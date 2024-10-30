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Що поставити в холодильник, щоб не було запахів — поради

30 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як позбутися запахів у холодильнику — корисні поради для кожної господині.
Продукти в холодильнику. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Неприємні запахи у холодильнику можуть стати справжньою проблемою, але з правильними порадами їх легко уникнути. Від натуральних засобів до простих трюків — ми пропонуємо кілька корисних порад, які допоможуть підтримувати свіжість у вашому холодильнику. 

Новини.LIVE зібрали поради, завдяки яким ви зможете зберігати свіжість продуктів у холодильнику та уникнути неприємних запахів.

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Зберігання продуктів у холодильнику — важлива складова, яка впливає не лише на їхню свіжість, а й на загальний аромат всередині. Неприємні запахи можуть бути викликані як самими продуктами, так і залишками їжі, які забуваються на полицях. Щоб уникнути цієї проблеми, важливо знати, що саме варто поставити в холодильник для збереження свіжості та приємного аромату.

Використання натуральних поглиначів запахів

Одним із найпростіших способів усунення неприємних запахів є використання натуральних поглиначів. Ось кілька варіантів, які можна помістити в холодильник.

Сода

Звичайна харчова сода — це чудовий засіб для поглинання запахів. Досить покласти відкриту упаковку соди на одну з полиць. Вона активно абсорбує різні аромати, завдяки чому ваш холодильник залишиться свіжим.

Кавові зерна

Якщо ви любите каву, спробуйте використовувати кавові зерна як природний поглинач запахів. Помістіть їх у відкриту ємність і залиште на полицях. Аромат свіжої кави додасть вашому холодильнику приємний відтінок.

Вугілля

Активоване вугілля також є потужним поглиначем запахів. Ви можете знайти спеціальні вугілля для холодильників, які ефективно усувають неприємні аромати.

що поставити в холодильник, щоб не було запахів
Продукти в контейнерах. Фото: Freepik

Зберігання продуктів у герметичних контейнерах

Ще один важливий аспект — це правильне зберігання продуктів. Герметичні контейнери не лише запобігають розповсюдженню запахів, але й зберігають свіжість їжі. 

Завжди закривайте залишки їжі в контейнерах з щільними кришками. Це допоможе уникнути змішування ароматів і зберегти свіжість страв.

Якщо ви хочете зберегти м’ясо або рибу, використовуйте вакуумні пакети. Вони дозволяють зберігати продукти без доступу повітря, що значно знижує ймовірність появи запахів.

що поставити в холодильник, щоб позбутися від неприємних запахів
Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik

Регулярне очищення холодильника

Регулярне прибирання холодильника — ключ до запобігання неприємних запахів. Витирайте поверхні, видаляйте залишки їжі та перевіряйте терміни придатності продуктів. 

Для очищення можна використовувати розчин з води та оцту. Це не лише безпечно, але й допоможе усунути запахи.

Регулярно перевіряйте продукти на наявність терміну придатності. Видаляйте прострочені продукти, щоб уникнути їх псування і появи запахів.

Зберігання певних продуктів окремо

Деякі продукти можуть впливати на аромат інших. Наприклад, риба чи цибуля можуть надати неприємний запах іншим продуктам.

Тому важливо:

  • Зберігати рибу у герметичному контейнері. Це допоможе запобігти поширенню аромату на інші продукти.
  • Зберігати овочі та фрукти окремо. Деякі фрукти, такі як яблука, виділяють етилен, що може пришвидшити псування овочів. Краще зберігати їх окремо.

Слідкуйте за вологістю

Волога в холодильнику може також сприяти виникненню неприємних запахів. Регулярно перевіряйте, чи немає скупчення конденсату. Якщо так, перевірте, чи не заблоковані дренажні отвори, і за необхідності очистіть їх.

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