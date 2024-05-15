Як приготувати стейки з молодої капусти — рецепт з фото та відео

Що приготувати з молодої капусти — овочеві стейки на сковороді
Молода смажена капуста у клярі з пармезаном. Готується просто і швидко. Зберігайте рецепт, це ідеальна страва на пікнік.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна.
Вам знадобиться:
- молода капуста 1 шт;
- яйця 2 шт;
- рослинна олія;
- пармезан 50 г;
- панірувальні сухарі 100 г;
- сіль, чорний перець.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно приготувтаи кляр з яєць та панірувальних сухарів. Додати сіль та спеції за смаком.
Нарізати молоду капусту, як стейки.
Кожний шматочок капусти обваляти в тертому сирі та помістити в кляр.
Смажити капустяні стейки на сковороді з двух сторін до золотистої скоринки.
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