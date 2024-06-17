Меню на Трійцю 2024 – що має бути на святковому столі

Що приготувати на Трійцю 2024 — меню традиційних страв
Свято Трійця (П'ятидесятниця) — одне з важливих християнських свят, яке відзначається на 50-й день після Великодня. В Україні Трійця супроводжується безліччю традицій та обрядів, багато з яких пов'язані з приготуванням особливих страв.
Новини.LIVE розкажуть про традиційні страви, що готують на Трійцю.
Ці страви та напої допоможуть створити справжню святкову атмосферу на Трійцю та дозволять насолодитися традиційними уподобаннями української кухні.
Паски та пироги
Вам знадобиться:
- 1 кг борошна;
- 250 мл молока;
- 250 г цукру;
- 200 г вершкового масла;
- 6 яєць;
- 50 г свіжих дріжджів;
- 200 г родзинок;
- ванільний цукор, сіль на смак.
Спосіб приготування
У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 столову ложку цукру, додайте трохи борошна. Залишіть у теплому місці до появи піни.
У мисці збийте яйця з цукром, що залишився, і ванільним цукром, додайте розтоплене масло. З'єднайте з опарою і поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке тісто. Додати родзинки. Залишіть тісто підійматися у теплому місці.
Після того, як тісто підійшло, розкладіть його у форми для пасок, заповнюючи їх наполовину. Залишіть ще раз піднятися. Випікайте при 180 °C близько 40-50 хвилин до золотистої скоринки.
Зелений борщ
Зелений борщ, також відомий як щавлевий суп, особливо популярний навесні та влітку, коли доступні свіжі зелені овочі.
Вам знадобиться:
- 500 г щавлю;
- 3-4 картоплини;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 3 яйця;
- 100 г сметани;
- 2 літри бульйону (м'ясного чи овочевого);
- сіль, перець, зелень на смак.
Спосіб приготування
Наріжте картоплю кубиками, моркву натріть на тертці, цибулю дрібно порубайте.
У киплячий бульйон додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі. Наріжте щавель і додайте у суп. Варіть ще 5 хв.
Вбийте яйця, перемішуючи суп, і варіть ще 2-3 хвилини. Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.
Вареники з вишнею
Вареники з вишнею — одна з найпопулярніших українських страв, яку часто готують на свята.
Вам знадобиться:
- 500 г борошна;
- 1 яйце;
- 200 мл води;
- 1 столова ложка цукру;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 500 г вишні (свіжої чи замороженої);
- цукор для начинки.
Спосіб приготування
У мисці змішайте борошно, яйце, воду, цукор та сіль. Замісіть тісто м'яке і залиште його на 30 хвилин. Видаліть кісточки з вишень, додайте трохи цукру.
Розкотіть тісто і наріжте кружечки. У центр кожного кружечка покладіть вишні, потім защипніть краї.
Варіть вареники в киплячій підсоленій воді, поки вони не спливуть. Подавайте з цукром або сметаною.
Голубці
Голубці, фаршировані м'ясом та рисом, також є традиційною стравою для святкового столу.
Вам знадобиться:
- 1 середній качан капусти;
- 500 г м'ясного фаршу (свинина чи яловичина);
- 200 г рису;
- 1 цибулина;
- 2 морквини;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування
Виріжте качан і опустіть качан у киплячу воду на 10 хвилин. Розберіть капусту на листя. Відваріть рис до напівготовності. Змішайте фарш з рисом, дрібно нарізаною цибулею та тертою морквою. Додайте сіль, перець та спеції.
На кожний капустяний лист покладіть начинку і загорніть. Викладіть голубці в каструлю, залийте водою, додайте томатну пасту. Тушкуйте на повільному вогні близько години.
Компот зі свіжих ягід та фруктів
Вам знадобиться:
- 500 г ягід (полуниця, малина, черешня);
- 1-2 яблука;
- 150 г цукру;
- 2 літри води.
Спосіб приготування
Вимийте ягоди та фрукти, наріжте яблука скибочками. У киплячу воду додайте цукор та фрукти. Варіть на середньому вогні 10-15 хвилин. Охолодіть компот та подавайте холодним.
Домашній квас
Вам знадобиться:
- 500 г житнього хліба;
- 100 г цукру;
- 10 г дріжджів;
- 4 літри води.
Спосіб приготування
Хліб наріжте та підсушіть у духовці. Залийте окропом і залиште на добу. Процідіть настій, додайте цукор та дріжджі. Залишіть бродити на 1-2 дні. Розлийте квас по пляшках і зберігайте у холодильнику.
Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра та Павла та як слід провести цей день.
Нагадаємо, ми розповідали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали на свято.
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