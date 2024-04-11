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Що приготувати з фаршу — вечеря з Іспанії нашвидкуруч

11 квітня 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидка та бюджетна вечеря з фаршу — відео рецепт
Запіканка з фаршем та макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачна вечеря на швидку руку з фаршу та макаронів. Готується без метушні та проблем. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 3 зубчики часнику;
  • фарш яловичий 500 г;
  • вино червоне сухе 100мл;
  • 3 помідори;
  • 1 чайна ложка солі;
  • олія 1 ст;
  • 40 г вершкового масла;
  • 1 цибуля-порей;
  • борошно 2 ст;
  • молоко 500 мл;
  • сир Пармезан 85 г;
  • макарони 300 г;
  • сир Чеддер 150 р.

Для соусу:

  • рослинна олія;
  • 3 чайні ложки солі;
  • 1 чайна ложка чорного перцю;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • мускатний горіх 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно цибулю обсмажити на сковороді та додати фарш. Все ретельно перемішати та смажити до готовності.

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Цибуля та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З помідорів необхідно зняти шкірку. Для цього потрібно зробити кілька надрізів і помістити їх у окріп на кілька секунд. Помідори нарізати і додати до фаршу.

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Помідори без шкірки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер приготуємо соус. Для цього необхідно розтопити вершкове масло і додати дві столові ложки борошна, все перемішати.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі додаємо молоко і постійно помішуючи варимо до загусання. Додати мускатний горіх та сіль. Натерти твердий сир, наприклад пармезан, додати до соусу.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У попередньо відварені макарони виливаємо соус, ретельно перемішати.

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Макарони та соус. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо макарони у форму для запікання. Зверху викладаємо фарш. У такий спосіб робимо кілька шарів. Верхній шар посипаємо сиром.

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Фарш та макарони. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікати при температури 180 °C 40 хвилин.

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Запіканка з фаршем та макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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Вечеря
запіканки
м'ясний фарш
макарони

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