Смачна намазка на хліб з авокадо за 2 хвилини – покроковий рецепт

Намазування з авокадо. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

Приготуйте смачну та корисну намазку з авокадо лише за 2 хвилини! Цей простий рецепт ідеально підійде для швидкого та поживного сніданку. Намазка стане чудовим доповненням до тостів або хліба, наповнюючи ваш сніданок свіжим та насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти в гостях у Вані.

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Вам знадобиться:

авокадо 2 шт.;

хліб 2 шт.;

лимон/лайм сік;

сіль, перець;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Хліб покласти або в тостер, або на сковороду, щоб він став хрустким. Таку закуску з авокадо, необхідно відразу з'їдати тому що авокадо дуже швидко темніє.

Авокадо та лайм. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

Щоб намазка з авокадо для бутербродів не темніла, збризкаю трохи авокадо соком лимона або лайма. Додати сіль та мелений чорний перець.

Авокадо та спеції. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

За допомогою вилки подрібнити. Якщо збивати блендером, то текстура авокадо вийде занадто рідка. Знімаємо хліб зі сковороди і змащуємо вершковим маслом, вершкове мало додасть ніжного вершкового смаку сендвічам, багато додавати не потрібно.

Бутерброди із авокадо. Фото: Скріншот YouTube @IvanKas

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