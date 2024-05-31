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Что приготовить из клубники — подборка простых рецептов

31 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из клубники, три простых блюда — рецепты
Свежая клубника. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сезон ароматной клубники — отличное время для кулинарных экспериментов.  Откройте для себя три простых и вкусных рецепта, которые позволят вам насладиться свежестью и сладостью этих сочных ягод. Легкие в приготовлении блюда порадуют вас и ваших близких в любое время дня.

Новини.LIVE собрали три простых рецепта из клубники. 

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Эти рецепты не только простые в приготовлении, но и идеально подходят для жарких летних дней. 

Клубничный смузи

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Клубничный смузи. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 1 стакан свежей или замороженной клубники;
  • 1 банан;
  • 1 стакан греческого йогурта или натурального йогурта;
  • 1/2 стакана молока (или миндального молока);
  • 1 ст. ложка меда (по желанию);
  • лед (по желанию).

Способ приготовления 

Помойте и очистите клубнику. Нарежьте банан на кусочки. В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и молоко.

Добавьте мед и лед, если хотите. Смешивайте до получения однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.

Клубничный салат с рукколой и козьим сыром

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Салат с клубникой. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 2 стакана свежей клубники, нарезанной ломтиками;
  • 4 стакана рукколы;
  • 100 г козьего сыра, раскрошенного;
  • 1/4 стакана поджаренных орехов (грецкие или миндальные);
  • 2 ст. ложки бальзамического уксуса;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления 

В большой миске смешайте рукколу и клубнику. Посыпьте салат крошками козьего сыра и поджаренными орехами.

В отдельной мисочке взбейте бальзамический уксус и оливковое масло, приправьте солью и перцем.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Клубничное мороженое

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Клубничное мороженое. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 500 г свежей клубники;
  • 1 стакан сливок (жирность 33-35%);
  • 1/2 стакана сахара;
  • 1 ст. ложка лимонного сока.

Способ приготовления 

Помойте и очистите клубнику. В блендере смешайте клубнику, сахар и лимонный сок до однородного состояния.

В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Аккуратно смешайте клубничное пюре со взбитыми сливками.

Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 4-6 часов. Время от времени перемешивайте мороженое, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.

Подавайте, украсив свежей клубникой или мятой.

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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