Що поставити на стіл на Рош га-Шана 2025 — єврейський Новий рік

Що поставити на стіл на Рош га-Шана 2025 — єврейський Новий рік

22 вересня 2025 12:09
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рош га-Шана 2025 — традиції святкування та рецепти святкових страв єврейського Нового року
Менора. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Свято Рош га-Шана у 2025 році починається ввечері 22 вересня і триватиме до вечора 24 вересня. Це одне з головних свят юдейської традиції, яке знаменує початок нового року за єврейським місячно-сонячним календарем. Його ще називають єврейським Новим роком, адже саме з нього розпочинається новий духовний цикл. У ці дні євреї збираються в синагогах для молитви, слухають звук шофара та проводять святкові трапези у родинному колі. Кожна страва на столі має особливий сенс: яблука з медом символізують солодке життя, гранат уособлює достаток і виконання заповідей, кругла хала нагадує про безкінечність часу, а фарширована риба із головою — про прагнення бути "головою, а не хвостом".

Про свято Рош га-Шана розповіли на YouTube каналі Менора

Читайте також:

Історія та значення свята

Назва "Рош га-Шана" у перекладі з івриту означає "голова року". Святкування триває два дні й вважається початком єврейського нового року. Дата щороку змінюється, оскільки вона залежить від місячно-сонячного календаря, але зазвичай припадає на вересень або початок жовтня.

как праздновать Рош ха-Шана
Яблука та кориця. Фото: кадр з відео.

Рош га-Шана відкриває період, який називають "Десятьма днями покаяння". Він завершується Йом-Кіпуром — Днем спокути. Тому новорічні дні не лише святкові, а й надзвичайно урочисті: це момент, коли підводять підсумки року, просять пробачення, приймають рішення змінюватися й починати новий цикл життя з чистої сторінки.

У ці дні в синагогах звучить шофар — баранячий ріг. Його протяжний звук закликає кожного замислитися над власними вчинками, переглянути життя та відкрити серце для нового.

Традиції святкування

Єврейський Новий рік відзначають у сімейному колі. Головні традиції включають:

  • Молитви в синагозі. Віряни звертаються до Бога з проханням про добробут і благословення.
  • Ритуал ташліх. У перший день свята євреї йдуть до річки чи іншої водойми, кидають у воду крихти хліба та уявляють, що разом із ними позбуваються гріхів і поганих вчинків. Це символічне очищення й новий початок.
  • Святкова трапеза. Вечеря на Рош га-Шана особлива, адже кожна страва має своє символічне значення.
когда празднуют Рош ха-Шана
Махзор — збірка молитов та літургійних текстів, яка використовується для свята. Фото: кадр з відео. 

Символіка страв на Рош га-Шана

Їжа на святковому столі не випадкова. Усе, що подають цього дня, має наділити сім’ю благословенням, достатком та радістю.

  • Яблука з медом — найвідоміший символ свята. Перед початком трапези яблука вмочують у мед і бажають одне одному солодкого року.
  • Гранат — його зернятка уособлюють багатство духовного світу. Існує традиція, що в гранаті 613 зерняток — стільки ж, скільки заповідей у Торі.
  • Кругла хала — на відміну від звичайної коси, у Новий рік подають круглий хліб. Це символ життєвого кола, безкінечності та єдності поколінь.
  • Морква — у деяких єврейських громадах моркву ріжуть кружечками, що нагадують монети. Вона символізує багатство та процвітання.
  • Риба — символ плодючості, удачі та постійного руху вперед.
  • Фініки, інжир, родзинки — солодкі фрукти уособлюють добробут і мир.
  • Медовий пиріг (лекех) — традиційна випічка, яка нагадує, що життя має бути сповнене солодких миттєвостей.

Фарширована риба — серце святкового столу

Особливу роль у новорічному меню відіграє фарширована риба — гефілте фіш. Це одна з найвідоміших страв ашкеназької кухні. Її готують із коропа, щуки чи судака, перемелюють рибне філе, додають цибулю, моркву, спеції, інколи мацу чи булку, і знову запікають або тушкують.

что едят на Рош ха-Шана
Фарширована голова риби. Фото: кадр з відео

Але головне — це не лише страва, а символ.

На стіл обов’язково ставлять голову, щоб нагадати: "Нехай ми будемо головою, а не хвостом". Це побажання бути лідером, мудро приймати рішення та не плестися позаду.

У єврейській культурі риба символізує достаток і родючість. Вважається, що вона ніколи не спить, а отже — символізує постійну пильність і Боже благословення.

Цікаво, що у різних сім’ях рецепти фаршированої риби можуть відрізнятися. Десь її варять, десь запікають, подають із морквою або буряковим соусом. Але символіка завжди одна — процвітання, мудрість і сила.

Святковий настрій і сімейні традиції

Рош га-Шана — це свято, коли покоління збираються разом. Старші члени сім’ї діляться спогадами, діти чують стародавні молитви, а страви нагадують про те, що кожен шматочок має глибший сенс. Це час, коли поєднуються духовність і домашній затишок.

Стіл у цей день перетворюється на справжній символ року, що настає. У ньому є й надія на багатство, і бажання солодкого життя, і прагнення мудрості. Кожна родина додає свої акценти, але всі зберігають основну ідею: зустрічати новий рік у чистоті, любові та з надією на краще.

еврейский праздник Рош ха-Шана
Традиційний єврейський головний убір кипа. Фото: кадр з відео

Чому вчить свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — це більше, ніж календарний початок року. Це духовне оновлення, момент, коли кожен може підвести підсумки, відпустити старе й увійти у новий рік із чистими думками та серцем. Святковий стіл із яблуками в меді, гранатом, круглою халою та фаршированою рибою нагадує, що життя має бути сповнене радості, мудрості й солодких миттєвостей.

Це свято вчить не лише їсти символічні страви, а й жити зі змістом — пам’ятати про коріння, цінувати близьких і з надією дивитися вперед.

Раніше ми писали, що в Умані стартувало святкування Рош га-Шана — що варто знати.

Рош га-Шана осіннє рівнодення Новий рік євреї свято
