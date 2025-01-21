Шедевральный салат из свеклы — простой рецепт для каждого дня

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы может быть настоящим шедевром. Простой рецепт, который займет минимум времени, но удивит всех своим вкусом. Приготовьте это полезное блюдо, которое станет вашим любимцем на каждый день!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 350 г;

сыр адыгейский — 150 г;

яйца — 2 шт.;

майонез или сметана — для заправки.

Способ приготовления;

Натереть адыгейский сыр на терке. Выложить его первым слоем в форме для салата. Сделать сеточку из майонеза или сметаны. Использовать именно адыгейский сыр, ведь он прекрасно дополняет вкус свеклы.

Майонез и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Отварить свеклу, очистить и натереть на средней терке. Выложить 2/3 свеклы вторым слоем поверх сыра, снова покрыть сеточкой из майонеза или сметаны.

Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть вареные яйца на терке. Выложить их третьим слоем, слегка прижать и смазать майонезом или сметаной. Выложить остаток свеклы четвертым слоем, равномерно распределив его поверх яиц. Верхний слой не прижимать, оставить рельефным для "кудрявого" вида.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Поместить салат в холодильник для пропитки. После охлаждения салат станет более стабильным и будет хорошо держать форму.

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