Что делать, чтобы квашеная капуста не была горькой — секреты приготовления

Капуста и морковь. Фото: Freepik

Квашеная капуста — один из основных деликатесов зимнего стола. Однако часто она может стать горькой, портящей вкус. Как этого избежать? Читайте наши советы, чтобы приготовить идеальную квашеную капусту без горечи.

Новини.LIVE расскажут о нескольких советах, которые помогут вам избежать этой проблемы.

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Квашеная капуста — это не только традиционное блюдо на зимнем столе, но и важная составляющая здорового питания. Однако чтобы она имела настоящий вкус и не была горькой, нужно знать несколько простых секретов приготовления. Горечь в капусте часто появляется из-за неправильного хранения или несоблюдения техники квашения.

Выбор капусты

Важно правильно выбрать саму капусту для квашения. Лучшими для этого являются поздние сорта капусты, которые имеют большее количество сахара и менее выраженную горечь. Также, следует выбирать головки с толстыми листьями и без повреждений. Молодые головки могут быть менее сладкими и чаще горчить.

Нарезанная капуста. Фото: Freepik

Правильная нарезка капусты

Капусту следует нарезать не слишком мелко, поскольку мелкие кусочки могут быстрее отдать горькие компоненты во время квашения. Лучше всего порезать капусту большими кусками или соломкой среднего размера. Это позволит контролировать процесс брожения и избежать чрезмерной горечи.

Соление и соотношение воды и соли

Для правильного квашения очень важно соблюдать правильное соотношение воды и соли. Обычно на 1 литр воды нужно добавлять 30 граммов соли. Если соли будет слишком много, капуста станет очень соленой, а если мало — появится риск горечи. Вода должна быть холодной или комнатной температуры, чтобы капуста не начала сбраживать слишком быстро.

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Использование специй

Для уменьшения горечи можно добавлять в квашеную капусту различные специи, такие как лавровый лист, укроп, душистый перец или чеснок. Они не только улучшают вкус, но и способствуют более мягкому и сбалансированному процессу брожения.

Правильное хранение

Чтобы капуста не была горькой, важно хорошо ее прижимать во время квашения, чтобы она была постоянно покрыта рассолом. Если капуста находится на воздухе, она может окисляться и становиться горькой. Для этого можно использовать специальные гнеты или чистые камни для дополнительного давления. Также важно хранить капусту в темном прохладном месте и не перемещать ее слишком часто.

Срок квашения

Не оставляйте капусту на длительное время в тепле. Лучше всего квасить капусту при температуре 18-22 ºС, и уже через 5-7 дней она будет готова. Чем дольше капуста квасится, тем больше шансов, что она будет горчить. Проверяйте капусту через несколько дней и, если вкус становится горьким, можно скорректировать количество рассола или добавить еще несколько специй.

Охлаждение после квашения

После того как капуста достаточно проквасилась, ее можно переместить в холодное место для хранения. Это позволит сохранить ее хрустящей и мягкой, без лишней горечи.

Квашеная капуста — это не только полезно, но и очень вкусно, особенно когда она правильно приготовлена. Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить идеальную квашеную капусту, которая будет нежной, хрустящей и без горечи.

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