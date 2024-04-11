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Что приготовить из фарша — ужин из Испании на скорую руку

11 апреля 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый и бюджетный ужин из фарша — видео рецепт
Запеканка с фаршем и макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный ужин на скорую руку из фарша и макарон. Готовится без возни и заморочек. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится: 

  • 3 зубчика чеснока;
  • фарш говяжий 500 г;
  • вино красное сухое 100 мл;
  • 3 помидора;
  • 1 чайная ложка соли;
  • растительное масло 1 ст;
  • 40 г сливочного масла;
  • 1 лук-порей;
  • мука 2 ст;
  • молоко 500 мл;
  • сыр Пармезан 85 г;
  • макароны 300 г;
  • сыр Чеддер 150 г.

Для соуса: 

  • растительное масло;
  • 3 чайные ложки соли;
  • 1 чайная ложка черного перца;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • мускатный орех 1 ч. л.

Способ приготовления 

Для начала необходимо лук обжарить на сковороде и добавить фарш. Все тщательно перемешать и жарить до готовности. 

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Лук и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

С помидор необходимо снять кожицу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и поместить их в кипяток на несколько секунд. Помидоры порезать и добавить к фаршу. 

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Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь приготовим соус. Для этого необходимо растопить сливочное масло и добавить две столовые ложки муки, все перемешать.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее добавляем молоко и постоянно помешивая варим до загустения. Добавить мускатный орех и соль. Натереть твердый сыр, например пармезан, и добавить к соусу. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В предварительно отваренные макароны выливаем соус, все тщательно перемешать. 

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Макароны и соус. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем макароны в форму для запекания. Сверху выкладываем фарш. Таким образом делаем несколько слоев. Верхний слой посыпаем сыром. 

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Фарш и макароны. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при температуре 180°C 40 минут.

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Запеканка с фаршем и макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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Ужин
запеканки
мясной фарш
макаронны

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