Что приготовить из клубники, три простых блюда — рецепты

Свежая клубника. Фото: Freepik

Сезон ароматной клубники — отличное время для кулинарных экспериментов. Откройте для себя три простых и вкусных рецепта, которые позволят вам насладиться свежестью и сладостью этих сочных ягод. Легкие в приготовлении блюда порадуют вас и ваших близких в любое время дня.

Новини.LIVE собрали три простых рецепта из клубники.

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Клубничный смузи

Клубничный смузи. Фото: Freepik

Вам понадобится:

1 стакан свежей или замороженной клубники;

1 банан;

1 стакан греческого йогурта или натурального йогурта;

1/2 стакана молока (или миндального молока);

1 ст. ложка меда (по желанию);

лед (по желанию).

Способ приготовления

Помойте и очистите клубнику. Нарежьте банан на кусочки. В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и молоко.

Добавьте мед и лед, если хотите. Смешивайте до получения однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.

Клубничный салат с рукколой и козьим сыром

Салат с клубникой. Фото: Freepik

Вам понадобится:

2 стакана свежей клубники, нарезанной ломтиками;

4 стакана рукколы;

100 г козьего сыра, раскрошенного;

1/4 стакана поджаренных орехов (грецкие или миндальные);

2 ст. ложки бальзамического уксуса;

2 ст. ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

В большой миске смешайте рукколу и клубнику. Посыпьте салат крошками козьего сыра и поджаренными орехами.

В отдельной мисочке взбейте бальзамический уксус и оливковое масло, приправьте солью и перцем.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Клубничное мороженое

Клубничное мороженое. Фото: Freepik

Вам понадобится:

500 г свежей клубники;

1 стакан сливок (жирность 33-35%);

1/2 стакана сахара;

1 ст. ложка лимонного сока.

Способ приготовления

Помойте и очистите клубнику. В блендере смешайте клубнику, сахар и лимонный сок до однородного состояния.

В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Аккуратно смешайте клубничное пюре со взбитыми сливками.

Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 4-6 часов. Время от времени перемешивайте мороженое, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.

Подавайте, украсив свежей клубникой или мятой.

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