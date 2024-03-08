Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Какую еду есть во время Великого поста, чтобы не чувствовать себя голодным arrow

Какую еду есть во время Великого поста, чтобы не чувствовать себя голодным

8 марта 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Какие продукты есть в Великий пост 2024, чтобы не чувствовать себя голодным
Продукты на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

При составлении постного меню крайне важно учитывать дефицит белка в организме, вызванный отказом от мяса и рыбы. Основное внимание следует уделить поиску альтернативных источников белка, способных эффективно заменить животные продукты. 

Новини.LIVE. собрали для вас самую важную информацию, которая поможет подготовиться к Великому посту в 2024 году. 

Читайте также:

Соблюдение этого принципа позволит избежать ощущения голода и уменьшить стресс для организма во время поста. Разнообразие продуктов становится важным аспектом, помогающим справиться с постными ограничениями без дискомфорта, а также открывает возможность экспериментировать с новыми сочетаниями ингредиентов для будущего рациона.

Важно избегать переедания тяжелой пищи, богатой углеводами, так как это может негативно сказаться на здоровье, вызывая нагрузку на поджелудочную железу.

null
Суп с хлебом. Фото: Freepik

В постном рационе придерживайтесь принципа, чтобы 50‒60% пищи составляли овощи и фрукты, предпочтительно употреблять их в сыром виде.

Для улучшения пищеварения рекомендуется добавлять в постные блюда натуральные специи, такие как:

  • анис;
  • кардамон;
  • мелисса;
  • кориандр;
  • мускатный орех;
  • укроп;
  • мята;
  • розмарин;
  • тимьян;
  • базилик;
  • шалфей;
  • кунжут;
  • петрушка.

Также важно употреблять больше травяных чаев, отваров из сухофруктов, морсов и свежевыжатых соков из фруктов и овощей для поддержания организма во время поста.

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как лук, капуста, картофель, морковь, репа, редис, сельдерей и свекла, должны стать неотъемлемой частью вашего постного меню. Они богаты элементами, которые способствуют сохранению красоты кожи и волос во время поста. Например, морковь содержит селен, который укрепляет иммунитет, а сельдерей богат редким витамином В12.

Свекла богата фолиевой кислотой и кремнием, что придает омолаживающий эффект, делая кожу эластичной и волосы сильными и блестящими. Корнеплоды можно готовить разнообразными способами: тушить, варить, запекать, добавлять в салаты и супы, создавая вкусные и питательные гарниры.

Яблоки

Яблоки представляют собой настоящий кладезь полезных веществ. Они богаты витаминами и минералами, став одними из важнейших продуктов питания. Особое внимание заслуживает содержание железа, особенно важного во время поста, когда исключаются мясо и рыба. Яблоки эффективно компенсируют этот недостаток. Их можно приготовить разнообразными способами: запечь, добавить в салаты, употребить сырыми или приготовить в виде компота.

Шпинат

Шпинат часто выбирают вегетарианцы за его уникальные качества. Этот зеленый листовой овощ — единственный в своем роде источник растительного белка. Его можно употреблять как в сыром, так и вареном виде, либо приготовить в виде соуса. Важно не переваривать шпинат, чтобы сохранить его пищевую ценность.

Орехи

Орехи также востребованы в рационе, особенно в чистом виде или как добавка к салатам. Они богаты белком, а также содержат значительное количество жиров, что делает их ценным источником питательных веществ.

null
Орехи и сухофрукты. Фото: Freepik

Рекомендуется употреблять орехи в небольших количествах — несколько штук в день.

Фасоль

Фасоль — универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. От супов до салатов и гарниров, возможностей множество. Зеленая стручковая фасоль может выступать основным блюдом благодаря своему богатому содержанию железа и белка.

null
Белая и красная фасоль. Фото: Freepik

Ее употребление способствует профилактике астении и анемии, а разнообразие рецептов позволяет создавать как полезные, так и вкусные блюда из этого продукта.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста. 

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту. 

питание
продукты
еда
Пасха
пост
Великий пост
рацион питания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство