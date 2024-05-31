Что приготовить из клубники, три простых блюда — рецепты

Что приготовить из клубники — подборка простых рецептов
Сезон ароматной клубники — отличное время для кулинарных экспериментов. Откройте для себя три простых и вкусных рецепта, которые позволят вам насладиться свежестью и сладостью этих сочных ягод. Легкие в приготовлении блюда порадуют вас и ваших близких в любое время дня.
Новини.LIVE собрали три простых рецепта из клубники.
Эти рецепты не только простые в приготовлении, но и идеально подходят для жарких летних дней.
Клубничный смузи
Вам понадобится:
- 1 стакан свежей или замороженной клубники;
- 1 банан;
- 1 стакан греческого йогурта или натурального йогурта;
- 1/2 стакана молока (или миндального молока);
- 1 ст. ложка меда (по желанию);
- лед (по желанию).
Способ приготовления
Помойте и очистите клубнику. Нарежьте банан на кусочки. В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и молоко.
Добавьте мед и лед, если хотите. Смешивайте до получения однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.
Клубничный салат с рукколой и козьим сыром
Вам понадобится:
- 2 стакана свежей клубники, нарезанной ломтиками;
- 4 стакана рукколы;
- 100 г козьего сыра, раскрошенного;
- 1/4 стакана поджаренных орехов (грецкие или миндальные);
- 2 ст. ложки бальзамического уксуса;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
В большой миске смешайте рукколу и клубнику. Посыпьте салат крошками козьего сыра и поджаренными орехами.
В отдельной мисочке взбейте бальзамический уксус и оливковое масло, приправьте солью и перцем.
Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.
Клубничное мороженое
Вам понадобится:
- 500 г свежей клубники;
- 1 стакан сливок (жирность 33-35%);
- 1/2 стакана сахара;
- 1 ст. ложка лимонного сока.
Способ приготовления
Помойте и очистите клубнику. В блендере смешайте клубнику, сахар и лимонный сок до однородного состояния.
В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Аккуратно смешайте клубничное пюре со взбитыми сливками.
Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 4-6 часов. Время от времени перемешивайте мороженое, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.
Подавайте, украсив свежей клубникой или мятой.
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