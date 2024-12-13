Що приготувати заздалегідь на Новий рік 2025 року — найкращі страви для свята

Приготування їжі. Фото: Freepik

Плануєте новорічний стіл, але хочете уникнути суєти? Дізнайтеся, які страви можна приготувати на Новий рік 2025, щоб свято пройшло ідеально.

Новини.LIVE склали список закусок, салатів та гарячих, які залишаться свіжими та смачними, якщо приготувати їх заздалегідь.

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Планування святкового столу — це чудовий спосіб уникнути стресу та встигнути насолодитися чарівною атмосферою Нового року. Багато страв можна приготувати заздалегідь, щоб звільнити час для прикраси будинку та спілкування з близькими. Подаємо список страв, які підійдуть для приготування заздалегідь.

Холодець

Класика новорічного фону. Холодець можна зварити за 2-3 дні до свята — він чудово зберігає смак у холодильнику.

Холодець на тарілку.

Фото: Freepik

Використовуйте свинячі ніжки, курку чи індичку, додайте ароматні спеції, часник та зелень. Розлийте у формочки і дайте добре застигнути. Такий холодець буде не лише смачним, а й зручним, адже він не потребує підігріву.

Домашня буженина

Соковите м'ясо, запечене з часником, гірчицею та прянощами, стане окрасою столу. Для буженини підійдуть свиняча шия, лопатка чи яловичина.

Домашня буженина. Фото: Freepik

М'ясо замаринувати на добу, потім запекти у фользі чи рукаві. Після остигання загорнути в пергамент і зберігати в холодильнику. Перед подачею наріжте тонкими скибочками.

Салати-заготівлі

Деякі салати, такі як "Олів'є" або "Оселедець під шубою", можна підготувати заздалегідь.

Салати у тарілці. Фото: Freepik

Наріжте інгредієнти за день до свята, але заправляйте майонезом або соусом перед подачею, щоб салат залишався свіжим і апетитним.

Домашня випічка

Якщо ви хочете здивувати гостей, приготуйте печиво, кекси або пироги за день до свята. Вони збережуть аромат і смак. Наприклад, медовик чи горіховий пиріг можуть стати ідеальним десертом. Також можна зробити заготовку для млинців, які швидко допікаються перед подачею.

Рибні страви

Маринована скумбрія, запечений лосось чи фарширована риба — ще один варіант, який можна зробити заздалегідь. Рибу можна замаринувати з овочами та спеціями за кілька годин до запікання або повністю приготувати за день, а потім злегка розігріти перед подачею.

Закуски та канапе

Закуски на шпажках, рулетики з лаваша з начинками із сиру та шинки, сирні кульки або паштети також можна підготувати заздалегідь. Вони чудово зберігаються і не вимагають додаткової підготовки.

Вибір таких страв дозволить провести Новий рік без зайвого поспіху, при цьому частування будуть різноманітними та смачними. Готуйте з душею, і ваш святковий стіл буде ідеальним!

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