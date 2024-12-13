Что приготовить заранее на Новый год 2025 — лучшие блюда для праздника

Приготовление еды. Фото: Freepik

Планируете новогодний стол, но хотите избежать суеты? Узнайте, какие блюда можно приготовить заранее на Новый год 2025, чтобы праздник прошел идеально.

Новини.LIVE составили список закусок, салатов и горячих блюд, которые останутся свежими и вкусными, если приготовить их заранее.

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Планирование праздничного стола — это отличный способ избежать стресса и успеть насладиться волшебной атмосферой Нового года. Многие блюда можно приготовить заранее, чтобы освободить время для украшения дома и общения с близкими. Представляем список блюд, которые подойдут для приготовления заранее.

Холодец

Классика новогоднего стола. Холодец можно сварить за 2–3 дня до праздника — он отлично сохраняет вкус в холодильнике.

Холодец на тарелке.

Фото: Freepik

Используйте свиные ножки, курицу или индейку, добавьте ароматные специи, чеснок и зелень. Разлейте в формочки и дайте хорошо застыть. Такой холодец будет не только вкусным, но и удобным, ведь он не требует подогрева.

Домашняя буженина

Сочное мясо, запеченное с чесноком, горчицей и пряностями, станет украшением стола. Для буженины подойдут свиная шея, лопатка или говядина.

Домашняя буженина. Фото: Freepik

Мясо замариновать на сутки, затем запечь в фольге или рукаве. После остывания завернуть в пергамент и хранить в холодильнике. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.

Салаты-заготовки

Некоторые салаты, такие как "Оливье" или "Селедка под шубой," можно подготовить заранее.

Салаты в тарелке. Фото: Freepik

Нарежьте ингредиенты за день до праздника, но заправляйте майонезом или соусом непосредственно перед подачей, чтобы салат оставался свежим и аппетитным.

Домашняя выпечка

Если хотите удивить гостей, приготовьте печенье, кексы или пироги за день до праздника. Они сохранят аромат и вкус. Например, медовик или ореховый пирог могут стать идеальным десертом. Также можно сделать заготовку для блинов или слойки, которые быстро допекутся перед подачей.

Рыбные блюда

Маринованная скумбрия, запеченный лосось или фаршированная рыба — еще один вариант, который можно сделать заранее. Рыбу можно замариновать с овощами и специями за несколько часов до запекания или приготовить полностью за день, а затем слегка разогреть перед подачей.

Закуски и канапе

Закуски на шпажках, рулетики из лаваша с начинками из сыра и ветчины, сырные шарики или паштеты также можно подготовить заранее. Они прекрасно сохраняются и не требуют дополнительной подготовки.

Выбор таких блюд позволит провести Новый год без лишней спешки, при этом угощения будут разнообразными и вкусными. Готовьте с душой, и ваш праздничный стол точно станет идеальным!

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