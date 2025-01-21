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"Шедевральный" салат из свеклы на каждый день — съедят за минуту

21 января 2025 12:09
Марина Евтягина - Редактор
Шедевральный салат из свеклы — простой рецепт для каждого дня
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат из свеклы может быть настоящим шедевром. Простой рецепт, который займет минимум времени, но удивит всех своим вкусом. Приготовьте это полезное блюдо, которое станет вашим любимцем на каждый день!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 350 г;
  • сыр адыгейский — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез или сметана — для заправки.

Способ приготовления;

Натереть адыгейский сыр на терке. Выложить его первым слоем в форме для салата. Сделать сеточку из майонеза или сметаны. Использовать именно адыгейский сыр, ведь он прекрасно дополняет вкус свеклы.

вкусный салат со свеклой
Майонез и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Отварить свеклу, очистить и натереть на средней терке. Выложить 2/3 свеклы вторым слоем поверх сыра, снова покрыть сеточкой из майонеза или сметаны.

рецепт салата со свеклой
Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть вареные яйца на терке. Выложить их третьим слоем, слегка прижать и смазать майонезом или сметаной. Выложить остаток свеклы четвертым слоем, равномерно распределив его поверх яиц. Верхний слой не прижимать, оставить рельефным для "кудрявого" вида.

простой салат со свеклой на каждый день
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Поместить салат в холодильник для пропитки. После охлаждения салат станет более стабильным и будет хорошо держать форму.

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Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

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рецепты яйца домашний майонез свекла закуска

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17:34 Гороховский обратился к военным относительно выплат на monobank

17:26 Одессит решал вопрос с ТЦК, а сам может оказаться за решеткой

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