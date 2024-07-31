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Що приготувати на Медовий Спас 2024 — список страв

31 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дізнайтеся, що приготувати на Медовий Спас 2024 — список
Мед та ромашки. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Медовий Спас, або Маковей, є одним із улюблених свят у православній традиції. Цього року він святкується 1 серпня та знаменує початок Успенського посту. Цього дня заведено освячувати мед нового врожаю, а також готувати різноманітні страви з використанням меду.

Новини.LIVE зібрали кілька ідей для святкового столу на Медовий Спас.

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Медовий Спас — це чудова нагода порадувати себе та близьких смачними стравами з медом, які не лише прикрасять святковий стіл, а й принесуть користь здоров'ю.

Медова випічка

Медовик — класичний торт, який стане прикрасою будь-якого святкового столу. Тонкі медові коржі, просочені сметанним або заварним кремом, створюють незабутній смак та аромат.

Медові пряники — ще один традиційний десерт. М'які, ароматні, вони ідеально підходять для чаювання.

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Мед та ромашка. Фото: Freepik

Качка з медом та апельсинами

Качка з медом та апельсинами — святкова страва, яка поєднує в собі насолоду меду та кислинку апельсинів. 

Курячі крильця в медовому соусі

Курячі крильця в медовому соусі — апетитна і проста в приготуванні страва. Курячі крильця маринуються в суміші меду, соєвого соусу та спецій, а потім запікаються до золотистої скоринки.

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Мед у тарілку. Фото: Freepik

Закуски

Медові горіхи — проста та смачна закуска. Горіхи (грецькі, мигдаль, кешью) обсмажуються та змішуються з медом, утворюючи солодку та хрумку суміш.

Тости з медом і сиром — швидке і смачне перекушування. На скибочки багету викладається сир (наприклад, бри або камамбер), поливається медом і запікається до розплавлення сиру.

Яблука в меду — прості і корисні ласощі. Яблука нарізаються скибочками, вмочуються мед і запікаються до м'якості.

Раніше ми писали, які існують українські традиції на свято Медовий Спас.

Нагадаємо, ми розповідали про особливості святкування Горіхового Спасу в Україні.

Також радимо дізнатися, що слід освячувати в церкві на Яблучний Спас і яких важливих заборон необхідно дотримуватися цього дня.

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