приметы

Стол на природе. Фото: Freepik

24 августа — день благодарности за урожай и заботы о зиме. На стол ставят борщ с фасолью и пампушками, ведь сочетание овощей и зерна считают хорошим знаком для достатка. Уместны также вареники, пироги с яблоками или сливами и узвар, а простые приметы этого дня подскажут, какой будет осень.

Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.

Какое блюдо должно быть на столе 24 августа — приметы для сытой зимы

24 августа в народной традиции считают хорошим временем благодарить за дары огорода и поля. Чтобы зима была щедрой на блюда и удачу, на стол ставили борщ с фасолью и пампушками.

Борщ с фасолью. Фото: Freepik

Свекла и капуста символизируют урожай, фасоль — достаток в доме, чеснок в пампушках — оберег от всего плохого. Хозяева делили блюдо между всеми за столом, чтобы благосостояние держалось в семье.

Что приготовить 24 августа:

борщ с фасолью и пампушками;

вареники с капустой или картофелем;

пирог с яблоками или сливами;

узвар или компот из летних фруктов как благодарность за урожай;

ржаной хлеб или каравай для мира и согласия в доме.

Поле с пшеницей. Фото: Freepik

Чего избегать в этот день:

не ссориться и не повышать голос — верили, что это притягивает недостаток;

не давать и не брать денег в долг, чтобы не "вынести" достаток;

не планировать свадьбы и большие переезды — день считали неблагоприятным для начинаний;

не выносить мусор после захода солнца.

Народные приметы на 24 августа

утро с росой — осень будет теплой и урожайной;

паутина стелется низко — к сухой продолжительной осени;

пошел тихий дождь — грибов осенью будет много;

ветер ровный и ласковый — зима пройдет без резких оттепелей.



