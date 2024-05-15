Как приготовить стейки из молодой капусты – рецепт с фото и видео

Молодая капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Молодая жареная капуста в кляре с пармезаном. Готовится просто и быстро. Сохраняйте рецепт, это идеальное блюдо на пикник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Масленица.

Читайте также:

Вам понадобится:

молодая капуста 1 шт;

яйца 2 шт;

растительное масло;

пармезан 50 г;

панировочные сухари 100 г;

соль, черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить кляр из яиц и панировочных сухарей. Добавить соль и специи по вкусу.

Кляр для капусты. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Нарезать молодую капусту, как стейки.

Молодая капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Каждый кусочек капусты обвалять в тертом сыре и поместить в кляр.

Молодая капуста и кляр. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Жарить капустные стейки на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Стейк из молодой капусты. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Раньше мы писали об уникальных свойствах квашеной капусты зимой — польза и вред.

Также мы рассказывали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Еще мы писали, чем полезны квашеные яблоки.