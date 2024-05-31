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Що приготувати з полуниці — добірка простих рецептів

31 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з полуниці, три прості страви — рецепти
Свіжі полуниці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сезон ароматної полуниці — чудовий час для кулінарних експериментів. Відкрийте для себе три простих і смачних рецепти, які дозволять вам насолодитися свіжістю та смаком цих соковитих ягід. Легкі у приготуванні страви порадують вас та ваших близьких у будь-який час дня.

Новини.LIVE зібрали три простих рецепти з полуниці.

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Ці рецепти не тільки прості у приготуванні, але й ідеально підходять для літніх спекотних днів.

Полуничний смузі

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Полуничний смузі. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 1 склянка свіжої або замороженої полуниці;
  • 1 банан;
  • 1 склянка грецького йогурту чи натурального йогурту;
  • 1/2 склянки молока (або мигдального молока);
  • 1 ст. ложка меду (за бажанням);
  • лід (за бажанням).

Спосіб приготування

Помийте та очистіть полуницю. Наріжте банан на шматочки. У блендері змішайте полуницю, банан, йогурт та молоко.

Додайте мед та лід, якщо хочете. Змішуйте до одержання однорідної маси. Розлийте по склянках та подавайте.

Полуничний салат з руколою та козячим сиром

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Салат з полуницею. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 2 склянки свіжої полуниці, нарізаної скибочками;
  • 4 склянки руколи;
  • 100 г козячого сиру, розфарбованого;
  • 1/4 склянки підсмажених горіхів (волоські або мигдальні);
  • 2 ст. ложки бальзамічного оцту;
  • 2 ст. ложки оливкової олії;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

У великій мисці змішайте руколу та полуницю. Посипте салат крихтами козячого сиру та підсмаженими горіхами.

В окремій мисці збийте бальзамічний оцет і оливкову олію, приправте сіллю та перцем.

Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте. Подавайте одразу.

Полуничне морозиво

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Полуничне морозиво. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 500 г свіжої полуниці;
  • 1 склянка вершків (жирність 33-35%);
  • 1/2 склянки цукру;
  • 1 ст. ложка лимонного соку.

Спосіб приготування

Помийте та очистіть полуницю. У блендері змішайте полуницю, цукор та лимонний сік до однорідного стану.

В окремій мисці збийте вершки до м'яких піків. Акуратно змішайте полуничне пюре із збитими вершками.

Перелийте суміш у контейнер та поставте в морозильник на 4-6 годин. Час від часу перемішуйте морозиво, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду.

Подавайте, прикрасивши свіжою полуницею чи м'ятою.

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