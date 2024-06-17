Меню на Троицу 2024 — что должно быть на праздничном столе

Что приготовить на Троицу 2024 — меню традиционных блюд
Праздник Троица (Пятидесятница) — один из важных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. В Украине Троица сопровождается множеством традиций и обрядов, многие из которых связаны с приготовлением особых блюд.
Новини.LIVE расскажут про традиционные блюда, которые готовят на Троицу.
Эти блюда и напитки помогут создать настоящую праздничную атмосферу на Троицу и позволят насладиться традиционными вкусами украинской кухни.
Пасхальные куличи и пироги
Вам понадобится:
- 1 кг муки;
- 250 мл молока;
- 250 г сахара;
- 200 г сливочного масла;
- 6 яиц;
- 50 г свежих дрожжей;
- 200 г изюма;
- ванильный сахар, соль по вкусу.
Способ приготовления
В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, добавьте немного муки. Оставьте в теплом месте до появления пены.
В миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром, добавьте растопленное масло. Соедините с опарой и постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Добавьте изюм. Оставьте тесто подниматься в тёплом месте.
После подъема теста, разложите его по формам для куличей, заполняя формы наполовину. Оставьте еще раз подняться. Выпекайте при 180 °C около 40-50 минут до золотистой корочки.
Зеленый борщ
Зеленый борщ, также известный как щавелевый суп, особенно популярен весной и летом, когда доступны свежие зеленые овощи.
Вам понадобится:
- 500 г щавеля;
- 3-4 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 яйца;
- 100 г сметаны;
- 2 литра бульона (мясного или овощного);
- соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.
В кипящий бульон добавьте картофель, морковь и лук. Варите до готовности картофеля. Нарежьте щавель и добавьте в суп. Варите еще 5 минут.
Вбейте яйца, перемешивая суп, и варите еще 2-3 минуты. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.
Вареники с вишней
Вареники с вишней — одно из самых популярных украинских блюд, которое часто готовят на праздники.
Вам понадобится:
- 500 г муки;
- 1 яйцо;
- 200 мл воды;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 500 г вишни (свежей или замороженной);
- сахар для начинки.
Способ приготовления
В миске смешайте муку, яйцо, воду, сахар и соль. Замесите мягкое тесто и оставьте его на 30 минут. Удалите косточки из вишен, добавьте немного сахара.
Раскатайте тесто и нарежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите вишни, затем защипните края.
Варите вареники в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут. Подавайте с сахаром или сметаной.
Голубцы
Голубцы, фаршированные мясом и рисом, также являются традиционным блюдом для праздничного стола.
Вам понадобится:
- 1 средний кочан капусты;
- 500 г мясного фарша (свинина или говядина);
- 200 г риса;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления
Вырежьте кочерыжку и опустите кочан в кипящую воду на 10 минут. Разберите капусту на листья. Отварите рис до полуготовности. Смешайте фарш с рисом, мелко нарезанным луком и тертой морковью. Добавьте соль, перец и специи.
На каждый капустный лист положите начинку и заверните. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте водой, добавьте томатную пасту. Тушите на медленном огне около часа.
Компот из свежих ягод и фруктов
Вам понадобится:
- 500 г ягод (клубника, малина, черешня);
- 1-2 яблока;
- 150 г сахара;
- 2 литра воды.
Способ приготовления
Вымойте ягоды и фрукты, нарежьте яблоки ломтиками. В кипящую воду добавьте сахар и фрукты. Варите на среднем огне 10-15 минут. Охладите компот и подавайте холодным.
Домашний квас
Вам понадобится:
- 500 г ржаного хлеба;
- 100 г сахара;
- 10 г дрожжей;
- 4 литра воды.
Способ приготовления
Хлеб нарежьте и подсушите в духовке. Залейте кипятком и оставьте на сутки. Процедите настой, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте бродить на 1-2 дня. Разлейте квас по бутылкам и храните в холодильнике.
Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.
Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.
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