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Що приготувати на Трійцю 2024 — меню традиційних страв

17 червня 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Меню на Трійцю 2024 – що має бути на святковому столі
Їжа на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Свято Трійця (П'ятидесятниця) — одне з важливих християнських свят, яке відзначається на 50-й день після Великодня. В Україні Трійця супроводжується безліччю традицій та обрядів, багато з яких пов'язані з приготуванням особливих страв.

Новини.LIVE розкажуть про традиційні страви, що готують на Трійцю.

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Ці страви та напої допоможуть створити справжню святкову атмосферу на Трійцю та дозволять насолодитися традиційними уподобаннями української кухні.

Паски та пироги

Вам знадобиться:

  • 1 кг борошна;
  • 250 мл молока;
  • 250 г цукру;
  • 200 г вершкового масла;
  • 6 яєць;
  • 50 г свіжих дріжджів;
  • 200 г родзинок;
  • ванільний цукор, сіль на смак.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 столову ложку цукру, додайте трохи борошна. Залишіть у теплому місці до появи піни.

У мисці збийте яйця з цукром, що залишився, і ванільним цукром, додайте розтоплене масло. З'єднайте з опарою і поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке тісто. Додати родзинки. Залишіть тісто підійматися у теплому місці.

Після того, як тісто підійшло, розкладіть його у форми для пасок, заповнюючи їх наполовину. Залишіть ще раз піднятися. Випікайте при 180 °C близько 40-50 хвилин до золотистої скоринки.

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Харчування на столі. Фото: Freepik

Зелений борщ

Зелений борщ, також відомий як щавлевий суп, особливо популярний навесні та влітку, коли доступні свіжі зелені овочі.

Вам знадобиться:

  • 500 г щавлю;
  • 3-4 картоплини;
  • 1 морква;
  • 1 цибулина;
  • 3 яйця;
  • 100 г сметани;
  • 2 літри бульйону (м'ясного чи овочевого);
  • сіль, перець, зелень на смак.

Спосіб приготування

Наріжте картоплю кубиками, моркву натріть на тертці, цибулю дрібно порубайте.

У киплячий бульйон додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі. Наріжте щавель і додайте у суп. Варіть ще 5 хв.

Вбийте яйця, перемішуючи суп, і варіть ще 2-3 хвилини. Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.

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Їжа на столі. Фото: Freepik

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею — одна з найпопулярніших українських страв, яку часто готують на свята.

Вареники
Вареники з вишнею. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 500 г борошна;
  • 1 яйце;
  • 200 мл води;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1/2 чайної ложки солі;
  • 500 г вишні (свіжої чи замороженої);
  • цукор для начинки.

Спосіб приготування

У мисці змішайте борошно, яйце, воду, цукор та сіль. Замісіть тісто м'яке і залиште його на 30 хвилин. Видаліть кісточки з вишень, додайте трохи цукру.

Розкотіть тісто і наріжте кружечки. У центр кожного кружечка покладіть вишні, потім защипніть краї.

Варіть вареники в киплячій підсоленій воді, поки вони не спливуть. Подавайте з цукром або сметаною.

Голубці

Голубці, фаршировані м'ясом та рисом, також є традиційною стравою для святкового столу.

голубці з гречкою та грибами
Голубці у тарілці. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 1 середній качан капусти;
  • 500 г м'ясного фаршу (свинина чи яловичина);
  • 200 г рису;
  • 1 цибулина;
  • 2 морквини;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування

Виріжте качан і опустіть качан у киплячу воду на 10 хвилин. Розберіть капусту на листя. Відваріть рис до напівготовності. Змішайте фарш з рисом, дрібно нарізаною цибулею та тертою морквою. Додайте сіль, перець та спеції.

На кожний капустяний лист покладіть начинку і загорніть. Викладіть голубці в каструлю, залийте водою, додайте томатну пасту. Тушкуйте на повільному вогні близько години.

Компот зі свіжих ягід та фруктів

Вам знадобиться:

  • 500 г ягід (полуниця, малина, черешня);
  • 1-2 яблука;
  • 150 г цукру;
  • 2 літри води.

Спосіб приготування

Вимийте ягоди та фрукти, наріжте яблука скибочками. У киплячу воду додайте цукор та фрукти. Варіть на середньому вогні 10-15 хвилин. Охолодіть компот та подавайте холодним.

Домашній квас

Вам знадобиться:

  • 500 г житнього хліба;
  • 100 г цукру;
  • 10 г дріжджів;
  • 4 літри води.

Спосіб приготування

Хліб наріжте та підсушіть у духовці. Залийте окропом і залиште на добу. Процідіть настій, додайте цукор та дріжджі. Залишіть бродити на 1-2 дні. Розлийте квас по пляшках і зберігайте у холодильнику.

Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра та Павла та як слід провести цей день.

Нагадаємо, ми розповідали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали на свято.

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