Які продукти є у Великий піст 2024, щоб не почуватися голодним

Продукти на столі. Фото: Freepik

При складанні пісного меню дуже важливо враховувати дефіцит білка в організмі, спричинений відмовою від м'яса та риби. Основну увагу слід приділити пошуку альтернативних джерел білка, здатних ефективно замінити тваринні продукти.

Новини.LIVE. зібрали для вас найважливішу інформацію, яка допоможе підготуватися до Великого посту у 2024 році.

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Дотримання цього принципу дозволить уникнути відчуття голоду та зменшити стрес для організму під час посту. Різноманітність продуктів стає важливим аспектом, що допомагає впоратися з пісними обмеженнями без дискомфорту, а також відкриває можливість експериментувати з новими поєднаннями інгредієнтів для майбутнього раціону.

Важливо уникати переїдання важкої їжі, багатої на вуглеводи, оскільки це може негативно позначитися на здоров'ї, викликаючи навантаження на підшлункову залозу.

Суп із хлібом. Фото: Freepik

У пісному раціоні дотримуйтесь принципу, щоб 50-60% їжі складали овочі та фрукти, переважно вживати їх у сирому вигляді.

Для покращення травлення рекомендується додавати в пісні страви натуральні спеції, такі як:

аніс;

кардамон;

меліса;

коріандр;

мускатний горіх;

кріп;

м'ята;

розмарин;

чебрець;

базилік;

шавлія;

кунжут;

петрушка.

Також важливо вживати більше трав'яних чаїв, відварів із сухофруктів, морсів та свіжих соків із фруктів та овочів для підтримки організму під час посту.

Коренеплоди

Коренеплоди, такі як цибуля, капуста, картопля, морква, ріпа, редис, селера та буряк, повинні стати невід'ємною частиною вашого пісного меню. Вони багаті на елементи, які сприяють збереженню краси шкіри та волосся під час посту. Наприклад, морква містить селен, який зміцнює імунітет, а селера багата на рідкісний вітамін В12.

Буряк багатий фолієвою кислотою і кремнієм, що надає омолоджуючий ефект, роблячи шкіру еластичною і волосся сильним і блискучим. Коренеплоди можна готувати різноманітними способами: тушкувати, варити, запікати, додавати в салати та супи, створюючи смачні та поживні гарніри.

Яблука

Яблука є справжньою криницею корисних речовин. Вони багаті на вітаміни і мінерали, ставши одними з найважливіших продуктів харчування. На особливу увагу заслуговує вміст заліза, особливо важливого під час посту, коли виключаються м'ясо та риба. Яблука ефективно компенсують цей недолік. Їх можна приготувати різноманітними способами: запекти, додати салати, вжити сирими чи приготувати компот.

Шпинат

Шпинат часто вибирають вегетаріанці через його унікальні якості. Цей зелений листовий овоч — єдине у своєму роді джерело рослинного білка. Його можна вживати як у сирому, так і вареному вигляді, або приготувати у вигляді соусу.

Горіхи

Горіхи також потрібні в раціоні, особливо в чистому вигляді або як добавка до салатів. Вони багаті на білок, а також містять значну кількість жирів, що робить їх цінним джерелом поживних речовин.

Горіхи та сухофрукти. Фото: Freepik

Рекомендується вживати горіхи у невеликих кількостях — кілька штук на день.

Квасоля

Квасоля — універсальний інгредієнт, який можна використовувати у різних стравах. Від супів до салатів та гарнірів, можливостей безліч. Зелена стручкова квасоля може виступати основною стравою завдяки своєму багатому вмісту заліза та білка.

Біла та червона квасоля. Фото: Freepik

Її вживання сприяє профілактиці астенії та анемії, а різноманітність рецептів дозволяє створювати як корисні, так і смачні страви з цього продукту.

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька і пройшов легко та з користю.

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