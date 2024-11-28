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Що робити, щоб квашена капуста не була гіркою — поради

28 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що робити, щоб квашена капуста не була гіркою — секрети приготування
Капуста та морква. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена капуста — один з основних делікатесів зимового столу. Однак часто вона може стати гіркою, що псує смак. Як цього уникнути? Читайте наші поради, щоб приготувати ідеальну квашену капусту без гіркоти. 

Новини.LIVE розкажуть про декілька порад, які допоможуть вам уникнути цієї проблеми.

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Квашена капуста — це не лише традиційна страва на зимовому столі, але й важлива складова здорового харчування. Проте, щоб вона мала справжній смак і не була гіркою, потрібно знати кілька простих секретів приготування. Гіркота в капусті часто з’являється через неправильне зберігання або недотримання техніки квашення.

Вибір капусти

Важливо правильно обрати саму капусту для квашення. Кращими для цього є пізні сорти капусти, які мають більшу кількість цукру і менш виражену гіркоту. Також варто вибирати головки з товстими листками і без пошкоджень. Молоді головки можуть бути менш солодкими і частіше гірчать.

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Нарізана капуста. Фото: Freepik

Правильне нарізання капусти

Капусту варто нарізати не занадто дрібно, оскільки дрібні шматочки можуть швидше віддати свої гіркі компоненти під час квашення. Найкраще нарізати капусту великими шматками або соломкою середнього розміру. Це дозволить контролювати процес бродіння й уникнути надмірної гіркоти.

Соління та співвідношення води та солі

Для правильного квашення дуже важливо дотримуватись правильного співвідношення води та солі. Зазвичай на 1 літр води потрібно додавати 30 грамів солі. Якщо солі буде занадто багато, капуста стане дуже солоною, а якщо мало — з'явиться ризик гіркоти. Вода повинна бути холодною або кімнатної температури, щоб капуста не почала зброджувати занадто швидко.

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Квашена капуста. Фото: Freepik

Використання спецій

Для зменшення гіркоти можна додавати в квашену капусту різні спеції, такі як лавровий лист, кріп, запашний перець або часник. Вони не лише покращують смак, а й можуть сприяти більш м'якому і збалансованому процесу бродіння.

Правильне зберігання

Щоб капуста не була гіркою, важливо її добре притискати під час квашення, щоб вона була постійно покрита розсолом. Якщо капуста стоїть на повітрі, вона може окислюватися і ставати гіркою. Для цього можна використовувати спеціальні гнітки або чисті камені для додаткового тиску. Також важливо зберігати капусту в темному прохолодному місці, і не переміщати її занадто часто.

Термін квашення

Не залишайте капусту на тривалий час у теплі. Краще над усе квасити капусту при температурі 18-22 ºС, і вже через 5-7 днів вона буде готова. Чим довше капуста кваситься, тим більше шансів, що вона буде гірчити. Перевіряйте капусту через кілька днів і, якщо смак стає гірким, можна скоригувати кількість розсолу або додати ще кілька спецій.

Охолодження після квашення

Після того, як капуста досить проквасилася, її можна перемістити в холодне місце для зберігання. Це дозволить зберегти її хрусткою і м'якою, без зайвої гіркоти.

Квашена капуста — це не лише корисно, але й дуже смачно, особливо коли вона правильно приготована. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати ідеальну квашену капусту, яка буде ніжною, хрусткою і без гіркоти.

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