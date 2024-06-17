Меню на Трійцю 2024 – що має бути на святковому столі

Їжа на столі. Фото: Freepik

Свято Трійця (П'ятидесятниця) — одне з важливих християнських свят, яке відзначається на 50-й день після Великодня. В Україні Трійця супроводжується безліччю традицій та обрядів, багато з яких пов'язані з приготуванням особливих страв.

Новини.LIVE розкажуть про традиційні страви, що готують на Трійцю.

Читайте також:

Ці страви та напої допоможуть створити справжню святкову атмосферу на Трійцю та дозволять насолодитися традиційними уподобаннями української кухні.

Паски та пироги

Вам знадобиться:

1 кг борошна;

250 мл молока;

250 г цукру;

200 г вершкового масла;

6 яєць;

50 г свіжих дріжджів;

200 г родзинок;

ванільний цукор, сіль на смак.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 столову ложку цукру, додайте трохи борошна. Залишіть у теплому місці до появи піни.

У мисці збийте яйця з цукром, що залишився, і ванільним цукром, додайте розтоплене масло. З'єднайте з опарою і поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке тісто. Додати родзинки. Залишіть тісто підійматися у теплому місці.

Після того, як тісто підійшло, розкладіть його у форми для пасок, заповнюючи їх наполовину. Залишіть ще раз піднятися. Випікайте при 180 °C близько 40-50 хвилин до золотистої скоринки.

Харчування на столі. Фото: Freepik

Зелений борщ

Зелений борщ, також відомий як щавлевий суп, особливо популярний навесні та влітку, коли доступні свіжі зелені овочі.

Вам знадобиться:

500 г щавлю;

3-4 картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

3 яйця;

100 г сметани;

2 літри бульйону (м'ясного чи овочевого);

сіль, перець, зелень на смак.

Спосіб приготування

Наріжте картоплю кубиками, моркву натріть на тертці, цибулю дрібно порубайте.

У киплячий бульйон додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі. Наріжте щавель і додайте у суп. Варіть ще 5 хв.

Вбийте яйця, перемішуючи суп, і варіть ще 2-3 хвилини. Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.

Їжа на столі. Фото: Freepik

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею — одна з найпопулярніших українських страв, яку часто готують на свята.

Вареники з вишнею. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

500 г борошна;

1 яйце;

200 мл води;

1 столова ложка цукру;

1/2 чайної ложки солі;

500 г вишні (свіжої чи замороженої);

цукор для начинки.

Спосіб приготування

У мисці змішайте борошно, яйце, воду, цукор та сіль. Замісіть тісто м'яке і залиште його на 30 хвилин. Видаліть кісточки з вишень, додайте трохи цукру.

Розкотіть тісто і наріжте кружечки. У центр кожного кружечка покладіть вишні, потім защипніть краї.

Варіть вареники в киплячій підсоленій воді, поки вони не спливуть. Подавайте з цукром або сметаною.

Голубці

Голубці, фаршировані м'ясом та рисом, також є традиційною стравою для святкового столу.

Голубці у тарілці. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

1 середній качан капусти;

500 г м'ясного фаршу (свинина чи яловичина);

200 г рису;

1 цибулина;

2 морквини;

2 столові ложки томатної пасти;

сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування

Виріжте качан і опустіть качан у киплячу воду на 10 хвилин. Розберіть капусту на листя. Відваріть рис до напівготовності. Змішайте фарш з рисом, дрібно нарізаною цибулею та тертою морквою. Додайте сіль, перець та спеції.

На кожний капустяний лист покладіть начинку і загорніть. Викладіть голубці в каструлю, залийте водою, додайте томатну пасту. Тушкуйте на повільному вогні близько години.

Компот зі свіжих ягід та фруктів

Вам знадобиться:

500 г ягід (полуниця, малина, черешня);

1-2 яблука;

150 г цукру;

2 літри води.

Спосіб приготування

Вимийте ягоди та фрукти, наріжте яблука скибочками. У киплячу воду додайте цукор та фрукти. Варіть на середньому вогні 10-15 хвилин. Охолодіть компот та подавайте холодним.

Домашній квас

Вам знадобиться:

500 г житнього хліба;

100 г цукру;

10 г дріжджів;

4 літри води.

Спосіб приготування

Хліб наріжте та підсушіть у духовці. Залийте окропом і залиште на добу. Процідіть настій, додайте цукор та дріжджі. Залишіть бродити на 1-2 дні. Розлийте квас по пляшках і зберігайте у холодильнику.

Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра та Павла та як слід провести цей день.

Нагадаємо, ми розповідали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали на свято.