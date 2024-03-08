Какие продукты есть в Великий пост 2024, чтобы не чувствовать себя голодным

Продукты на столе. Фото: Freepik

При составлении постного меню крайне важно учитывать дефицит белка в организме, вызванный отказом от мяса и рыбы. Основное внимание следует уделить поиску альтернативных источников белка, способных эффективно заменить животные продукты.

Новини.LIVE. собрали для вас самую важную информацию, которая поможет подготовиться к Великому посту в 2024 году.

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Соблюдение этого принципа позволит избежать ощущения голода и уменьшить стресс для организма во время поста. Разнообразие продуктов становится важным аспектом, помогающим справиться с постными ограничениями без дискомфорта, а также открывает возможность экспериментировать с новыми сочетаниями ингредиентов для будущего рациона.

Важно избегать переедания тяжелой пищи, богатой углеводами, так как это может негативно сказаться на здоровье, вызывая нагрузку на поджелудочную железу.

Суп с хлебом. Фото: Freepik

В постном рационе придерживайтесь принципа, чтобы 50‒60% пищи составляли овощи и фрукты, предпочтительно употреблять их в сыром виде.

Для улучшения пищеварения рекомендуется добавлять в постные блюда натуральные специи, такие как:

анис;

кардамон;

мелисса;

кориандр;

мускатный орех;

укроп;

мята;

розмарин;

тимьян;

базилик;

шалфей;

кунжут;

петрушка.

Также важно употреблять больше травяных чаев, отваров из сухофруктов, морсов и свежевыжатых соков из фруктов и овощей для поддержания организма во время поста.

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как лук, капуста, картофель, морковь, репа, редис, сельдерей и свекла, должны стать неотъемлемой частью вашего постного меню. Они богаты элементами, которые способствуют сохранению красоты кожи и волос во время поста. Например, морковь содержит селен, который укрепляет иммунитет, а сельдерей богат редким витамином В12.

Свекла богата фолиевой кислотой и кремнием, что придает омолаживающий эффект, делая кожу эластичной и волосы сильными и блестящими. Корнеплоды можно готовить разнообразными способами: тушить, варить, запекать, добавлять в салаты и супы, создавая вкусные и питательные гарниры.

Яблоки

Яблоки представляют собой настоящий кладезь полезных веществ. Они богаты витаминами и минералами, став одними из важнейших продуктов питания. Особое внимание заслуживает содержание железа, особенно важного во время поста, когда исключаются мясо и рыба. Яблоки эффективно компенсируют этот недостаток. Их можно приготовить разнообразными способами: запечь, добавить в салаты, употребить сырыми или приготовить в виде компота.

Шпинат

Шпинат часто выбирают вегетарианцы за его уникальные качества. Этот зеленый листовой овощ — единственный в своем роде источник растительного белка. Его можно употреблять как в сыром, так и вареном виде, либо приготовить в виде соуса. Важно не переваривать шпинат, чтобы сохранить его пищевую ценность.

Орехи

Орехи также востребованы в рационе, особенно в чистом виде или как добавка к салатам. Они богаты белком, а также содержат значительное количество жиров, что делает их ценным источником питательных веществ.

Орехи и сухофрукты. Фото: Freepik

Рекомендуется употреблять орехи в небольших количествах — несколько штук в день.

Фасоль

Фасоль — универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. От супов до салатов и гарниров, возможностей множество. Зеленая стручковая фасоль может выступать основным блюдом благодаря своему богатому содержанию железа и белка.

Белая и красная фасоль. Фото: Freepik

Ее употребление способствует профилактике астении и анемии, а разнообразие рецептов позволяет создавать как полезные, так и вкусные блюда из этого продукта.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

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