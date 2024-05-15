Как приготовить стейки из молодой капусты – рецепт с фото и видео

Что приготовить из молодой капусты — овощные стейки на сковороде
Молодая жареная капуста в кляре с пармезаном. Готовится просто и быстро. Сохраняйте рецепт, это идеальное блюдо на пикник.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Масленица.
Вам понадобится:
- молодая капуста 1 шт;
- яйца 2 шт;
- растительное масло;
- пармезан 50 г;
- панировочные сухари 100 г;
- соль, черный перец.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить кляр из яиц и панировочных сухарей. Добавить соль и специи по вкусу.
Нарезать молодую капусту, как стейки.
Каждый кусочек капусты обвалять в тертом сыре и поместить в кляр.
Жарить капустные стейки на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
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