Это блюдо должно быть на столе 24 августа, чтобы зима была сытой

23 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Какое блюдо должно быть на столе 24 августа, чтобы зима была сытой — народные приметы
Стол на природе. Фото: Freepik
24 августа — день благодарности за урожай и заботы о зиме. На стол ставят борщ с фасолью и пампушками, ведь сочетание овощей и зерна считают хорошим знаком для достатка. Уместны также вареники, пироги с яблоками или сливами и узвар, а простые приметы этого дня подскажут, какой будет осень.

Новини.LIVE рассказывают о народных приметах, которых важно придерживаться в этот день.

Какое блюдо должно быть на столе 24 августа — приметы для сытой зимы

24 августа в народной традиции считают хорошим временем благодарить за дары огорода и поля. Чтобы зима была щедрой на блюда и удачу, на стол ставили борщ с фасолью и пампушками.

народні прикмети на серпень
Борщ с фасолью. Фото: Freepik

Свекла и капуста символизируют урожай, фасоль — достаток в доме, чеснок в пампушках — оберег от всего плохого. Хозяева делили блюдо между всеми за столом, чтобы благосостояние держалось в семье.

Что приготовить 24 августа:

  • борщ с фасолью и пампушками;
  • вареники с капустой или картофелем;
  • пирог с яблоками или сливами;
  • узвар или компот из летних фруктов как благодарность за урожай;
  • ржаной хлеб или каравай для мира и согласия в доме.
прикмети для вдачі на серпень
Поле с пшеницей. Фото: Freepik

Чего избегать в этот день:

  • не ссориться и не повышать голос — верили, что это притягивает недостаток;
  • не давать и не брать денег в долг, чтобы не "вынести" достаток;
  • не планировать свадьбы и большие переезды — день считали неблагоприятным для начинаний;
  • не выносить мусор после захода солнца.

Народные приметы на 24 августа

  • утро с росой — осень будет теплой и урожайной;
  • паутина стелется низко — к сухой продолжительной осени;
  • пошел тихий дождь — грибов осенью будет много;
  • ветер ровный и ласковый — зима пройдет без резких оттепелей.


приметы еда зима народные приметы борщ
