Быстрый и бюджетный ужин из фарша — видео рецепт

Запеканка с фаршем и макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вкусный ужин на скорую руку из фарша и макарон. Готовится без возни и заморочек. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

3 зубчика чеснока;

фарш говяжий 500 г;

вино красное сухое 100 мл;

3 помидора;

1 чайная ложка соли;

растительное масло 1 ст;

40 г сливочного масла;

1 лук-порей;

мука 2 ст;

молоко 500 мл;

сыр Пармезан 85 г;

макароны 300 г;

сыр Чеддер 150 г.

Для соуса:

растительное масло;

3 чайные ложки соли;

1 чайная ложка черного перца;

1 чайная ложка сахара;

мускатный орех 1 ч. л.

Способ приготовления

Для начала необходимо лук обжарить на сковороде и добавить фарш. Все тщательно перемешать и жарить до готовности.

Лук и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

С помидор необходимо снять кожицу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и поместить их в кипяток на несколько секунд. Помидоры порезать и добавить к фаршу.

Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь приготовим соус. Для этого необходимо растопить сливочное масло и добавить две столовые ложки муки, все перемешать.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее добавляем молоко и постоянно помешивая варим до загустения. Добавить мускатный орех и соль. Натереть твердый сыр, например пармезан, и добавить к соусу.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В предварительно отваренные макароны выливаем соус, все тщательно перемешать.

Макароны и соус. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем макароны в форму для запекания. Сверху выкладываем фарш. Таким образом делаем несколько слоев. Верхний слой посыпаем сыром.

Фарш и макароны. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при температуре 180°C 40 минут.

Запеканка с фаршем и макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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