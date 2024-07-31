Узнайте, что приготовить на Медовый Спас 2024 — список

Что приготовить на Медовый Спас 2024 — список блюд
Медовый Спас, или Маковей, является одним из любимых праздников в православной традиции. В этом году он празднуется 1 августа и знаменует начало Успенского поста. В этот день принято освящать мёд нового урожая, а также готовить разнообразные блюда с использованием меда.
Новини.LIVE собрали несколько идей для праздничного стола на Медовый Спас.
Медовый Спас — это прекрасный повод порадовать себя и близких вкусными блюдами с мёдом, которые не только украсят праздничный стол, но и принесут пользу здоровью.
Медовая выпечка
Медовик — классический торт, который станет украшением любого праздничного стола. Тонкие медовые коржи, пропитанные сметанным или заварным кремом, создают незабываемый вкус и аромат.
Медовые пряники – еще один традиционный десерт. Мягкие, ароматные, они идеально подходят для чаепития.
Утка с медом и апельсинами
Утка с медом и апельсинами – праздничное блюдо, которое сочетает в себе сладость мёда и кислинку апельсинов.
Куриные крылышки в медовом соусе
Куриные крылышки в медовом соусе – аппетитное и простое в приготовлении блюдо. Куриные крылышки маринуются в смеси мёда, соевого соуса и специй, а затем запекаются до золотистой корочки.
Закуски
Медовые орехи — простая и вкусная закуска. Орехи (грецкие, миндаль, кешью) обжариваются и смешиваются с мёдом, образуя сладкую и хрустящую смесь.
Тосты с медом и сыром — быстрый и вкусный перекус. На ломтики багета выкладывается сыр (например, бри или камамбер), поливается мёдом и запекается до расплавления сыра.
Яблоки в меду — простое и полезное лакомство. Яблоки нарезаются дольками, обмакиваются в мёд и запекаются до мягкости.
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