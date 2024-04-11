Швидка та бюджетна вечеря з фаршу — відео рецепт

Запіканка з фаршем та макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Смачна вечеря на швидку руку з фаршу та макаронів. Готується без метушні та проблем. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3 зубчики часнику;

фарш яловичий 500 г;

вино червоне сухе 100мл;

3 помідори;

1 чайна ложка солі;

олія 1 ст;

40 г вершкового масла;

1 цибуля-порей;

борошно 2 ст;

молоко 500 мл;

сир Пармезан 85 г;

макарони 300 г;

сир Чеддер 150 р.

Для соусу:

рослинна олія;

3 чайні ложки солі;

1 чайна ложка чорного перцю;

1 чайна ложка цукру;

мускатний горіх 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно цибулю обсмажити на сковороді та додати фарш. Все ретельно перемішати та смажити до готовності.

Цибуля та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З помідорів необхідно зняти шкірку. Для цього потрібно зробити кілька надрізів і помістити їх у окріп на кілька секунд. Помідори нарізати і додати до фаршу.

Помідори без шкірки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер приготуємо соус. Для цього необхідно розтопити вершкове масло і додати дві столові ложки борошна, все перемішати.

Приготування соусу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі додаємо молоко і постійно помішуючи варимо до загусання. Додати мускатний горіх та сіль. Натерти твердий сир, наприклад пармезан, додати до соусу.

Приготування соусу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

У попередньо відварені макарони виливаємо соус, ретельно перемішати.

Макарони та соус. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо макарони у форму для запікання. Зверху викладаємо фарш. У такий спосіб робимо кілька шарів. Верхній шар посипаємо сиром.

Фарш та макарони. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікати при температури 180 °C 40 хвилин.

Запіканка з фаршем та макаронами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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