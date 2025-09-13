Видео
Что поставить на стол 13 сентября, чтобы 2026 год был удачным

13 сентября 2025 12:07
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Что поставить на стол 13 сентября, чтобы 2026 год был удачным — народные приметы и традиции
Кофе и книги. Фото: Freepik
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

13 сентября в народе считали особым днем, когда можно "призвать" удачу на будущий год. Хозяйки накрывали стол так, чтобы в доме всегда были сытость, согласие и достаток. Узнайте, какие блюда обязательно нужно приготовить, чтобы 2026 год был удачным.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы 2026 год был счастливым и удачным.

Читайте также:

13 сентября в народном календаре имеет особое значение. Этот день считали переломным в сезоне: лето окончательно отходило, а осень вступала в свои права.

традиції та прикмети на осінь
Чай и листья. Фото: Freepik

Наши предки верили, что именно от этого числа зависит благополучие и урожай в следующем году. Поэтому хозяйки тщательно готовили праздничный стол, чтобы задобрить судьбу и пригласить в дом достаток.

Какие блюда стоит приготовить

  • Хлеб и выпечка — обязательным символом был свежеиспеченный хлеб или пирог. Считалось, что чем румянее и пышнее каравай, тем щедрее будет год. Часть выпечки оставляли на подоконнике как "жертву" добрым духам.
  • Блюда из круп — особенно популярными были пшено и гречка. Их подавали в виде каши или пирогов, так как зерно символизирует плодородие и здоровье.
  • Мед и яблоки — считалось, что мед приносит сладкую жизнь, а яблоки — мир и гармонию в семье. В этот день обязательно ставили тарелку со свежими яблоками или яблочным пирогом.
  • Овощи нового урожая — на стол клали морковь, капусту, свеклу, тыкву. Чем разнообразнее были овощи, тем богаче обещал быть следующий год.
  • Рыба — символ воды, движения и удачи. Даже простая запеченная или жареная рыба считалась хорошим знаком для семьи.
  • Курица или индейка — мясные блюда были символом достатка. Но хозяйки избегали ставить на стол утку или гуся, потому что верили, что вместе с ними "счастье уплывет".
прикмети на осінь, щоб рік був вдалим
Яблоки и тыква. Фото: Freepik

Чего нельзя было делать

Не оставлять стол пустым — даже если не было возможности приготовить много блюд, обязательно ставили хотя бы хлеб и фрукты.

Не ссориться в этот день — споры сулили тяжелый год.

Не отказывать в гостеприимстве — считалось, что чем больше людей сядет за ваш стол, тем больше удачи будет в 2026 году.

Сила обрядовой трапезы

Наши предки верили: то, что стоит на столе 13 сентября, "программирует" судьбу на год вперед. Поэтому хозяйки готовили блюда с любовью и обязательно делились ими с близкими. Именно эта щедрость и тепло считались главным ключом к счастливому и удачному году.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.

Также мы сообщали о том, какое растение категорически нельзя высаживать возле дома.

