Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Что приготовить из молодой капусты — овощные стейки на сковороде arrow

Что приготовить из молодой капусты — овощные стейки на сковороде

15 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить стейки из молодой капусты – рецепт с фото и видео
Молодая капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Молодая жареная капуста в кляре с пармезаном. Готовится просто и быстро. Сохраняйте рецепт, это идеальное блюдо на пикник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Масленица.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молодая капуста 1 шт;
  • яйца 2 шт;
  • растительное масло;
  • пармезан 50 г;
  • панировочные сухари 100 г;
  • соль, черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить кляр из яиц и панировочных сухарей. Добавить соль и специи по вкусу.

null
Кляр для капусты. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Нарезать молодую капусту, как стейки.

null
Молодая капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Каждый кусочек капусты обвалять в тертом сыре и поместить в кляр.

null
Молодая капуста и кляр. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Жарить капустные стейки на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

null
Стейк из молодой капусты. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Раньше мы писали об уникальных свойствах квашеной капусты зимой — польза и вред.

Также мы рассказывали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Еще мы писали, чем полезны квашеные яблоки.

рецепты
овощи
лайфхаки
Ужин
капуста

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников