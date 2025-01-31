Що приготувати коханому на 14 лютого за знаком зодіаку - ідеальні страви для романтичного вечора

Що приготувати коханому на 14 лютого за знаком зодіаку
Бажаєте здивувати коханого ідеальною вечерею на 14 лютого? Виберіть страву за його знаком зодіаку! Дізнайтеся, які смаки та страви зроблять цей вечір по-справжньому особливим.
Новини.LIVE розкажуть, що приготувати коханій людині на День закоханих, згідно зі знаком зодіаку.
День Святого Валентина — це особливе свято для закоханих. Воно наповнене теплом, турботою і, звісно, смачними стравами, приготованими з любов'ю. Але якщо ви хочете зробити цей вечір по-справжньому особливим, чому б не обрати частування, яке ідеально пасує вашому партнеру за знаком зодіаку? Адже у кожного знака є свої гастрономічні уподобання.
Давайте розберемося, чим потішити кохану людину в цей романтичний день, орієнтуючись на її зоряні вподобання.
Овен (21 березня — 19 квітня) — пікантні та ситні страви
Овни — пристрасні, енергійні й завжди готові до нових гастрономічних експериментів. Вони люблять насичені смаки, пікантні спеції та м'ясні страви.
Що приготувати:
- Стейк із перцевим соусом;
- Гостра паста аррабіата;
- Курячі крильця в медово-часниковому соусі.
Десерт: шоколадний фондан із перчинкою.
Телець (20 квітня — 20 травня) — вишукана класика
Тельці — гурмани, які цінують традиції, насичений смак і якісні продукти. Для них важлива атмосфера і подача.
Що приготувати:
- Класичне різотто з білими грибами;
- Крем-суп із гарбуза з грінками та сиром;
- Запечена качка з апельсиновим соусом.
Десерт: чізкейк із полуничним соусом.
Близнюки (21 травня — 20 червня) — легкість і різноманітність
Близнюки — справжні експериментатори, які люблять усе нове. Вони не люблять важку їжу і віддають перевагу легким, але цікавим стравам.
Що приготувати:
- Тапас із різними начинками (лосось, авокадо, креветки);
- Легкий салат із руколою, сиром і грушею;
- Паста з морепродуктами.
Десерт: панакота з малиновим соусом.
Рак (21 червня — 22 липня) — затишна домашня кухня
Раки люблять домашній затишок і страви, які викликають теплі спогади. Для них важливо, щоб їжа була приготована з душею.
Що приготувати:
- Домашні вареники з вишнею;
- Запечена картопля з грибами та сиром;
- Ніжне куряче філе у вершковому соусі.
Десерт: шарлотка з корицею і ванільним морозивом.
Лев (23 липня — 22 серпня) — ефектні страви
Леви люблять розкіш, презентацію і дорогі продукти. Їм важливо, щоб вечеря мала вигляд, гідний ресторану.
Що приготувати:
- Карпаччо з яловичини;
- Тигрові креветки в соусі теріякі;
- Філе-міньйон із червоним вином.
Десерт: полуниця в шоколаді з келихом шампанського.
Діва (23 серпня — 22 вересня) — користь і баланс
Діви люблять здорову, збалансовану і корисну їжу, приготовану з якісних інгредієнтів.
Що приготувати:
- Кіноа з овочами та лососем;
- Смузі-боул із ягодами;
- Запечені овочі з сиром фета.
Десерт: вівсяне печиво з горіхами і медом.
Терези (23 вересня — 22 жовтня) — естетика і легкість
Терези — поціновувачі краси в усьому, включно з їжею. Для них важливий баланс смаків і гармонійна подача.
Що приготувати:
- Салат з авокадо, полуницею і горіхами;
- Лосось у вершковому соусі з лимоном;
- Домашня лазанья.
Десерт: еклери із заварним кремом.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — пристрасть і насичені смаки
Скорпіони люблять пряні, пікантні та насичені страви, які збуджують почуття.
Що приготувати:
- Локшина удон із яловичиною та овочами;
- Густий грибний крем-суп;
- Смажений тунець із соєвим соусом.
Десерт: темний шоколад із перцем чилі.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — екзотика та експерименти
Стрільці люблять подорожувати і пробувати нові смаки, тому їх ідеально порадують страви з екзотичними нотками.
Що приготувати:
- Тайський каррі з куркою та кокосовим молоком;
- Тако з яловичиною та авокадо;
- Грецький салат із сиром фета.
Десерт: манговий мус із лаймом.
Козеріг (22 грудня — 19 січня) — простота і насиченість
Козероги люблять традиційні, ситні страви з багатим смаком, приготовані за перевіреними рецептами.
Що приготувати:
- Жульєн із куркою та грибами;
- Домашній борщ із часниковими грінками;
- Яловичина, запечена з овочами.
Десерт: класичний медовик.
Водолій (20 січня — 18 лютого) — незвичайні смакові поєднання
Водолії люблять дивувати і куштувати щось незвичайне, тому їх потішать нестандартні страви.
Що приготувати:
- Суші з креветками та авокадо;
- Піца з грушею та горгонзолою;
- Кус-кус із бараниною і сухофруктами.
Десерт: шоколадний мус із морською сіллю.
Риби (19 лютого — 20 березня) — морепродукти і повітряні текстури
Риби люблять ніжні страви, морепродукти та легкі десерти.
Що приготувати:
- Картопляне пюре з лососем і соусом тартар;
- Кокосовий суп із креветками;
- Палтус в апельсиновому маринаді.
Десерт: безе з мигдальним кремом.
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