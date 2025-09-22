Рош ха-Шана 2025 - традиции празднования и рецепты праздничных блюд еврейского Нового года

Менора. Фото: кадр из видео

Праздник Рош ха-Шана в 2025 году начинается вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября. Это один из главных праздников иудейской традиции, который знаменует начало нового года по еврейскому лунно-солнечному календарю. Его еще называют еврейским Новым годом, ведь именно с него начинается новый духовный цикл. В эти дни евреи собираются в синагогах для молитвы, слушают звук шофара и проводят праздничные трапезы в семейном кругу. Каждое блюдо на столе имеет особый смысл: яблоки с медом символизируют сладкую жизнь, гранат олицетворяет достаток и выполнение заповедей, круглая хала напоминает о бесконечности времени, а фаршированная рыба с головой — о стремлении быть "головой, а не хвостом".

История и значение праздника

Название "Рош ха-Шана" в переводе с иврита означает "голова года". Празднование длится два дня и считается началом еврейского нового года. Дата ежегодно меняется, поскольку она зависит от лунно-солнечного календаря, но обычно приходится на сентябрь или начало октября.

Рош ха-Шана открывает период, который называют "Десятью днями покаяния". Он завершается Йом-Кипуром — Днем искупления. Поэтому новогодние дни не только праздничные, но и чрезвычайно торжественные: это момент, когда подводят итоги года, просят прощения, принимают решение меняться и начинать новый цикл жизни с чистой страницы.

В эти дни в синагогах звучит шофар — бараний рог. Его протяжный звук призывает каждого задуматься над собственными поступками, пересмотреть жизнь и открыть сердце для нового.

Традиции празднования

Еврейский Новый год отмечают в семейном кругу. Главные традиции включают:

Молитвы в синагоге. Верующие обращаются к Богу с просьбой о благополучии и благословении.

Ритуал ташлих. В первый день праздника евреи идут к реке или другому водоему, бросают в воду крошки хлеба и представляют, что вместе с ними избавляются от грехов и плохих поступков. Это символическое очищение и новое начало.

Праздничная трапеза. Ужин на Рош ха-Шана особенный, ведь каждое блюдо имеет свое символическое значение.

Символика блюд на Рош ха-Шана

Еда на праздничном столе не случайна. Все, что подают в этот день, должно наделить семью благословением, достатком и радостью.

Яблоки с медом — самый известный символ праздника. Перед началом трапезы яблоки обмакивают в мед и желают друг другу сладкого года.

Гранат — его зернышки олицетворяют богатство духовного мира. Существует традиция, что в гранате 613 зернышек — столько же, сколько заповедей в Торе.

Круглая хала — в отличие от обычной косы, в Новый год подают круглый хлеб. Это символ жизненного круга, бесконечности и единства поколений.

Морковь — в некоторых еврейских общинах морковь режут кружочками, напоминающими монеты. Она символизирует богатство и процветание.

Рыба — символ плодовитости, удачи и постоянного движения вперед.

Финики, инжир, изюм — сладкие фрукты олицетворяют благополучие и мир.

Медовый пирог (лекех) — традиционная выпечка, которая напоминает, что жизнь должна быть полна сладких мгновений.

Фаршированная рыба — сердце праздничного стола

Особую роль в новогоднем меню играет фаршированная рыба — гефилте фиш. Это одно из самых известных блюд ашкеназской кухни. Его готовят из карпа, щуки или судака, перемалывают рыбное филе, добавляют лук, морковь, специи, иногда мацу или булку, и снова запекают или тушат.

Но главное — это не только блюдо, а символ.

На стол обязательно ставят голову, чтобы напомнить: "Пусть мы будем головой, а не хвостом". Это пожелание быть лидером, мудро принимать решения и не плестись позади.

В еврейской культуре рыба символизирует достаток и плодородие. Считается, что она никогда не спит, а значит — символизирует постоянную бдительность и Божье благословение.

Интересно, что в разных семьях рецепты фаршированной рыбы могут отличаться. Где-то ее варят, где-то запекают, подают с морковью или свекольным соусом. Но символика всегда одна — процветание, мудрость и сила.

Праздничное настроение и семейные традиции

Рош ха-Шана — это праздник, когда поколения собираются вместе. Старшие члены семьи делятся воспоминаниями, дети слышат древние молитвы, а блюда напоминают о том, что каждый кусочек имеет более глубокий смысл. Это время, когда сочетаются духовность и домашний уют.

Стол в этот день превращается в настоящий символ наступающего года. В нем есть и надежда на богатство, и желание сладкой жизни, и стремление к мудрости. Каждая семья добавляет свои акценты, но все сохраняют основную идею: встречать новый год в чистоте, любви и с надеждой на лучшее.

Чему учит праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — это больше, чем календарное начало года. Это духовное обновление, момент, когда каждый может подвести итоги, отпустить старое и войти в новый год с чистыми мыслями и сердцем. Праздничный стол с яблоками в меде, гранатом, круглой халой и фаршированной рыбой напоминает, что жизнь должна быть полна радости, мудрости и сладких мгновений.

Этот праздник учит не только есть символические блюда, но и жить со смыслом — помнить о корнях, ценить близких и с надеждой смотреть вперед.

