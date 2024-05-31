Що приготувати з полуниці, три прості страви — рецепти

Свіжі полуниці. Фото: Freepik

Сезон ароматної полуниці — чудовий час для кулінарних експериментів. Відкрийте для себе три простих і смачних рецепти, які дозволять вам насолодитися свіжістю та смаком цих соковитих ягід. Легкі у приготуванні страви порадують вас та ваших близьких у будь-який час дня.

Новини.LIVE зібрали три простих рецепти з полуниці.

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Ці рецепти не тільки прості у приготуванні, але й ідеально підходять для літніх спекотних днів.

Полуничний смузі

Полуничний смузі. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

1 склянка свіжої або замороженої полуниці;

1 банан;

1 склянка грецького йогурту чи натурального йогурту;

1/2 склянки молока (або мигдального молока);

1 ст. ложка меду (за бажанням);

лід (за бажанням).

Спосіб приготування

Помийте та очистіть полуницю. Наріжте банан на шматочки. У блендері змішайте полуницю, банан, йогурт та молоко.

Додайте мед та лід, якщо хочете. Змішуйте до одержання однорідної маси. Розлийте по склянках та подавайте.

Полуничний салат з руколою та козячим сиром

Салат з полуницею. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

2 склянки свіжої полуниці, нарізаної скибочками;

4 склянки руколи;

100 г козячого сиру, розфарбованого;

1/4 склянки підсмажених горіхів (волоські або мигдальні);

2 ст. ложки бальзамічного оцту;

2 ст. ложки оливкової олії;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

У великій мисці змішайте руколу та полуницю. Посипте салат крихтами козячого сиру та підсмаженими горіхами.

В окремій мисці збийте бальзамічний оцет і оливкову олію, приправте сіллю та перцем.

Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте. Подавайте одразу.

Полуничне морозиво

Полуничне морозиво. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

500 г свіжої полуниці;

1 склянка вершків (жирність 33-35%);

1/2 склянки цукру;

1 ст. ложка лимонного соку.

Спосіб приготування

Помийте та очистіть полуницю. У блендері змішайте полуницю, цукор та лимонний сік до однорідного стану.

В окремій мисці збийте вершки до м'яких піків. Акуратно змішайте полуничне пюре із збитими вершками.

Перелийте суміш у контейнер та поставте в морозильник на 4-6 годин. Час від часу перемішуйте морозиво, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду.

Подавайте, прикрасивши свіжою полуницею чи м'ятою.

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