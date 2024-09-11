Вкусная намазка на хлеб из авокадо за 2 минуты — пошаговый рецепт

Намазка из авокадо. Фото: Скриншот YouTube @IvanKas

Приготовьте вкусную и полезную намазку из авокадо всего за 2 минуты! Этот простой рецепт идеально подойдет для быстрого и питательного завтрака. Намазка станет отличным дополнением к тостам или хлебу, наполняя ваш завтрак свежим и насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты в гостях у Вани.

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Вам понадобится:

авокадо 2 шт;

хлеб 2 шт;

лимон/лайм сок;

соль, перец;

сливочное масло.

Способ приготовления

Хлеб положить либо в тостер, либо на сковороду чтобы он стал хрустящим. Такую закуску из авокадо, необходимо сразу съедать потому-что авокадо очень быстро темнеет.

Авокадо и лайм. Фото: Скриншот YouTube @IvanKas

Чтобы намазка из авокадо для бутербродов не темнела, сбрызну немного авокадо соком лимона или лайма. Добавить соль и молотый черный перец.

Авокадо и специи. Фото: Скриншот YouTube @IvanKas

С помощью вилки измельчить. Если взбивать блендером, то текстура у авокадо получится слишком жидкая. Снимаем хлеб со сковороды и смазываем сливочным маслом, сливочное мало придаст нежный, сливочный вкус сэндвичам, много добавлять не нужно.

Бутерброды из авокадо. Фото: Скриншот YouTube @IvanKas

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