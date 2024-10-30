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Что поставить в холодильник, чтобы не было запахов — советы

30 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как избавиться от запахов в холодильнике – полезные советы для каждой хозяйки.
Продукты в холодильнике. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Неприятные запахи в холодильнике могут оказаться настоящей проблемой, но с правильными советами их легко избежать. От натуральных средств до простых трюков мы предлагаем несколько полезных советов, которые помогут поддерживать свежесть в вашем холодильнике. 

Новини.LIVE собрали советы, благодаря которым вы сможете сохранять свежесть продуктов в холодильнике и избежать неприятных запахов.

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Хранение продуктов в холодильнике — важная составляющая, которая влияет не только на их свежесть, но и на общий аромат внутри. Неприятные запахи могут быть вызваны как самими продуктами, так и остатками пищи, забываемыми на полках. Чтобы избежать этой проблемы, важно знать, что именно следует поставить в холодильник для сохранения свежести и приятного аромата.

Использование натуральных поглотителей запахов

Одним из самых простых способов устранения неприятных запахов является использование натуральных поглотителей. Вот несколько вариантов, которые можно поместить в холодильник.

Сода

Обычная пищевая сода — это отличное средство для поглощения запахов. Достаточно положить открытую упаковку соды на одну из полок. Она активно абсорбирует разные ароматы, благодаря чему ваш холодильник останется свежим.

Кофейные зерна

Если вы любите кофе, попробуйте использовать кофейные зерна в качестве природного поглотителя запахов. Поместите его в открытую емкость и оставьте на полках. Аромат свежего кофе придаст вашему холодильнику приятный оттенок.

Уголь

Активированный уголь также является мощным поглотителем запахов. Вы можете найти специальные угли для холодильников, эффективно устраняющих неприятные ароматы.

что поставить в холодильник, чтобы не было запахов
Продукты в контейнерах. Фото: Freepik

Хранение продуктов в герметичных контейнерах

Еще один важный аспект — это правильное хранение продуктов. Герметичные контейнеры не только предотвращают распространение запахов, но и сохраняют свежесть пищи. 

Закрывайте остатки пищи в контейнерах с плотными крышками. Это поможет избежать смешивания ароматов и сохранить свежесть блюд.

Если вы хотите сохранить мясо или рыбу, используйте вакуумные пакеты. Они позволяют хранить продукты без доступа воздуха, что значительно снижает вероятность появления запахов.

что поставить в холодильник, чтобы избавиться от неприятных запахов
Девушка возле холодильника. Фото: Freepik

Регулярная очистка холодильника

Регулярная уборка холодильника — ключ к предотвращению неприятных запахов. Вытирайте поверхности, удаляйте остатки пищи и проверяйте сроки годности продуктов. 

Для очистки можно использовать раствор из воды и уксуса. Это не только безопасно, но и поможет устранить запахи.

Регулярно проверяйте продукты на срок пригодности. Удаляйте просроченные продукты во избежание их порчи и появления запахов.

Хранение определенных продуктов отдельно

Некоторые продукты могут влиять на аромат других. Например, рыба или лук могут придать неприятный запах другим продуктам.

Поэтому важно:

  • Хранить рыбу в герметичном контейнере. Это поможет предотвратить распространение аромата на другие продукты.
  • Хранить овощи и фрукты отдельно. Некоторые фрукты, такие как яблоки, выделяют этилен, что может ускорить порчу овощей. Лучше хранить их по отдельности.

Следите за влажностью

Влага в холодильнике может также способствовать возникновению неприятных запахов. Регулярно проверяйте, нет ли скопления конденсата. Если да, проверьте, не заблокированы ли дренажные отверстия, и при необходимости очистите их.

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