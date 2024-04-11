Быстрый и бюджетный ужин из фарша — видео рецепт

Что приготовить из фарша — ужин из Испании на скорую руку
Вкусный ужин на скорую руку из фарша и макарон. Готовится без возни и заморочек. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3 зубчика чеснока;
- фарш говяжий 500 г;
- вино красное сухое 100 мл;
- 3 помидора;
- 1 чайная ложка соли;
- растительное масло 1 ст;
- 40 г сливочного масла;
- 1 лук-порей;
- мука 2 ст;
- молоко 500 мл;
- сыр Пармезан 85 г;
- макароны 300 г;
- сыр Чеддер 150 г.
Для соуса:
- растительное масло;
- 3 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка черного перца;
- 1 чайная ложка сахара;
- мускатный орех 1 ч. л.
Способ приготовления
Для начала необходимо лук обжарить на сковороде и добавить фарш. Все тщательно перемешать и жарить до готовности.
С помидор необходимо снять кожицу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и поместить их в кипяток на несколько секунд. Помидоры порезать и добавить к фаршу.
Теперь приготовим соус. Для этого необходимо растопить сливочное масло и добавить две столовые ложки муки, все перемешать.
Далее добавляем молоко и постоянно помешивая варим до загустения. Добавить мускатный орех и соль. Натереть твердый сыр, например пармезан, и добавить к соусу.
В предварительно отваренные макароны выливаем соус, все тщательно перемешать.
Выкладываем макароны в форму для запекания. Сверху выкладываем фарш. Таким образом делаем несколько слоев. Верхний слой посыпаем сыром.
Выпекать при температуре 180°C 40 минут.
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