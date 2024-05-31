Що приготувати з полуниці, три прості страви — рецепти

Що приготувати з полуниці — добірка простих рецептів
Сезон ароматної полуниці — чудовий час для кулінарних експериментів. Відкрийте для себе три простих і смачних рецепти, які дозволять вам насолодитися свіжістю та смаком цих соковитих ягід. Легкі у приготуванні страви порадують вас та ваших близьких у будь-який час дня.
Новини.LIVE зібрали три простих рецепти з полуниці.
Ці рецепти не тільки прості у приготуванні, але й ідеально підходять для літніх спекотних днів.
Полуничний смузі
Вам знадобиться:
- 1 склянка свіжої або замороженої полуниці;
- 1 банан;
- 1 склянка грецького йогурту чи натурального йогурту;
- 1/2 склянки молока (або мигдального молока);
- 1 ст. ложка меду (за бажанням);
- лід (за бажанням).
Спосіб приготування
Помийте та очистіть полуницю. Наріжте банан на шматочки. У блендері змішайте полуницю, банан, йогурт та молоко.
Додайте мед та лід, якщо хочете. Змішуйте до одержання однорідної маси. Розлийте по склянках та подавайте.
Полуничний салат з руколою та козячим сиром
Вам знадобиться:
- 2 склянки свіжої полуниці, нарізаної скибочками;
- 4 склянки руколи;
- 100 г козячого сиру, розфарбованого;
- 1/4 склянки підсмажених горіхів (волоські або мигдальні);
- 2 ст. ложки бальзамічного оцту;
- 2 ст. ложки оливкової олії;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
У великій мисці змішайте руколу та полуницю. Посипте салат крихтами козячого сиру та підсмаженими горіхами.
В окремій мисці збийте бальзамічний оцет і оливкову олію, приправте сіллю та перцем.
Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте. Подавайте одразу.
Полуничне морозиво
Вам знадобиться:
- 500 г свіжої полуниці;
- 1 склянка вершків (жирність 33-35%);
- 1/2 склянки цукру;
- 1 ст. ложка лимонного соку.
Спосіб приготування
Помийте та очистіть полуницю. У блендері змішайте полуницю, цукор та лимонний сік до однорідного стану.
В окремій мисці збийте вершки до м'яких піків. Акуратно змішайте полуничне пюре із збитими вершками.
Перелийте суміш у контейнер та поставте в морозильник на 4-6 годин. Час від часу перемішуйте морозиво, щоб запобігти утворенню великих кристалів льоду.
Подавайте, прикрасивши свіжою полуницею чи м'ятою.
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