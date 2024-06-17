Меню на Троицу 2024 — что должно быть на праздничном столе

Еда на столе. Фото: Freepik

Праздник Троица (Пятидесятница) — один из важных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. В Украине Троица сопровождается множеством традиций и обрядов, многие из которых связаны с приготовлением особых блюд.

Новини.LIVE расскажут про традиционные блюда, которые готовят на Троицу.

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Эти блюда и напитки помогут создать настоящую праздничную атмосферу на Троицу и позволят насладиться традиционными вкусами украинской кухни.

Пасхальные куличи и пироги

Вам понадобится:

1 кг муки;

250 мл молока;

250 г сахара;

200 г сливочного масла;

6 яиц;

50 г свежих дрожжей;

200 г изюма;

ванильный сахар, соль по вкусу.

Способ приготовления

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, добавьте немного муки. Оставьте в теплом месте до появления пены.

В миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром, добавьте растопленное масло. Соедините с опарой и постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Добавьте изюм. Оставьте тесто подниматься в тёплом месте.

После подъема теста, разложите его по формам для куличей, заполняя формы наполовину. Оставьте еще раз подняться. Выпекайте при 180 °C около 40-50 минут до золотистой корочки.

Еда на столе. Фото: Freepik

Зеленый борщ

Зеленый борщ, также известный как щавелевый суп, особенно популярен весной и летом, когда доступны свежие зеленые овощи.

Вам понадобится:

500 г щавеля;

3-4 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

3 яйца;

100 г сметаны;

2 литра бульона (мясного или овощного);

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.

В кипящий бульон добавьте картофель, морковь и лук. Варите до готовности картофеля. Нарежьте щавель и добавьте в суп. Варите еще 5 минут.

Вбейте яйца, перемешивая суп, и варите еще 2-3 минуты. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Еда на столе. Фото: Freepik

Вареники с вишней

Вареники с вишней — одно из самых популярных украинских блюд, которое часто готовят на праздники.

Вареники с вишней. Фото: Freepik

Вам понадобится:

500 г муки;

1 яйцо;

200 мл воды;

1 столовая ложка сахара;

1/2 чайной ложки соли;

500 г вишни (свежей или замороженной);

сахар для начинки.

Способ приготовления

В миске смешайте муку, яйцо, воду, сахар и соль. Замесите мягкое тесто и оставьте его на 30 минут. Удалите косточки из вишен, добавьте немного сахара.

Раскатайте тесто и нарежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите вишни, затем защипните края.

Варите вареники в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут. Подавайте с сахаром или сметаной.

Голубцы

Голубцы, фаршированные мясом и рисом, также являются традиционным блюдом для праздничного стола.

Голубцы в тарелке. Фото: Freepik

Вам понадобится:

1 средний кочан капусты;

500 г мясного фарша (свинина или говядина);

200 г риса;

1 луковица;

2 моркови;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления

Вырежьте кочерыжку и опустите кочан в кипящую воду на 10 минут. Разберите капусту на листья. Отварите рис до полуготовности. Смешайте фарш с рисом, мелко нарезанным луком и тертой морковью. Добавьте соль, перец и специи.

На каждый капустный лист положите начинку и заверните. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте водой, добавьте томатную пасту. Тушите на медленном огне около часа.

Компот из свежих ягод и фруктов

Вам понадобится:

500 г ягод (клубника, малина, черешня);

1-2 яблока;

150 г сахара;

2 литра воды.

Способ приготовления

Вымойте ягоды и фрукты, нарежьте яблоки ломтиками. В кипящую воду добавьте сахар и фрукты. Варите на среднем огне 10-15 минут. Охладите компот и подавайте холодным.

Домашний квас

Вам понадобится:

500 г ржаного хлеба;

100 г сахара;

10 г дрожжей;

4 литра воды.

Способ приготовления

Хлеб нарежьте и подсушите в духовке. Залейте кипятком и оставьте на сутки. Процедите настой, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте бродить на 1-2 дня. Разлейте квас по бутылкам и храните в холодильнике.

Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.

Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.