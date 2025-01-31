Що приготувати коханому на 14 лютого за знаком зодіаку - ідеальні страви для романтичного вечора

Дівчина з кульками. Фото: з мережі

Бажаєте здивувати коханого ідеальною вечерею на 14 лютого? Виберіть страву за його знаком зодіаку! Дізнайтеся, які смаки та страви зроблять цей вечір по-справжньому особливим.

Новини.LIVE розкажуть, що приготувати коханій людині на День закоханих, згідно зі знаком зодіаку.

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День Святого Валентина — це особливе свято для закоханих. Воно наповнене теплом, турботою і, звісно, смачними стравами, приготованими з любов'ю. Але якщо ви хочете зробити цей вечір по-справжньому особливим, чому б не обрати частування, яке ідеально пасує вашому партнеру за знаком зодіаку? Адже у кожного знака є свої гастрономічні уподобання.

Закохана пара. Фото: Новини.LIVE

Давайте розберемося, чим потішити кохану людину в цей романтичний день, орієнтуючись на її зоряні вподобання.

Овен (21 березня — 19 квітня) — пікантні та ситні страви

Овни — пристрасні, енергійні й завжди готові до нових гастрономічних експериментів. Вони люблять насичені смаки, пікантні спеції та м'ясні страви.

Що приготувати:

Стейк із перцевим соусом;

Гостра паста аррабіата;

Курячі крильця в медово-часниковому соусі.

Десерт: шоколадний фондан із перчинкою.

Телець (20 квітня — 20 травня) — вишукана класика

Тельці — гурмани, які цінують традиції, насичений смак і якісні продукти. Для них важлива атмосфера і подача.

Що приготувати:

Класичне різотто з білими грибами;

Крем-суп із гарбуза з грінками та сиром;

Запечена качка з апельсиновим соусом.

Десерт: чізкейк із полуничним соусом.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — легкість і різноманітність

Близнюки — справжні експериментатори, які люблять усе нове. Вони не люблять важку їжу і віддають перевагу легким, але цікавим стравам.

Що приготувати:

Тапас із різними начинками (лосось, авокадо, креветки);

Легкий салат із руколою, сиром і грушею;

Паста з морепродуктами.

Десерт: панакота з малиновим соусом.

Рак (21 червня — 22 липня) — затишна домашня кухня

Раки люблять домашній затишок і страви, які викликають теплі спогади. Для них важливо, щоб їжа була приготована з душею.

Що приготувати:

Домашні вареники з вишнею;

Запечена картопля з грибами та сиром;

Ніжне куряче філе у вершковому соусі.

Десерт: шарлотка з корицею і ванільним морозивом.

Лев (23 липня — 22 серпня) — ефектні страви

Леви люблять розкіш, презентацію і дорогі продукти. Їм важливо, щоб вечеря мала вигляд, гідний ресторану.

Що приготувати:

Карпаччо з яловичини;

Тигрові креветки в соусі теріякі;

Філе-міньйон із червоним вином.

Десерт: полуниця в шоколаді з келихом шампанського.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — користь і баланс

Діви люблять здорову, збалансовану і корисну їжу, приготовану з якісних інгредієнтів.

Що приготувати:

Кіноа з овочами та лососем;

Смузі-боул із ягодами;

Запечені овочі з сиром фета.

Десерт: вівсяне печиво з горіхами і медом.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — естетика і легкість

Терези — поціновувачі краси в усьому, включно з їжею. Для них важливий баланс смаків і гармонійна подача.

Що приготувати:

Салат з авокадо, полуницею і горіхами;

Лосось у вершковому соусі з лимоном;

Домашня лазанья.

Десерт: еклери із заварним кремом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — пристрасть і насичені смаки

Скорпіони люблять пряні, пікантні та насичені страви, які збуджують почуття.

Що приготувати:

Локшина удон із яловичиною та овочами;

Густий грибний крем-суп;

Смажений тунець із соєвим соусом.

Десерт: темний шоколад із перцем чилі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — екзотика та експерименти

Стрільці люблять подорожувати і пробувати нові смаки, тому їх ідеально порадують страви з екзотичними нотками.

Що приготувати:

Тайський каррі з куркою та кокосовим молоком;

Тако з яловичиною та авокадо;

Грецький салат із сиром фета.

Десерт: манговий мус із лаймом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня) — простота і насиченість

Козероги люблять традиційні, ситні страви з багатим смаком, приготовані за перевіреними рецептами.

Що приготувати:

Жульєн із куркою та грибами;

Домашній борщ із часниковими грінками;

Яловичина, запечена з овочами.

Десерт: класичний медовик.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — незвичайні смакові поєднання

Водолії люблять дивувати і куштувати щось незвичайне, тому їх потішать нестандартні страви.

Що приготувати:

Суші з креветками та авокадо;

Піца з грушею та горгонзолою;

Кус-кус із бараниною і сухофруктами.

Десерт: шоколадний мус із морською сіллю.

Риби (19 лютого — 20 березня) — морепродукти і повітряні текстури

Риби люблять ніжні страви, морепродукти та легкі десерти.

Що приготувати:

Картопляне пюре з лососем і соусом тартар;

Кокосовий суп із креветками;

Палтус в апельсиновому маринаді.

Десерт: безе з мигдальним кремом.

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