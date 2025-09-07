Видео
Что должно быть на столе 8 сентября, чтобы 2026 год был удачным

7 сентября 2025 12:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Что должно быть на столе 8 сентября — приметы на 2026 год
Мед и виноград. Фото: Freepik
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

8 сентября издавна считали днем, когда закладывается благосостояние на следующий год. Хозяйки накрывали богатый стол с хлебом, овощами, медом и фруктами, чтобы семья жила в достатке. Приметы этого дня обещают: чем щедрее стол, тем счастливее будет 2026 год.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы 2026 год был счастливым и удачным.



8 сентября в народном календаре отмечали день Натальи и Адриана. Считалось, что эта дата имеет особую энергетику, способную повлиять на благополучие и счастье семьи в следующем году.

прикмети на осінь
Тыквы на столе. Фото: Freepik

Люди верили: если правильно накрыть стол и поделиться блюдами с близкими, то весь следующий год пройдет в согласии, достатке и радости.

Что ставили на стол 8 сентября

Хлеб и выпечка — обязательным атрибутом был свежеиспеченный хлеб или пирог. Он символизировал достаток, благополучие и защиту от бедности.

Молочные продукты — творог, масло, сметана ассоциировались с чистотой, здоровьем и благополучием.

Овощи нового урожая — на столе должны были быть капуста, морковь, свекла, картофель, лук. Это знак благодарности земле за ее щедрость.

Фрукты — яблоки, груши, виноград символизировали гармонию в семье и хорошие отношения.

Мед — его считали символом сладкой жизни, согласия и хорошего здоровья.

Рыба — блюдо из рыбы сулило богатство и материальную стабильность.

прикмети на вересень
Орехи и тыква. Фото: Freepik

Приметы на 8 сентября

Чем богаче стол в этот день, тем успешнее будет следующий год.

Хлеб, положенный в центр стола, приносит в дом достаток.

Если в семье в этот день поделиться яблоками — весь год будет царить согласие.

Рыба на столе гарантирует прирост в финансах и спокойствие в доме.

Мед в этот день считается оберегом от болезней на целый год.

Значение традиций

Наши предки верили, что соблюдение таких обрядов помогает настроиться на гармоничный и удачный год. Это была не только символика, но и возможность собраться семьей, поблагодарить за урожай и подумать о будущем.

Сегодня эти традиции имеют не меньшее значение: они создают атмосферу домашнего тепла и напоминают, что благополучие начинается с внимания к близким и благодарности за то, что имеем.

приметы еда осень народные приметы 8 сентября
