Як приготувати стейки з молодої капусти — рецепт з фото та відео

Молода капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Молода смажена капуста у клярі з пармезаном. Готується просто і швидко. Зберігайте рецепт, це ідеальна страва на пікнік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Масляна.

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Вам знадобиться:

молода капуста 1 шт;

яйця 2 шт;

рослинна олія;

пармезан 50 г;

панірувальні сухарі 100 г;

сіль, чорний перець.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно приготувтаи кляр з яєць та панірувальних сухарів. Додати сіль та спеції за смаком.

Кляр для капусти. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Нарізати молоду капусту, як стейки.

Молода капуста. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Кожний шматочок капусти обваляти в тертому сирі та помістити в кляр.

Молода капуста та кляр. Фото: YouTube @MaslyanaUa

Смажити капустяні стейки на сковороді з двух сторін до золотистої скоринки.

Стейк з молодої капусти. Фото: YouTube @MaslyanaUa

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