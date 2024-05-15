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Що приготувати з молодої капусти — овочеві стейки на сковороді

15 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати стейки з молодої капусти — рецепт з фото та відео
Молода капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Молода смажена капуста у клярі з пармезаном. Готується просто і швидко. Зберігайте рецепт, це ідеальна страва на пікнік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна.

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Вам знадобиться: 

  • молода капуста 1 шт;
  • яйця 2 шт;
  • рослинна олія;
  • пармезан 50 г;
  • панірувальні сухарі 100 г;
  • сіль, чорний перець. 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно приготувтаи кляр з яєць та панірувальних сухарів. Додати сіль та спеції за смаком. 

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Кляр для капусти. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Нарізати молоду капусту, як стейки. 

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Молода капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Кожний шматочок капусти обваляти в тертому сирі та помістити в кляр. 

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Молода капуста та кляр. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Смажити капустяні стейки на сковороді з двух сторін до золотистої скоринки. 

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Стейк з молодої капусти. Фото: YouTube @MaslyanaUa

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