Что приготовить заранее на Новый год 2025 — лучшие блюда для праздника

Что приготовить заранее на Новый год 2025 — список блюд
Планируете новогодний стол, но хотите избежать суеты? Узнайте, какие блюда можно приготовить заранее на Новый год 2025, чтобы праздник прошел идеально.
Новини.LIVE составили список закусок, салатов и горячих блюд, которые останутся свежими и вкусными, если приготовить их заранее.
Что приготовить заранее на Новый год 2025 — идеи блюд
Планирование праздничного стола — это отличный способ избежать стресса и успеть насладиться волшебной атмосферой Нового года. Многие блюда можно приготовить заранее, чтобы освободить время для украшения дома и общения с близкими. Представляем список блюд, которые подойдут для приготовления заранее.
Холодец
Классика новогоднего стола. Холодец можно сварить за 2–3 дня до праздника — он отлично сохраняет вкус в холодильнике.
Используйте свиные ножки, курицу или индейку, добавьте ароматные специи, чеснок и зелень. Разлейте в формочки и дайте хорошо застыть. Такой холодец будет не только вкусным, но и удобным, ведь он не требует подогрева.
Домашняя буженина
Сочное мясо, запеченное с чесноком, горчицей и пряностями, станет украшением стола. Для буженины подойдут свиная шея, лопатка или говядина.
Мясо замариновать на сутки, затем запечь в фольге или рукаве. После остывания завернуть в пергамент и хранить в холодильнике. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.
Салаты-заготовки
Некоторые салаты, такие как "Оливье" или "Селедка под шубой," можно подготовить заранее.
Нарежьте ингредиенты за день до праздника, но заправляйте майонезом или соусом непосредственно перед подачей, чтобы салат оставался свежим и аппетитным.
Домашняя выпечка
Если хотите удивить гостей, приготовьте печенье, кексы или пироги за день до праздника. Они сохранят аромат и вкус. Например, медовик или ореховый пирог могут стать идеальным десертом. Также можно сделать заготовку для блинов или слойки, которые быстро допекутся перед подачей.
Рыбные блюда
Маринованная скумбрия, запеченный лосось или фаршированная рыба — еще один вариант, который можно сделать заранее. Рыбу можно замариновать с овощами и специями за несколько часов до запекания или приготовить полностью за день, а затем слегка разогреть перед подачей.
Закуски и канапе
Закуски на шпажках, рулетики из лаваша с начинками из сыра и ветчины, сырные шарики или паштеты также можно подготовить заранее. Они прекрасно сохраняются и не требуют дополнительной подготовки.
Выбор таких блюд позволит провести Новый год без лишней спешки, при этом угощения будут разнообразными и вкусными. Готовьте с душой, и ваш праздничный стол точно станет идеальным!
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