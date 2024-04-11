Швидка та бюджетна вечеря з фаршу — відео рецепт

Що приготувати з фаршу — вечеря з Іспанії нашвидкуруч
Смачна вечеря на швидку руку з фаршу та макаронів. Готується без метушні та проблем. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3 зубчики часнику;
- фарш яловичий 500 г;
- вино червоне сухе 100мл;
- 3 помідори;
- 1 чайна ложка солі;
- олія 1 ст;
- 40 г вершкового масла;
- 1 цибуля-порей;
- борошно 2 ст;
- молоко 500 мл;
- сир Пармезан 85 г;
- макарони 300 г;
- сир Чеддер 150 р.
Для соусу:
- рослинна олія;
- 3 чайні ложки солі;
- 1 чайна ложка чорного перцю;
- 1 чайна ложка цукру;
- мускатний горіх 1 ч. л.
Спосіб приготування
Для початку необхідно цибулю обсмажити на сковороді та додати фарш. Все ретельно перемішати та смажити до готовності.
З помідорів необхідно зняти шкірку. Для цього потрібно зробити кілька надрізів і помістити їх у окріп на кілька секунд. Помідори нарізати і додати до фаршу.
Тепер приготуємо соус. Для цього необхідно розтопити вершкове масло і додати дві столові ложки борошна, все перемішати.
Далі додаємо молоко і постійно помішуючи варимо до загусання. Додати мускатний горіх та сіль. Натерти твердий сир, наприклад пармезан, додати до соусу.
У попередньо відварені макарони виливаємо соус, ретельно перемішати.
Викладаємо макарони у форму для запікання. Зверху викладаємо фарш. У такий спосіб робимо кілька шарів. Верхній шар посипаємо сиром.
Випікати при температури 180 °C 40 хвилин.
Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.
Як приготувати котлети в духовці – простий рецепт.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!