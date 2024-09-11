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Що приготувати з авокадо на сніданок — рецепт смачної намазки на хліб за 2 хвилини

11 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна намазка на хліб з авокадо за 2 хвилини – покроковий рецепт
Намазування з авокадо. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачну та корисну намазку з авокадо лише за 2 хвилини! Цей простий рецепт ідеально підійде для швидкого та поживного сніданку. Намазка стане чудовим доповненням до тостів або хліба, наповнюючи ваш сніданок свіжим та насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти в гостях у Вані.

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Вам знадобиться:

  • авокадо 2 шт.;
  • хліб 2 шт.;
  • лимон/лайм сік;
  • сіль, перець;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Хліб покласти або в тостер, або на сковороду, щоб він став хрустким. Таку закуску з авокадо, необхідно відразу з'їдати тому що авокадо дуже швидко темніє.

рецепт намазки з авокадо
Авокадо та лайм. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

Щоб намазка з авокадо для бутербродів не темніла, збризкаю трохи авокадо соком лимона або лайма. Додати сіль та мелений чорний перець.

простий рецепт намазки з авокадо
Авокадо та спеції. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

За допомогою вилки подрібнити. Якщо збивати блендером, то текстура авокадо вийде занадто рідка. Знімаємо хліб зі сковороди і змащуємо вершковим маслом, вершкове мало додасть ніжного вершкового смаку сендвічам, багато додавати не потрібно.

чт приготувати на сніданок з авокадо
Бутерброди із авокадо. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

Також зверніть увагу на смачне і швидке перекушування з батону і консерви за хвилину.

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Також ми розповідали про сніданок за п'ять хвилин — паштет із яєць, який можна їсти ложками.

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