Что приготовить любимому на 14 февраля по знаку зодиака — идеальные блюда для романтического вечера

Девушка с шариками. Фото: из сети

Хотите удивить любимого идеальным ужином на 14 февраля? Выберите блюдо по его знаку зодиака! Узнайте, какие вкусы и блюда сделают этот вечер по-настоящему особенным.

Новини.LIVE расскажут, что приготовить любимому человеку на День влюбленных, согласно знаку зодиака.

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День Святого Валентина — это особенный праздник для влюбленных. Он наполнен теплом, заботой и, конечно, вкусными блюдами, приготовленными с любовью. Но если вы хотите сделать этот вечер по-настоящему особенным, почему бы не выбрать угощение, идеально подходящее вашему партнеру по знаку зодиака? Ведь у каждого знака есть свои гастрономические предпочтения.

Влюбленная пара. Фото: Новини.LIVE

Давайте разберёмся, чем порадовать любимого человека в этот романтический день, ориентируясь на его звёздные предпочтения.

Овен (21 марта – 19 апреля) — пикантные и сытные блюда

Овны — страстные, энергичные и всегда готовы к новым гастрономическим экспериментам. Они любят насыщенные вкусы, пикантные специи и мясные блюда.

Что приготовить:

Стейк с перечным соусом;

Острая паста аррабиата;

Куриные крылышки в медово-чесночном соусе.

Десерт: шоколадный фондан с перчинкой.

Телец (20 апреля – 20 мая) — изысканная классика

Тельцы — гурманы, которые ценят традиции, насыщенный вкус и качественные продукты. Для них важна атмосфера и подача.

Что приготовить:

Классическое ризотто с белыми грибами;

Крем-суп из тыквы с гренками и сыром;

Запечённая утка с апельсиновым соусом.

Десерт: чизкейк с клубничным соусом.

Близнецы (21 мая – 20 июня) — легкость и разнообразие

Близнецы — настоящие экспериментаторы, которые любят все новое. Они не любят тяжелую пищу и предпочитают легкие, но интересные блюда.

Что приготовить:

Тапас с различными начинками (лосось, авокадо, креветки);

Легкий салат с рукколой, сыром и грушей;

Паста с морепродуктами.

Десерт: панакота с малиновым соусом.

Рак (21 июня – 22 июля) — уютная домашняя кухня

Раки любят домашний уют и блюда, которые вызывают теплые воспоминания. Для них важно, чтобы еда была приготовлена с душой.

Что приготовить:

Домашние вареники с вишней;

Запеченная картошка с грибами и сыром;

Нежное куриное филе в сливочном соусе.

Десерт: шарлотка с корицей и ванильным мороженым.

Лев (23 июля – 22 августа) — эффектные блюда

Львы любят роскошь, презентацию и дорогие продукты. Им важно, чтобы ужин выглядел достойно ресторана.

Что приготовить:

Карпаччо из говядины;

Тигровые креветки в соусе терияки;

Филе-миньон с красным вином.

Десерт: клубника в шоколаде с бокалом шампанского.

Дева (23 августа – 22 сентября) — польза и баланс

Девы любят здоровую, сбалансированную и полезную еду, приготовленную из качественных ингредиентов.

Что приготовить:

Киноа с овощами и лососем;

Смузи-боул с ягодами;

Запеченные овощи с сыром фета.

Десерт: овсяное печенье с орехами и медом.

Весы (23 сентября – 22 октября) — эстетика и легкость

Весы — ценители красоты во всем, включая еду. Для них важен баланс вкусов и гармоничная подача.

Что приготовить:

Салат с авокадо, клубникой и орехами;

Лосось в сливочном соусе с лимоном;

Домашняя лазанья.

Десерт: эклеры с заварным кремом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) — страсть и насыщенные вкусы

Скорпионы любят пряные, пикантные и насыщенные блюда, которые возбуждают чувства.

Что приготовить:

Лапша удон с говядиной и овощами;

Густой грибной крем-суп;

Жареный тунец с соевым соусом.

Десерт: темный шоколад с перцем чили.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) — экзотика и эксперименты

Стрельцы любят путешествовать и пробовать новые вкусы, поэтому их идеально порадуют блюда с экзотическими нотками.

Что приготовить:

Тайский карри с курицей и кокосовым молоком;

Тако с говядиной и авокадо;

Греческий салат с сыром фета.

Десерт: манговый мусс с лаймом.

Козерог (22 декабря – 19 января) — простота и насыщенность

Козероги любят традиционные, сытные блюда с богатым вкусом, приготовленные по проверенным рецептам.

Что приготовить:

Жульен с курицей и грибами;

Домашний борщ с чесночными гренками;

Говядина, запечённая с овощами.

Десерт: классический медовик.

Водолей (20 января – 18 февраля) — необычные вкусовые сочетания

Водолеи любят удивлять и пробовать что-то необычное, поэтому их порадуют нестандартные блюда.

Что приготовить:

Суши с креветками и авокадо;

Пицца с грушей и горгонзолой;

Кус-кус с бараниной и сухофруктами.

Десерт: шоколадный мусс с морской солью.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) — морепродукты и воздушные текстуры

Рыбы любят нежные блюда, морепродукты и легкие десерты.

Что приготовить:

Картофельное пюре с лососем и соусом тартар;

Кокосовый суп с креветками;

Палтус в апельсиновом маринаде.

Десерт: безе с миндальным кремом.

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